اسعار السيارات في مصر موديلات 2013

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رصد لاسعار السيارات في مصر لموديلات العام 2013 للانواع والموديلات المختلفة للسيارات وسنتعرض للماركات الاتية :

هيونداي – كيا – رينو – بي ام دبليو – تويوتا – شيفرولية – نيسان – مرسيدس – فورد – فيات – ميتسوبيشي – اوبل – سيات – سكودا – هوندا – بيجو – اسبيرانزا – سوبارو – فولكس فاجن – سيتروين .

بالطبع نحن في انتظار تخفيض على السيارات الاوربية مع تطبيق مرحلة جديدة من مراحل التخفيضات الجمركية بحسب الاتفاقية المصرية الاوربية .

الخوف من قبل البائعين والذين سوف يتخذون قرار الشراء هو انخفاض الجنية المصري امام الدولار الذي بدء في ديسمبر 2012 وسوف يؤدي الى ارتفاع اسعار السيارات بالتالي .

واليكم صور لاخر اسعار السيارات لموديلات 2013 في السوق المصري