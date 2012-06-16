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نتائج شهادة التعليم المتوسط 2012

لكافة تلاميذ وتلميذات السنة الرابعة متوسط ننشر نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012 برقم التسجيل بجميع ولايات الجمهورية الجزائرية على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة وهران عنابة قسنطينة معسكر ورقلة الأغواط

التعليم المتوسط

بالاضافة الى مواقع أخرى سنضيف روابطها خاصة بمديريات التربية والتعليم ببعض الولايات نلفت انباه الجميع أن نتائج شهادة التعليم المتوسط سيعلن عنها من طرف وزارة التربية والتعليم يوم 2 جويلية 2012 صباحا تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

نتائج شهادة التعليم المتوسط من هـــنـــا

بعض الولايات لا تتوفر مديريات التربية والتعليم بها على مواقع الكترونية لذلك يجب متابعة نتائج شهادة التعليم المتوسط من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الرسمي .

نتائج شهادة التعليم المتوسط لن تظهر على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيتم نشرها بالمؤسسات التعليمية مساء اليوم السبت وغدا الأحد ببعض الولايات .