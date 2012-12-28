اسعار السيارات في مصر موديلات 2013

آخِر تَحْدِيث: .
رصد لاسعار السيارات في مصر لموديلات العام 2013 للانواع والموديلات المختلفة للسيارات وسنتعرض للماركات الاتية :
هيونداي – كيا – رينو – بي ام دبليو – تويوتا – شيفرولية – نيسان – مرسيدس – فورد – فيات – ميتسوبيشي – اوبل – سيات – سكودا – هوندا – بيجو – اسبيرانزا – سوبارو – فولكس فاجن – سيتروين .
بالطبع نحن في انتظار تخفيض على السيارات الاوربية مع تطبيق مرحلة جديدة من مراحل التخفيضات الجمركية بحسب الاتفاقية المصرية الاوربية .
الخوف من قبل البائعين والذين سوف يتخذون قرار الشراء هو انخفاض الجنية المصري امام الدولار الذي بدء في ديسمبر 2012 وسوف يؤدي الى ارتفاع اسعار السيارات بالتالي .
واليكم صور لاخر اسعار السيارات لموديلات 2013 في السوق المصري
نريد سيارة كيا او فرنا 2013 السعر كام وشكرا