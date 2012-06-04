نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الاول 2013 الان

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نقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الان 2013 حيث من المنتظر اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية خلال الساعات القادمة ان شاء الله ونسعد بتقديم نتيجة الشهادة الاعدادية لكم وعليكم ادخال رقم الجلوس الخاص بكم من اجل مساعدتكم فى الحصول على نتيجة اعدادية القليوبية فى الوقت التى تظهر فيه مباشرة دون تأخير ان شاء الله

انتظرونا ونتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الاول 2012/2013

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