الإتصال بنا

في حال تواجد أي استفسر أو طلب أو تود مراسلة الإدارة أو أحد المحررين بالموقع نرجو استخدام أي من وسائل الإتصال الآتية وسوف نوافيكم بالرد في اقرب وقت.
١ – بريد الكتروني : info@klma.org
٢- للإتصال هاتفيا :
00201116471880
٣- للمراسلات البريدية :
٧ ش حموي – حدائق حلوان – القاهرة
جمهورية مصر العربية
ص.ب. ١١٤٣٣
بدي نتيجت التاسع لعتام 2012 بدي شوف نو انا ناجح او راسب
Hi Ad Sales Team,
I was on site today and we’re very interested in pursuing an advertising partnership with you, we work with similar sites like 2016election.com, inquirer.net and rasmussenreports.com.
Are you free for a phone call sometime this week?
Best,
Edward