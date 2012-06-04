نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الاول 2013 الان

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نقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الان 2013 حيث من المنتظر اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية خلال الساعات القادمة ان شاء الله ونسعد بتقديم نتيجة الشهادة الاعدادية لكم وعليكم ادخال رقم الجلوس الخاص بكم من اجل مساعدتكم فى الحصول على نتيجة اعدادية القليوبية فى الوقت التى تظهر فيه مباشرة دون تأخير ان شاء الله
انتظرونا ونتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الاول 2012/2013
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية من هنا
النتيجة لى شروق محمد دسوقى الضبع
نتيجه محمد جلال السيد رمضان مدرسه ملحق ابن خلدون بشبرا الخيمه
كفر شكر الاعدادية بنين
انا عايزة اعرف نتجة الاعدادية بسرعة علي الرقم دة 1220755699\ ورقمي الجلوس \1756\
ركم جلوسي 281 وعاوز اعرف نتيجتيه بسرعه جدا او في اقرب وقت
اسمى نورهان وجيه الصغير محمد رقم جلوسى 443 مدرسة باسوس الاعدادية بنات
مبرووووووك
رقم الجلوس 16319
الاسم\هدير عبدالمجيد
رقم الجلوس \16173
المدرسه الخلفاء الراشدين
محافظه\القليوبيه
أيه عبد الحميد مدرسة حمدى السيد
المادة الرياصات درجة
درجة المادة كلة
علوم
درسات
رسم
علوم
رقم الجلوس 206
احمدخالداحمدمحمدحبيبرقمالجلوس87اولااعدادى مدرسه ابوبكرالصديق شبرالخيمه القليوبيه
احمدخالداحمدمحمدحبيب رقم الجلوس87 مدرسهابو بكرالصديق شبرالخيمهالقليوبيه
احمدخالداحمدمحمدحبيبرقمالجلوس87
يبششيببيسش
انا عيز الشهادة
مدرسة الخلفاء الراشدين بالخصوص
انا عايز النتيجة بتعتي ابوس ايدكو هاتوها انا مرعوب
رقم الجلوس 689
212548
خحجلالحلخ21645
اناعايزة النتيجة بسرعة جدا
رقم الجلوس\58922 الخانكه التعليميه \اداره بنها التعليميه
القليوبية مدرسة السلام الاعدادية بنات
انا عايزة اعرف النتيجه
انا عايزة اعرف النتيجه ضروري
نتيجة الشهادة الاعدادية2013 الان محافظة القليؤبية رقم الجلؤس/ 17483
نتيحة الشهادة الاعدادية2013 محافظة القلؤبية الان رقم الجلؤس/17465
رقم الجلؤس 17469
نتجته الامتحان الصف الثالث الاعدادى محافظه القليؤبيه 2013 الان
الاسم/ هدير حسام الدين
الصف الثالث الاعدادي
رقم الجلوس 19243
ادارة قها التعليمية
رقم الجلوس 19243
الصف ثالث اعدادي
محافظة القليوبية
رقم الجلوس 70691
الاسم ايمان عزت رقم الجلوس 44772 الشهادة الاعدادية ادارة شبرا الخيمة التغليمية
رقم الجلوس 35672
انا اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى
المدرسة;مصطفي كامل
رقم الجلوس;1465
رقم جلوسي 772 ادارة بنها التعليميه
احمد ماجد محمدى عفيفي
محمود مصطفى محمد مصطفى \مدرسة خالد ابن الوليد ع ب \69920
انا عوزة اعرف النتيجة بليييييييييز
اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي
الاسم:- داليا شريف فاضل
المدرسة:- زوسر الخاصة بشبرا
رقم الجلوس:-68994
البربد الالكتروني:-engadel_talep@yahoo.com
70762
لو سمحتو عايز اعرف نتيجة امتحان الصف الاول الاعدادي الترم الاول رقم الجلوس 4135 مدرسة رياض الصالحين الخاصه شبرا شرق
ياريت اعرف نتيجة امتحان الصف الثالث الاعدادي الترم الاول رقم الجلوس 46368 مدرسة رياض الصالحين الخاصه شبرا شرق امل رفعت عبدالشافي عثمان
انا عايزة اعرف النتيجة محافظة القليوبية
اطلب نتيجتي بسرعة
لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولللللييييييييييييي
لو سمحت عليز نتيجتى
لو سمحت عليز نتيجة احمد حسن محمد
لو سمحت عايزة اعرف الشهادة
انا عايزة اعرف الشهادة
الشيماءسيدمحمد انا عايزةالنتيجة
اناالشيماءسيدمحمد رقم جلوسى 324 اناعايزة النتيجة انا من محافظة القليوبية
انا عوزة النتيجه
انا عوزة النتيجه
لوسمحت عيزة النتيجة الاسم امنية علوى ابراهيم بامحافظة القليوبية
لوسمحت عيزة النتيجة انا بامحافظة القليوبية
امنية علوى بامحافظة القليوبية
لو سمحت عيزة النتيجة الاسم امنيةعلوى ابراهيم
نفسي الاقي النتيجة الخاصة باصف الاول الاعدادى
اناعيزة النتيجةالاعداديةالازهريةبالقليوبية2012واول متنزل ابعتوهالى فورا على الاطالاق
نتيجة كلية دار العلوم للعام الجامعي
النتيجة
انا اريد نتيجتى
رقم الجلوس 61341
كمال محمد كمال احمد السيد من اداره شبين القناطر مدرسه عرب الصولحه رقم الجلوس 49457
الموقع جميل
موقع تححححححححححححححححححححفه
أنا عايزه الشهاده ورقم جلوسي 7843
مدرسة دملو الاعداديه
شهادة الا متحان
رقم الجلوس
63764
مد رسة
مجمع الخصوص
ادراة الخانكة
محافظة
القلبيوبية
وشكرا
شكرا
شكرا
عيزه النتيجه
انا عايزة الشهادة
لو سمحت عيزة اعرف النتيجة الاسم مريم محمد سيد المتسرب
في الشهادة الاعدادية با محافظ القليوبية الاسم مريم محمد المتسرب
اه يجميل يمو ملحا
3883753
مين يعرف يقرا دى كلبمسلسلبسلسلة
أأأنا قريتها
عايزه اعرف النتيجه بسرعه
رقم الجلوس 30582 ادارة غرب
شبرا الخيمةمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض
ومعلششششششششششش هاطولى دة كمان 30668
رقم الجلوس بتاع ابن جارتى هو
خالد 30582
محمد 30668
عايز النتيجة انا تعبت نفسيا
اريد معرفة درجتى رقم الجلوس 58572 مدرسه حسنى مبارك الاعداديه بنين
عايز نتيجة الشهادة الاعدادية 2012محلفظة القليوبية ادارة بنها مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض
نتيجة الترم الثانى
مريم عاطف
اكتبى رقم الجلوس وانا اجىبهولك
القليوبية
البرادعة
مدرسة أمين سامي الأعدادية
رقم الجلوس 25116
القليوبية
مدرسة أمين سامي
البرادعة
رقم الجلوس55634 ادارة الخانكة
الاسم .علي حسن
بمحافظة القليوبية
ارجو الرد فى اسرع وقت ممكن
رؤى عبده احمد رقم الجلوس 35143 ادارة غرب شبرا الخيمة
رقم الجلوس 35146
رجاء عادل محمد امام
الف مبروووووووووووووووووووووووووووووووووك
نتيجتك ظهرت
ومجموعك 232
محافظة القليوبية _ إدارة بنها _ رقم جلوسي 43900
رانيا حمدي هاشم وهبة
انا عاوزة اعرف هي نتيجة القليوبية في الشهادة الاعدادة طلعت و لا
النتىجة ظهرت
ادخلو على جوجل واكتبوا نتىجة الشهادة الاعدادىة 2012 محافظة القلىوبية /واختاروا اى موقع من اللى هىظهروا //وادخلوا عالموقع الرسمى لمحافظة القلىوبىة //هتظهرلكوا صفحة اختاروا منها اسم المحافظة ///القلىوبىة ///واكتبوا رقم الجلوس واضغطوا على بحث واللى ىحتار ومىعرفش ىجىبها ىكتبلى رد على نفس الصفحة
وىقولى ياروما هاتىلى النتيجة ويسيب ايمة ورقم جلوسه واسم المحافظة
ويارب النجاح لىكوا كلكوا
اختكوا روما
نتيجة الشهادة الاعادية لجميع المحافظات
http://eegyfast.blogspot.com
انا من ادرة شرق شبرا الخيمه اسمي سامح سامي السعيد رقم الجلوس -3883
29180
القليوبيه
معتز نبىل
مبرووووووووووووووووووووووووووووك
نتىجتك ظهرت
مجموعك الكلى 171
رقم جلوسى 16313
مدرسة قها الاعدادية
ادارة التعليمية قها القليوبية
ارجوا النتيجة
محمد مغاورى عبد الحمىد
الف الف مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
نتيجتك ظهرت
مجموعك الكلى 247.5
اميمه محمود ابراهيم
اداره الخانكه التعليميه
53348
اميمة محمود ابراهيم
الف الف مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
نتىجتك ظهرت
مجموعك الكلى 287
انا روما لو احتاجتى حاجة ابعتيلي رد عالصفحة دى
مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
شكرا بجد ليكي
ربنا ىعوضك
انا عايز الشهادة
رقم الجلوس : 46114
الإدارة : شبين القناطر
الإسم : محمد عبد الرحمن
انا عايز الشهادة
رقم الجلوس 68758
الادارة شبين القناطر
الاسم حسن ابراهيم سرج السيد
انا من القليوبيه مركز شبين القناطر ادارة بنها التعليميه
……………
عايزة النتيجة
رقم الجلوس 12425 و 12483 ادارة طوخ
عايزه اعرف النتيجه
انا اداره القناطر الخيريه
رقم الجلوس/24278
حمد ممدوح احمد عبدالمقصود الاسم
النور الخاصه المدرسة
إدارة الهرم التعليمية الادارة
النهاية العظمى للمادة ملاحظات مجموع اخر العام نصف العام المادة
80 76.5 38.5 38 اللغة العربية
60 59.5 30 29.5 اللغة الاجنبية
40 40 20 20 الدراسات
60 59 30 29 الرياضيات
40 40 20 20 علوم
20 20 10 10 كمبيوتر
مواد لا تضاف إلى المجموع
40 34 17 17 التربية الدينية
20 12 5 7 التربية الفنية
فين الشهادة
رقم الجلوس 54421
ادارة الخانكة
46142
ادراة شبين القناطر
معرفت النتيجه مدرسه السلام الاعداديه بنات ادارة شرق
الشهاده الاعداى للصف الثالث الاعدادى محافظه القلوبيه الترم الثانى اداره شبرا الخيمه رقم الجلوس 38568
الرجاء اعلان النتيجة فور ظهورها ولكم جزيل الشكر
انا اسمى سمر
محمد عبد الحليم هاشم من دارة غرب شبرا رقم جلوسى 33843
ياريت اعرف نتيجتى تجريبى مدرسة حسن ابوبكر بالقناطر لغات رقم جلوسى 22193
انا اسمى سمر محمد عبد الحليم هاشم من غرب شبرا رقم جلوسى 33843
ادارة الخانكة ورقم جلوسى : 51538
ارجوكم ارسلو لي نتيجتي انا من القليوبيه ورقم جلوسي 30750 وشكرا والاسم مصطفي فتحي كامل
انا من ادارة شبين القناطر اسمى عمر سعيد رقم الجلوس 44315
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نتيجة الأعدادية للأبنة أخي
مجمع الخصوص ـ أدارة الخانكة ـ القليوبية
رقم الجلوس : 63750
وشكراً .
ارجو ارسال نتيجتى فور ظهورها انا اسمى مى سليم عبدالرحمن محمد حسن رقم جلوسى 49881 ادارة شبين القناطر
ارجو ارسال نتيجة الطالب احمد سلامة محمد سلامة رقم جلوسه 49892 ادارة شبين القناطر
لو سمحت عاوزه اعرف النتيجه ورقم جلوسى45962الاعداديه مدرسه كفر الدير الاعداديه وربنا يخليك بسرعه
عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن
54722
لو سمحت انا عايزة النتيجة ورقم جلوسى 42519 بالقليوبية
لو سمحت انا عوز النتيجة ورق جلوس 43681 بالقليوبية
ارجو ارسال النتيجة فور ظهورها ولكم جزيل الشكر رقم جلوسى43204 مدرسة رياض الصالحين ادارة شرق
رقم الجلوس 46298
99,55%
حرااااااااااام نفسى اشوف النتيجة بقى ورقم جلوسى 26013
ممكنتجيبةدلوقتى
محافظة القليوبية شبرا الخيمة بهتيم مدرسة السادات مجمع المدراس بشبرا رقم جلوسي 144 الصف الثاني الاعدادي
انا اريد الشهادة بسرععععععععععععععععععععععععععععة رقم الجلوس 46668
متى النتيجة
أفيدونا أفادكم الله
نتيجة الشهادة الاعدادية
رقم الجلوس:50231
ادارة الخانكة مدرسة الشمس التجريبية للغات
رقم الجلوس 64706 محافظة القليوبيه
انا اسمى كريم محمود عبد الهادى شحاته بركات
ورقم جلوسى
29802
نتيجه الشهاده الاعداديه مدرسه طلائع فاطمه الزهراء فى شلقان رقم الجلوس24723
انا اسمى سارة من القليوبية عايزة اعرف نتيجتى
رقم الجلوس 35358
انافي الصف الثالث الاعدادي اريد النتيجة فى اسرع زمن
رقم الجلوس 56540
a,m mando بعد ازنكم محتاج نتيجه خطيبتى
نتيجه شبين القناطر الترم الثانى 2012 الشهاده الاعداديه
يا جماعة النتيجة بالمدارس منذ الساعة6 مساء
ار جو النتيجة القليوبية رقم الجلوس 42779 مدرسة ملحقة بن خلدون الخاصة
اسلام ناصر محمد احمد ابرهيم رقم الجلوس 22770 مدرسة باسوس الاعداديه محافظة القليوبيه
hassanelol84@yahoo.com
محافظة القليوبية 1751
اسلام ناصر محمد احمد ابرهيم رقم الجلوس 22770 مدرسة باسوس الاعداديه محافظة القليوبيه
رقم الجلوس 40802 ياريت تعرفونى النتيجه ويارب خير لينا كلنا
انا عوزة الشهادة الاعدادية بليز انا اسمى :::منار السيد عبدالوهاب رقم جلوسى:::61729
رقم الجلوس 70375 ياريت تعرفونى النتيجه ويارب خير لينا كلنا
عاوز الشهاده لو سمحتم شبرا الخيمه غرب شبرا
رقم الجلوس29367
ياريت ربناي كرمكوا اعصابنا باظت رقم الجلوس 10480 مدرسة ياسين سليم للتعليم الاساسى ادارة طوخ
عايز أعرف نتيجتى لو سمحت
رقم جلوسى : 36822
شبرا الخيمه شرق , محافظة القليوبيه
لوسمحت أنا عاوزة النتيجة رقم جلوسى 17966
الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه رقم الجلوس 28587
محافظة القليوبية
رقم الجلوس
40825
مدرسة بهتبم الاعدلدية بنات
ساره حسن قاسم خليل
البريد الالكترونى
poa7med@yahoo.com
برجاء ارسال النتيجة
جزاكم الله خيرا
رقم الجلوس 53520 ادارة الخانكة السم حافظ وليد محمد عبد الحافظ
رقم الجلوس 53520 الخانكة
اريدنتجتىرقمى21166ادارةقليوب
اوك
انا اسمى ايمان عاوزة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية ادارة كفر شكر رقم جلوسى 61110
مدرسة زوسر شبرا
ادارة شرق
مدرسة زوسرالخاصة شبرا
رقم الجلوس43302
ادارة شرق
ادارة غرب شبرا الخيمة 64059
38587 رقم الجلوس محافظة القليوبية
انا اسمي محمود لو سمحته عايز النتيجة ورقم الجلوس39029
64059 رقم جلوسي
55634 ادارة الخانكةالتعليمية
انا ريهام يا على ياهبل هتنجح متقلقش نفسك
اتمنى من اللة عز وجل ان يوفقنا جميعن واللة ولى التوفيق
نتيجة الشهادة الاعدادية مدرسة الخلفاء الراشدين بالخصوص رقم جلوسى56282
صفاء محمد ابراهيم شبل رقم الجلوس 1819 الصفا الاعداديه
ادعولي اجيب درجات حلوه
رقم الجلوس:754
اداره بنها التعليميه
الاسم/ احمد محمد عباس
رقم الجلوس/ 42779
اداره / شرق شبرا الخيمة
مدرسه / ابن خلدون الاعداديه بنين
رقم الجلوس 6720
ادارة بنها التعليمية مدرسة الشهيد حمدى احمد الاعدادية
مشكور فين النتيجة
الاسم/ احمد محمد عباس
رقم الجلوس/ 42779
اداره شرق شبرا الخيمه
وهى بتتبعت على الايميل
عبير محمد بيومى ابراهيم رقم الجلوس 6720
عاوز نتجة الاعدادية القسبوبية ورقم جلوس هو 42856
محافظة : القليوبية
مدرسة : نور السلام الخاصة
ممكن اعرف النتيجة رقم جلوسى 17491
الاسم\ ياسمين اسامه عبد اللطيف
رقم الجلو\س 32416
مدرسه \ اسماء الاعداديه بنات
رقم الجلوس 51415 مدرسة أبو بكر الصديق الاعدادية بنات إدارة الخانكة التعليمية
ادارة شرق شبرا الخيمة أرجو اظهار نتيجةالاعدادية رقم جلوسى 42234
مدرسة زوسر الخاصة شبرا
رقم الجلوس_43302
رقم الجلوس_43302
رقم الجلوس 51423 مدرسة أبو بكر الصديق الاعدادية بنات إدارة الخانكة التعليمية
المدرسة : شبين القناطر الاعدادية بنات
رقم الجلوس : 43950
64218 ادارة شبين القناطر
أدارة شرق شبرا الخيمة رقم جلوس 42234
رقم الجلوس 51413
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى لمحافظة القليوبية
رقم الجلوس/27578
المدرسه / دمنهور شبرا ع بنين
اداره/ غرب شبرا الخيمه
الاسم / محمد سمير
♥ خلي عندوك دم ونزلو النتيجه ♥ (5ley 3ndok dam wy nzalow el ntegh ) ♥
رقم الجلوس35258الاسم ندى ابوالعزم محافظةالقليوبيةادارةغرب شبراالخيمة
رقم الجلوس35258الاسم ندى ابوالعزم محمد محافظةالقليوبية
7305 رقم الجلوس محافظة القلوبية ادارة بنها مدرسة ميت راضى
ايمان عبد العزيز ادارة شبرق شبرا الخيمه رقم الجلوس 42065 مدرسة النيل
مطلوب نتيجة الاعداديه
ادارة بنها التعليمية مدرسة فاطمة الزهراء
فين النتيجة انا رقم جلوسى 9983 محافظة القليوبية
رقم جلوسى 28109 محافظه القليوبيه اداره غرب شبرا الخيمه
الشهادة
الاسم:سارة صالح مصطفي مطاوع
المحافظة:القليوبية
الادارة:الخانكة
:المدرسة:الشمس التجربية للغات
:رقم الجلوس:50227
:الايميل :saleh sara 54@yahoo.com
رقم الجلوس 17412
رد : نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية – الترم الثاني 2012
رقم الجلوس51027
الاسم محمد احمد اسماعيل احمد رقم الجلوس 36387 الادارة التعليمية شرق شبرا الخيمة المحافظة القليوبية
الف الف شكر
رقم الجلوس 53165
اريد ان اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى
انا سماء محمد صابر
رقم جلوسى 9816
رقم الجلوس / 36335
لو سمحتم النتيجة باقصى سرعة رقم جلوسى 38815
الاسم:روان عادل فؤاد عطيه
مدرسه :معاذ ابن جبل
رقم الجلوس/18369
ادارة:دايره الخانكه
رقم الجلوس :39429
محافظة القليوبية
ادارة حى شرق شبرا الخيمة
انااسمى عبدالرحمن عمرو السعيد
رقم جلوسى 20126
مدرية قليوب التعليمية
امالى abdo_amr2012@yahoo.com
بجد عايز النتيجة
الاسم / إبراهيم محمد عواد محمد
رقم الجلوس / 2057
مدرسة /القدسالاعدادية ببنها
محافظة القليوبية
ولكم جزيل الشكر
نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية رقم جلوسى 56993 ارجو ظهور النتجة
رقم الجلوس : 39429
ادارة شرق شبرا الخيمة
رقم الجلوس: 39429
بالقليوبية
رقم الجلوس :39429
الاسم: اية مصطفي ابراهيم مامون اسماعيل
رقم الجلوس:1636:
المدرسة : 15 مايو الاعدادية بنات
ادارة بنها القليوبية
وزارة التربية والتعليم
الاسم: اية مصطفي ابراهيم مامون اسماعيل
رقم الجلوس:1636
وزارة : التربية والتعليم ببنها
المدرسة : 15 مايو الاعدادية بنات
واتمني ظهور النتيجة في اسرع وقت
اسمى شريف لو سمحته عايز النتيجة ورقم الجلوس بتاعى 19648
3680 vrl hg[g,s
الاسم: اية مصطفي ابراهيم مامون اسماعيل
رقم الجلوس:1636
وزارة : التربية والتعليم
المدرسة : 15 مايو الاعدادية بنات
واتمني ظهور النتيجة في اسرع وقت
23206 ادره بنها التعليميه
رقم الجلوس 7856
القليوبيه
دملو
23206 اداره بنها التعليميه
انا عايز النتيجه ضرورى
يارب
نتيجة الاعدادية
رقم الجلوس/31168
ادارة غرب
عايز الشهادة ودة رقم الموبيل16289
9794رقم الجلوس
داليا طه ابراهيم عبدالباقي رقم الجلوس.32913 بسرعه
رقم الجلوس 51850
اريد معرفة النتيجة
الاسم / ايه السيد عبدالواحد
رقم الجلوس/ 8488
محافظة القليوبية ادارة بنها
روان عبد الناصر ذكى رقم الجلوس39986محافظة القليوبية
الاسم امانى بخيت على سند
رقم الجلوس 63684
ادارة الخانكة
مدرسة مجمع الخصوص
بالقليوبية
لو سمحت النتيجة رقم الجلوس 29211
رقم الجلووس 22155
أرجوكم بسرعة عشان انا على أعصااااابي
رقم الجلوس 12741
رقم جلوسى/ 34884
رقم جلوسى/ 34876
عايزة اعرف نتيجتى ورقم الجلوس 80635
رقم الجلوس /2114
ادارة بنها التعليمية محافظة القليوبية
مدرسة القدس
شكرا
عايز الشهادة والتوفيق بلنجاح
النتيجة هتظهر امتي رقم جلوسي20188
ممكن أعرف النتيجة رقم الجلوس 4112 مرسة الشموت الأعدادية أدارة بنها
شكر
ارجوكم النتيجه مظهرتش ليه
انا فى مركز شبرا الخيمه ثانى ادارة شرق شبرا الخيمه
رقمالجلوس 45487 محافظة القليوبية مدرسة تل بني تميم الاعدادية مشتركة
ايه خالدعبدالله على الحناوى
نفسى اعرف نتيجة الاعداية بسرعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
محافظة القليوبية ادارة شبين القناطر
مدرسة نوى الجديدة 2
رقم جلوسى 46668
ربنا مع كل الطالبة
اسمى \ ايه خالد عبد الله على الحناوى
نفسى اعرف نتيجة الاعدادية بسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
محافظة القليوبية ادارة شبين القناطر
رقم جلوسى \ 46668
يارب مع كل الطالبة
لوسمحتو ابوس ايديكم مامتها قاعدة جانبى بتعيط من فضلوكو قولنا النتيجة فور ظهورها
الاسم : اية عادل رضوان حسين رضوان
رقم الجلوس : 54163
محافظة القليوبية ادارة الخانكة
عاوز نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية ادارة كفر شكر الايميل61320
كريم متولى عبد الفتاح الطوخى
رقم الجلوس .,16568
رقم الجلوس16243 ادارة قها
اريدمعرفةالنتيجةرقمى هو21166مدرسةجزيرةالنجدى ادارةقليوب
رقم الجلوس48976
ادارة شبين القناطر
43719
انا المعلم محمد النيجة لو مطلعطش اكسر البلد
رقم الجلوس “501:”
رقم جلوسى 37040
رقم الجلوس48102
رقم الجلوس 90109
ارجوك عيزة نتيجتى من فضلك ورقم جلوسى50439
ادارة الخانكة التعليمية
نشكركم على حسن تعاونكم وانجازاتكم معنا ولكم جزيل الشكر والتقدير
ارجوك عيزة نتيجتى من فضلك ورقم جلوسى 50439
رقم جلوسى 9816 اريد نتيجه الشهادة الاعداديه
عمرواحمد السيد عواد رقم الجلوس 10617 وارجو الرد فو اسرع وقت ممكن
مدرسة الامام محمدمتولى الشعراوى رقم الجلوس 469
نورهان سعيد حسين محمود محافظة القليوبيه رقم الجلوس 1899 مدرسة سعد زغلول
عاوزه اعرف النتيجه 35535رقم الجلوس
مدرسة بتمده الاعداديه المشتركه مركز بنها 5547 رقم الجلوس عبدالله السيد
رقم جلوسى 7605 اداره بنها التعليميه
23523 رقم جلوس
مدرسة ابو الغيط الاعدادية
23523مدرسة ابو الغيط الاعدادية
رقم الجلوس
40399
محمد محمود 17346 محافظة القليوبية
محمد ناصر عفيفي ناصر
8397
ادارة بنها
مدرسة كفر بطا الاعدادية المشتركة
محمود هشام محمد اسلام الشربيني
محافظه القليوبيه
اداره غرب شبرا الخيمه
مدرسه ابن الحكم الخاصه
رقم جلوس 35838
برجاء ارسال نتيجه الشهاده الاعداديه علي هذا الاميل
لكم جزيل الشكر
الاسم/ ريهام رمضان قاسم خير الدين
49038
مدرسة السلمانية الاعدادية المشتركة
ادارة شبين القناطر
الاسم دعاء على حسين على
رقم الجلوس 50347
ادارة الخانكة التعليمية
الاسم :دعاء على حسين
رقم الجلوس:50347
ادارة الخانكة التعليمية
رقم الجلوس 14817
مدرسة كفر علوان الاعدادية المشتركة
ادارة طوخ التعليمية
محافظة القليوبيه
رقم الجلوس 13039
رقم الجلوس-20814
رقم الجلوس 58762 ( ادارة العبور التعليمية )
محافظة القليوبية ادارة بنها التعليمية رقم الجلوس3400 مدرسة كفر العرب الاعدادية
رقم الجلوس 43556
الاسم: عبدالله أحمد محمد على منصور
رقم الجلوس 43556
لرقم 13275اداره طوخ
45416
رقم الجلوس65414 ادارة غرب شبرا الخيمة
رقم الجلوس 65414_ادارة غرب شبرا الخيمة
اريدمعرفةالنتيجةرقمى هو21166ادارةقليوب
58511 مدرسه حسني مبارك
رقم الجلوس :3533
ارجوكم الرد بأقصى سرعة رقم جلوسى 36449
رقم الجلوس 34305
شكراااااااااااااااا
انا محمد اريد النتيجة
رقم جلوسي14721
إدارة غرب شبرا الخيمة رقم الجلوس 29054
ساقط
الاسم | امنية ادارة شبين القناطر رقم الجلوس| 45056
اجيبها منين مش عارف اجبها
http://klma.org/1813/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A/
الادارةبنهاالتعليميةاسراء السيد رقم جلوسى 4470
http://klma.org/1813/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A/
http://klma.org/1813/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A/
رقم الجلوس 43117
الادارةبنهاالتعليمية احمد حمدى رقم جلوسى 4355
الاسم /اسلام محمد محمد سعد
رقم الجلوس / 43117
مدرسه / رياض الصالحين الخاصه
اداره / شرق شبرا الخيمه
لو سمحت اول لما النتيجة تظهر ابعتلى ..بعد اذنك رقم جلوسى 21284
http://klma.org/1813/%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%8a/comment-page-1/#comment-179
رقم الجلوس: 58149
من فضلكم الرد في اسرع وقت ممكن
احمد حمدى رقم جلوسى 4355
29271رقم الجلوس
رقم الجلوس : 58149
ادارة الخصوص التعليمية
ارجوكم الرد في اسرع وقت ممكن
رقم الجلوس 1667 ادراه قليوب التعليميه
قم الحلوس13275
ادارة شرق شبرا الخيمة …. مدرسة مسطرد الاعدادية بنين …. رقم الجلوس : 39169
42539
رقم الجلوس:8441
رقم الجلوس 14621
رقم الجلوس:8433
رقم حلوسى 445592
مركز شبين القناطر
فين النتيجه
متابعين اخى ولم تظهر على اى موقع حتى الان
الاء علي قاسم الادارة العبور التعليمية رقم الجلوس 58291
رقم حلوسى 44529
رقم جلوسى / 57862
رقم جلوسى :31017
44592
رقم جلوسى44592
رقم الجلوس 88
رقم جلوسى 21284 ..
رقم الجلوس 71502 كفر شكر الاعدادية بنين
هههههههههههه