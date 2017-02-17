الإتصال بنا

في حال تواجد أي استفسر أو طلب أو تود مراسلة الإدارة أو أحد المحررين بالموقع نرجو استخدام أي من وسائل الإتصال الآتية وسوف نوافيكم بالرد في اقرب وقت.

١ – بريد الكتروني : info@klma.org

٢- للإتصال هاتفيا :

00201116471880

٣- للمراسلات البريدية :

٧ ش حموي – حدائق حلوان – القاهرة

جمهورية مصر العربية

ص.ب. ١١٤٣٣