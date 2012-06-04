نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الاول 2013 الان

نتيجة الشهادة الاعدادية
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نقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الان 2013 حيث من المنتظر اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية خلال الساعات القادمة ان شاء الله ونسعد بتقديم نتيجة الشهادة الاعدادية لكم وعليكم ادخال رقم الجلوس الخاص بكم من اجل مساعدتكم فى الحصول على نتيجة اعدادية القليوبية فى الوقت التى تظهر فيه مباشرة دون تأخير ان شاء الله

انتظرونا ونتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الاول 2012/2013
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية من هنا

التعليقات

  43. ياريت اعرف نتيجة امتحان الصف الثالث الاعدادي الترم الاول رقم الجلوس 46368 مدرسة رياض الصالحين الخاصه شبرا شرق امل رفعت عبدالشافي عثمان

    رد

  46. لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولللللييييييييييييي

    رد

      1. ادخلو على جوجل واكتبوا نتىجة الشهادة الاعدادىة 2012 محافظة القلىوبية /واختاروا اى موقع من اللى هىظهروا //وادخلوا عالموقع الرسمى لمحافظة القلىوبىة //هتظهرلكوا صفحة اختاروا منها اسم المحافظة ///القلىوبىة ///واكتبوا رقم الجلوس واضغطوا على بحث واللى ىحتار ومىعرفش ىجىبها ىكتبلى رد على نفس الصفحة

        وىقولى ياروما هاتىلى النتيجة ويسيب ايمة ورقم جلوسه واسم المحافظة

        ويارب النجاح لىكوا كلكوا
        اختكوا روما

    1. اميمة محمود ابراهيم
      الف الف مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
      نتىجتك ظهرت
      مجموعك الكلى 287
      انا روما لو احتاجتى حاجة ابعتيلي رد عالصفحة دى
      مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووك

      رد

  100. حمد ممدوح احمد عبدالمقصود الاسم
    النور الخاصه المدرسة
    إدارة الهرم التعليمية الادارة
    النهاية العظمى للمادة ملاحظات مجموع اخر العام نصف العام المادة
    80 76.5 38.5 38 اللغة العربية
    60 59.5 30 29.5 اللغة الاجنبية
    40 40 20 20 الدراسات
    60 59 30 29 الرياضيات
    40 40 20 20 علوم
    20 20 10 10 كمبيوتر
    مواد لا تضاف إلى المجموع
    40 34 17 17 التربية الدينية
    20 12 5 7 التربية الفنية

    رد

  208. الاسم: اية مصطفي ابراهيم مامون اسماعيل
    رقم الجلوس:1636:
    المدرسة : 15 مايو الاعدادية بنات
    ادارة بنها القليوبية
    وزارة التربية والتعليم

    رد

  209. الاسم: اية مصطفي ابراهيم مامون اسماعيل
    رقم الجلوس:1636
    وزارة : التربية والتعليم ببنها
    المدرسة : 15 مايو الاعدادية بنات
    واتمني ظهور النتيجة في اسرع وقت

    رد

  212. الاسم: اية مصطفي ابراهيم مامون اسماعيل
    رقم الجلوس:1636
    وزارة : التربية والتعليم
    المدرسة : 15 مايو الاعدادية بنات
    واتمني ظهور النتيجة في اسرع وقت

    رد

  239. ايه خالدعبدالله على الحناوى
    نفسى اعرف نتيجة الاعداية بسرعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
    محافظة القليوبية ادارة شبين القناطر
    مدرسة نوى الجديدة 2
    رقم جلوسى 46668
    ربنا مع كل الطالبة

    رد

  240. اسمى \ ايه خالد عبد الله على الحناوى
    نفسى اعرف نتيجة الاعدادية بسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
    محافظة القليوبية ادارة شبين القناطر
    رقم جلوسى \ 46668
    يارب مع كل الطالبة

    رد

  265. محمود هشام محمد اسلام الشربيني
    محافظه القليوبيه
    اداره غرب شبرا الخيمه
    مدرسه ابن الحكم الخاصه
    رقم جلوس 35838

    برجاء ارسال نتيجه الشهاده الاعداديه علي هذا الاميل

    لكم جزيل الشكر

    رد

  289. الادارةبنهاالتعليميةاسراء السيد رقم جلوسى 4470
    http://klma.org/1813/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A/
    http://klma.org/1813/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A/

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