آخِر تَحْدِيث: .نتائج شهادة التعليم المتوسط 2012
لكافة تلاميذ وتلميذات السنة الرابعة متوسط ننشر نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012 برقم التسجيل بجميع ولايات الجمهورية الجزائرية على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة وهران عنابة قسنطينة معسكر ورقلة الأغواط
التعليم المتوسط
بالاضافة الى مواقع أخرى سنضيف روابطها خاصة بمديريات التربية والتعليم ببعض الولايات نلفت انباه الجميع أن نتائج شهادة التعليم المتوسط سيعلن عنها من طرف وزارة التربية والتعليم يوم 2 جويلية 2012 صباحا تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح
نتائج شهادة التعليم المتوسط من هـــنـــا
بعض الولايات لا تتوفر مديريات التربية والتعليم بها على مواقع الكترونية لذلك يجب متابعة نتائج شهادة التعليم المتوسط من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الرسمي .
نتائج شهادة التعليم المتوسط لن تظهر على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيتم نشرها بالمؤسسات التعليمية مساء اليوم السبت وغدا الأحد ببعض الولايات .
اريد معرفة النتيجة السنة الرابعة متو سط
شكراااااااااااااااااااااا اريد معرفة اكثر
اريد معرفة نتيجتي في امتحان شهادة التعليم الابتدائي ورقم الجلوس هو: 15094779
انتضري انا ابحث عنه
akram 06_03_2013
akram harrachi
اشكركم جزيل الشكر واتمنى ان انجح في الشهادة النعليم المنوسط
نكتب كثيرا ، أن يكون كل ما لدي ل أقوله. حرفيا ، يبدو كما لو كنت تعتمد على الفيديو لجعل نقطة . من الواضح أنك تعرف ما تقول إنكم تتحدث عنه، لماذا نضيع الاستخبارات الخاصة بك على نشر أشرطة الفيديو ل مجرد مدونة الخاص بك عند يمكن تعطينا شيئا لقراءة بالمعلومات ؟ أطيب التمنيات
شكرا علئ الجهود المبذولة من طرف حضراتكم
ana lam ajed aye chaye2 fi le9ourese madegoute yakhousse derasseti ana aderouse 3am
انا عايزة النتيجة
اريد النتيجة
6003650 اريد النتيجة و شكرا
شكرا على الجهود المبذولة
محمد تومي
شكران
شكر
بحت النت ليقتكم صقطين ال وحد
متى.نسجل.اسماءنا
شكراً علي الموضوع اتمني ان نحصل علي النتائج فى الوقت المحدد
please 13070 الرقة
اريد نتيدتي سرعه
7171
سوسن ديب طرطوس
13903
سوسن ديب طرطوس
اريد النتيجة
ابشع موقع لكشف النتائج
الصراحه المدرسات عندنا لا يفهمون ولا شي فهمتي زين ما فهمتي بطقاق و المدرسات كل يوم غايبين وا\ا الشرحت الدرس اللي فات تشرحه بسرعه وانا في مدرست سعاد الصايغ المتوسطه بنات في جابر العلي اخيس مدرسه شفته كل شي ممنوع والمدارس الثانيه احسن من مدرستنا =====
انا قلت كل شي عندي عن مدرستنا او اتمنى محد ينتقل فيه حتى التراكي ممنوع شنو ه\ي المدرسه ورجاء انشره بدون علم الاداره لان لاداره ما راح ترضى لان ه\ا اللي كتبته الصدق وعاشان ك\ا الاداره مراح تنشره
اريد ان اعرف النتيجة
اريد ان اعرف النتيجة
ارجوكم اريد نقطتي
بحث عن نتائج سهادة التعليم المتوسط الدورة جوان 2012في وقت فقط
متى ستظهلر النتائج
الاكتتاب 8541 بليييز
الاكتتاب 12463
الاكتتاب 20062
انا ادرس باكمالية الشهيد مصطفى بن بولعيد
الحمد لله لقد نجحت في شهادة التعليم المتوسط بمعدل:17.33 ذات المرتبة الأولى من ولاية تيبازة و شكرا…و بمناسبة هذه الفرحة التي عمت قلبي أريد أن أقول لسيلينا غوميز أنني أحبك كثيرا و أيضا جاستن بيبر و أتمنى لكما السعادة مدى الحياة…………………..thanks
النتاج المتوسطة لعا م2012 2013
النتايج الدراسية لعام 2012 2013 يرجة الرد
اريد النتيجة مالتي فورن بدون ز حمة
اريد اعرف النتيجة مالتي
اريد اعرف نتيجه اسمي دنيا سعود نوري طالب في الصف الثالث المتوسط رقم جلوس
20122295014
اريد نتيجتي وشكرا
أنتم جايحين النتائج أعلنت يوم السبت
salut radia mabrook 3lik win rah alfal ya almosmara rani nastana fik salam…………….
i live in algaria please give me my result and my number is 2077703
رقم التسجيل 12201208502رقم 2683 ولاية تبسة تاريخ الميلاد 21/أكتوبر 1993
ارجوامنكم ارسال نتيجة الامتحان النهائي و شكرا
ارجو منكم ارسال نتيجة الامتحان و شكرا
السلام عليكم، ارجوا منكم ارسال نتيجة الامتحان و شكرا جازاكم الله خيرا
اريد ان ارى نتا ئج شهادة التعليم المتو سط
رقم التسجيل 7044510وانا من مستغانم
انا اريد معدلي
mon num c 3342210
9.55
لماذا لمتنشر نتائح bem جتى الأن
ana rado 3lia larbaht w lala
انا كرحت البارحة انشف القيت روحي مجبتوش بصح عندي الامل الوحد انجبو بساج او حتى مجبتوش معلش نحمد الله سبحان وتعالى على النعمة ونقول العام الجاي
ما أريده هو أن تعطيلي نتيجة
15.22
اريد معدل هده التلميدة و هل ربحت
انا اخت زموري عبد الجليل انني ساجن في مكانه انه لم ياكل منذ البارحة ارجوكم اعطوني معدله الان انا انتضركم هذا هو رقم تسجيله 6064801
مازال ما خرجت
9.56
رقم التسجيل 8057001 انا من الجزائر اريد الرد بسرعة وهذا ايميلي roba22@live.fr
ANCHALLAH TDJIBIH YA UXTI
رقم التسجيل 8057001 انا من الجزائر اريد الرد بسرعة ارجوكم
اريد معدلي من فضلكم رقمي هو 1093632
اريد معرفة معدلي 4104742
asque je peu savoir le résultat de ce numéro 1030329 merciii
ما هو موقع نتائج bem
اريد معرفة معدلي و جزاكم الله خيرا رقم تسجيلي 4104742
ويييييييييييييييييييييييييييييييييييين المعدل
شوفنا هذا 8090666 و هذا 8090689
نتيجة التعليم المتوسط 2012
اريد نتيجتي من فضلكم رقم تسجيلي هو 7036878
اريد معرفة نتيجة من فضلكم
اريد معرفة معدلي
اريد ان اعرف نتيجتي
8081856
رقم تسجيلي هو 2090896
اريد نتيجتي
على وجه ربي اغعطوني معدلي رقمي 4100302
اريد معدلي من فضلكم في اتعليم المتوسط رقم التسجي7007994
اريد معرفة نتيجة شهادة التعليم المتوسط رقم تسجيل هو7007994
اريدمعدلي.من.فضلكم.في.التعليم.المتوسط.رقم.التسجيل.5087682
AMINE MOHAMDI9000424
hgtfddlp
tetmaniko kima thebo ya 3atayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyn
6025796
tatmaniko kima thebo ya
3atayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyn
رقم التسجيل هو 6076216 انا انتظر المعدل
اريد معرفة هدى الرقم
shoufolna hada rabi yjazikom 2106811 et 2106837
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام من فضلكم اريد معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012 رقم التسجيل 6073751 انا انتظر ردكم
أريد معرفة النتايج رقم التسجيل هو2081112
2081112رقم التسجيل
si vous plai si quelqun peux me dir le resultat pour ma seur le numero est 7071726
خبرونا وما
تلعبوش
اريد ان اعرف نتيجة
اوريد معرفة نتيجتي هذ هو رقم التسجيل 9038251 وان انتضره بفارغ الصبر وانتضر حكم الله عليه ان شاء الله ماياتي الا الخير وشك
وشكرا
2012 resultat anis النتائج معدل 199999999999999999999999999999999999999999999999999999999
bem 2012222222222222222222222222
iwant my resultat
رقمي 6016268اريد معدلي
اريد معرفة معدلي جزاكم الله كل الخير
اريد معرفة النتائج ارجوحم ماها الموقع الرقم التسجيل هو 1060185
اريد معدلي رقم التسجيل هو
ارجوا منكم معرفة النتيجة هذا هو رقم تسجيلي 8027749
4081302
4081302أرجوكم أريد النتيجة
-هللللللللللللللللللللللللللللللهعهك_خكنقتامتككططحخمتمنيالمامىكمامقامرغف ى63ىتمة65463666
226
حهغèç(‘دجمو ىضصثقفغعهخحجتب\ءؤ
اريد معرفة معدلي لشهادة التعليم المتوسط الجزائر
اريد معدلي ورقم هو 7007389
لا بقى فيها سلام لا والو ريحين ندوروها قباح
أريد معرفة معدلي رقم التسجيل هو 2105097
انا راني في انتظاركم بكل صبر و تاني ما تخيبوليش امالي انا وا ثقة بلي نجحت و لكن انا راني نحوس على المعدل ، المعدل ثم المعدل اعطيولي معدل ه\ا الرقم 5016509 بلييييييييييييييييييييييييييييييييييييز
اريد معرفة النتائج من فضلكم n5038708
rb iynajhkoume kmle wlmouslimine ga3 l3chiya ntayje ani nsana fl gazouze
أريد مع>ل ابنتي في شهادة التعليم المتوسط 2012 و رقم تسجيلها هو:7032824
جيت نفرحكم المساء يحطوا النتائج اكو تمدوا برك فليكود تاعكم ماكان والوا وديجا وراه الاسم واللقب تعكم خرطي فالخرطي لعشية يمدوا النتائج ومكش خير منتائج تاع لمسيد وربي ينجحكم نشالله وتعم الفرحة في بيوتكم امين يارب العالمين كامل ندعولكم وماتخافوش اني نسنا القازوز
اريد معرفة نتيجتي و هذا هو رقمي 5016509 بلييييز انا ارجوكم اريد معرفة نتيجتي الان زروني على موقعي hanan_ker226@hotmail.f و اعلموني بنتيجتي الان
winhi les resulta du bem 2012 hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
اريد معرفة المعدل
resultat pleasE
اريد معدلي جزاكم الله خيرا هذا رقمي 4056402
من فضلكم رقمي هو6026966
اريد معرفة نتيجة شهادة التعليم المتوسط رقم تسجيل هو 5098140
je veu le résultat svp voici mon num 1115933
اريد معدلي من فضلكم في اتعليم المتوسط رقم التسجيل 4104278
اريد معرفة معدلي رقمي 8072987
يلا خلونا من الخلايع ربي يوفقنا ان شاء الله
….ادعولي يكون 13فوق الخمسين ربي يخليكم ربي يفرحكم كامل
allah yhdikom
http://klma.org/2317/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-2012-2/
الرجاء الاسراع اعصابي تحترق
الرجاء الاسراع اعصابي تحترق please
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته من فضلكم الرجاء الاسراع اعصابي تحترق و دمي يغلي و سوف انتحر ان تاخرتم اكثر please
اريد معدل 3072008
من فضلكم اريد معرفة معدلي بالرقم 1086082 ارجوا منكم اخبار بسرعة
9059912
salam svp a3touna site liychoufou bih résulta de bem ou b1 choufouli had némé 2701826
سلاعشغفلبعاقثتبللاتؤاللا عبل عسبتاتاؤريالعافقتالبىلاىؤءمايعالعافقلىلاىؤمرءكلالاخخنانفغاخنيخنلامؤنكلىنخلاتليهتنىترنلاتنلتنتبيمانبتاهبتاهلاتنءلانبتانبتتانبت بماتبانتانتنلا لتامنلللللللللللللللللللللللللللللللللللتباتاامع ساهشيبغبصلبلساؤللاغلبغشلبغسلبلسيؤلسغشلبغثلغبعلعب
اريد نتائج شهادة التعليم المتوسط لي سنة التسعة و اتمن لكل جزائري ولي كل العرب واريد رقم هذا المعدل بي خميس مليانة 2108101
اوريد شهادة التعليم المتوسط لي سنة التسعة واتمن لكل جزاري ان ينجح
من فضلكم اخبرون
a3toni mp3adal 2000103
اريد معدل هدا الرقم 6029160
winkom a3tiwna rad mne fadlkom
رقم التسجيل هو 5062344
اريد معدل هدا الرقم6029160
مبروك لجميع الناجحين
اريد أن أعرف معدلي هذا رقم تسجيل 9029968 بسرعة
اريد معدلي بسرعة الرمز هو 5062344
3toni mo3adali le n 7096087
vit stp
اريد معدلي ارجوكم رقمي هو 115347
اعجبتني كثيرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ماغلالاتبتبنغبنب
4076581
اريد معرفة النتائج ارجووووووكم 5038564
اريد معرفة معدلي رقمي هو 9004890
اريد معرفة نتيجتي و رقمي هو
1086328
أريد معرفة معدل هذا الرقم 2067864
اريد معرفة نتيجتي و رقمي هو
1086328
slt je demende la résultat de bem le numéro est 8007409 et envoiyer a mon hotmail (papicha-pickachou@hotmail.com) ctp
اريد معدل
أريد معدلي فورا
9097859
اريد معرفة المعدل و رقمي هو8012974
اريد نتيجة هدا الرقم من فضلكم
اريد معدلي في اقرب وقت هاذا رقمي 4037962
من فضلكم شوفولي النتيجة هادا اسمي رحاب سماعيلي 9042749
Mon Nùm 1098587
stp resultat mon num :7059762 stp stp
اريد معدلي في اقرب وقت هاذا رقمي 4037962
اريد معرفة نتائج التعليم االمتوسط اهدا اليوم رقم هو 7092007
أريد معدلي
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام انا رمزي اريد معدلي لانني على اعصابي من يوم الامتحان هذا رقمي 4037962
أريد معرفة معدل هذا الرقم1117852و هذا الرقم9047047
اريد معرفة معدلي الان…………………… ..ارجوكم 1059247
H
اريد نتائج هذ الرقم
أنا إيناس أرجو عرض معدلي رقمي هو8017268
1110930 svp le résultat
please le site svvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvp pour chahada de
اريد الموقع الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان
8075140
اريد معدلي بليز 9081131
رقمي هو7053044
من فصلكم اريد معرفة النتيجة رقم التسجيل هو 6035628
MON NUM 2032578 PLIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZ JE VEUX MON RESULTAT SVPPP
معدلك هو 11.45يا رمزي
اريد معدلي بسرعة رقمي هو 4047173
اريد معدلي بسرعةجزاكم الله خيرا بقيت على اعصابي وسهرت طول اليل ولكن لم اتمكن من رؤية معدلي من فضلكم ربي يحفظ باسرع وقت باه نطمئن ونفرح والديا ونرتحم
اريد معدلي بسرعة
barhoumi hind n 1075309
ريد معرفة معدلي ورقميهو 1075309
/
لكن النتاشج فقط على موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات
30 جوان 2012 اريد معرفة معدلي ورقميهو3068877
voici mon num 1901985
نتيجة شهادة التعليم المتوسط هذا رقمي 6030809
اريد معدلي جزاكم الله خيرا بقيت على اعصابي وسهرت طول اليل ولكن لم اتمكن من رؤية معدلي من فضلكم ربي يحفظ باسرع وقت باه نطمئن ونفرح والديا ونرتحم رقم تسجيلي 6061506
5053024
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام من فضلكم اريد معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012 رقم التسجيل 5038683 انا انتظر ردكم في بريدي الالكتروني مع خالص تحياتي
اريد النتيجة من فضلكم رقم تسجيلي
3047738
اريد معدل هدا الرقم 9041236
i give you my num 7091508
i want my resultat pleas
wllhe la 3yabe 3likome hyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
انا اريد نتيجة الشهادة 9011661
على وجه ربي راني سمعت زغاريت على1.00 نتع اليل مي كيما جيت نحوس مالقيت والو
je ve avoir mon resultat é merci , mon num:0558801111
je veux ma resulta svp
أريد معرفة معدلي ورقمي هو 5038765
أريد معرفة معدلي ورقمي هو 5038767
i want to see if i seccud my bem exam
ان شاء الله يحصل كل واحد على ما يتمناه
أريد معرفة معدلي من فضلكم ورقمي هو 5038765
èw yèk rèsulta dok wèla nrouhou norgdou
اريد معرفة نتيجتي رقم تسجيلي هو 1129892
اريد النثيجة بسرعة
تحيا 17 من لكبار
num:6064647 please اريد معدلي ربي يعيشكم
رقمي هو :8049089
الرجا ء إخباري بالنتيجة حالما يمكن ذلك وشكرا
hada howa ra9m tasjil atouni natija t3iche 9albi rah ytih
2057029
اريد معرفة نتيجتي بليييييييييييييز رقمي هو 2013015
svp je veux voir ma moyenne et violà mon nuM 1045447
اريد المعدل لامتحان رقم هو 2090834
لقد خسرة
اريد المعدل لامتحان السنة الرابعة متوسط هاهو رقم التسجيل 2090834
معرفة المعدل
بللللللللللللللللللييييييييييييييز اريد النتيجة وهذا رقم التسجيل 2078946
kljuytrfhiuokokpmùijklmyftrhfds
رقمي 9068123
اريد معرفة معدلي رقم تسجيلي هو 2098663 ارجوكم
اذا كنتم تستهزؤن بنا فحسبنا الله ونعم الوكيل
4030655
i want to know my averge pleas my nubrer is 2068138
اريد معرفة معدلي رجاءا رقمي هو 2068138
اريد معرفة معدلي ورقمي هو 2008024
اريد معرفة اذا ماربحت انا وزميلتي اليكم ارقام التسجيل
2002825
2002788
slvplait resulta bem 2012 de numero 1117722
اريد معرفة معدلي
اريد معرفة معدلي
رقم التسجيل هو 4036048
الءسم حجوني اكرم تاريخ الميلاد 07_10_1995 ب عين التوتة رقم التسجيل 5023572 ارجوكم اريد الرد على الفور انا في الانتضار
اريد الن اعرف معدلي رقمي هو 1037599
اريد معدلي في رقم تسجيلي الاتي 1056004
رقم التسجيل هو 1056404
5078156
من فضلكم اريد معدلي في امتحان شهادة التعليم المتوسط 2012
اريد معدلي على الفور من فضلكم رقم تسجيلي 9061991
svp 6054984
رقم التسجيل هو 1037599
اريد معرفة معدلي ادا نجحت او لا رقمي هو 6074668
اريد معرفة معدلي و رقمي هو,2104827 pllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllsراني قريب نهبل و انشاء الله التوفيق للجميع
أريد معرفة معدل شهادة التعليم المتوسط و رقمي هو 1085622
اريد معرفة معدلي و رقمي هو,2104827 pllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllsراني قريب نهبل
أريد معرفة معدلي في شهادة التعليم المتوسط و رقمي هو كالتالي 8099078
السلام عليكم
اريد معرفة نتيجتي و رقمي هو
1058289
و بارك الله فيكم و يااارب خير
je veux ma moyenne voici mon numero1057287
اريد معرفت معدلى ورقمى هو9003118
اريد معرفت معدلى علما انا فى الاغواط رقمى هو 9003118
أريد معرفة معدلي من فضلكم ورقمي هو كالتالي 8099078
02111983
اريد معرفة معدلي ورقمي هو 80890338
اريد معرفة معدلي ورقمي هو 8089338
اريد معرفته حالا
من فضلكم أريد معرفة معدلي رقمي هو 8099078
أريد معرفة معدلي من فضلكم رقمي هو 8099078
Je veux savoir mes résultat de bem 2012 et voila mon num 4005559
أريد معرفة معدلي ورقمي هو 8048175
أريد معرفة معدلي ورقمي
8048175
انا اسلام اريد معدلي وهاذا هو رقم التسجيل 5022796
بركاو متتمسخرو بالغاشي من صبح وانا نسيي في سيت مدخل ما والو
هذي هي الدولة خدمتهم يتقعدو بالشعب ويجيبو بيه الوقت
اريد نتيجتي على الفور 9062309
أريد معدلي في ششهادة التعليم التعليم المتوسط 2012
رقمي هو بن يو سف أسماء
voici mon nemirou 3013264
هذا رقم تسجيل شرقي عامر 4011215 أريد أن أعرف هل نجحت ام لا هذا رقمي الالكتروني على الفيسبوك DRISS19593@LIVE.FR
wch tmaskhir hada
je veux ma moyenne voila mon numero 4044395
اريد معرفة معدلي من فضليكم 4044395
أمن فضلكم اريد نتيجة في شهادة التعليم المتوسط وهذه ارقام التسجيل8066762_ 8068077_ 8066365
6000753
رقم تسجيل 4001219
اريد رؤية معدلي
اريد ان اعرف متى تعلن نتائج البيام
نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2012
le numèro cest 7119131 et merci
اريد معرفة معدلي رقمي هو 8089150
اريد نتيجتي من فضليكم رقمي هو 5112755
من فضليكم
اريد معرفة معدلي و رقمي هو 4104805
7113017
أريد نتيجتي على الفور من فضلكم رقمي هو 9100507و أرجو منكم الاتصال على الرقم التالي0667980369
من فضلكم معدلي في شهادة التعليم المتوسط 2012 و رقمي هو 2081846
اشكركم لانكم سوف تخبروننا على الانترنيت ادو الله بان يوفق كل المشتركين في هده الامتحانات واود ان اشكر كل من كانو معي كالاساتدة واهلي وانتم من فرحتمونني كثيرا واود ان اشكر سيدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لانه وفر لنا كل ماكنا بحاجة اليه كالمستشفيات والمطاعم اطال الله بعمرك ياسيد الرجال والله يلانبغيك ودمتم في رعاية الله با يباي
أريد معرفةمعدلي رقم التسجيل هو 111679
اريد معدلي من فضلكم هدا رقمي605163
أريد معرفة نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2012 الخاصة بإبنتي الرقم :4008673
اريد معدلي من فضلكم
اريد معرفة معدلي و رقمي هو 5018386
أريد نتيجة الرقم 7114168
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
4024495
هذا رقم التسجيل 5038628
أريد معرفة معدلي ورقمي 977277
أين معدلاي من فضلاك 977187
أريد نتيجتي من فضلاك
977378
JE VEUX MA MOYEN DE BEM MON NUMéro est 2081120
ريد معرفة معدلي ورقمي هو 977353
MON NEMERO ..2055180
2055180
أريد معرفة معدلي ورقمي هو 977353
ريد معرفة معدلي ورقمي هو 977353
نتمنى ان ينجح كل ما دار مجهود واللي ما دارش المجهود يجيبه غير بمعدل 10.00
أريد الحصول على نتيجتي في شهادة التعليم المتوسط ورقمي هو 9074875
نابد احمد منير اريد معرفةمعدلي رقم التسجيل 2003464
stp stp je ve voir si j’ai eu mon bem et voila mon num 7016979
نتائج التعليم المتوسط 2012
اريدو معرفة النتائج
اريد معرفة نتائجي 2012
انا اريد معرفة نتائج الرقم 5049852
انا كمان مستنية النتيجة بفارغ الصبر بسلازم نصبر
اريد معرفة معدلي من فضليكم 2076912
الرد من فضلكم
11.25
أريد معرفة معدلي من فضلكم 5038765
هل هناك نتائج شهادة التعليم المتوسط حقا على الانترنت أريد ردا فورا
أنا دنيا رقم التسجيل 3035328
أريد معدلي من فضلكم
le numero c’est 2070335
10.02
voici mon numero d’inscription je veux bien le resultat spv et merci
nimoro ta3i hada houwa
00336695
اريد نتائج bem والرقم 602650028
نتائج شهادة bem الرقم 4075415
je veus savoir mon resultat de bem mon numero est1112352
لماذا لا يفوز كل الجزائريين في الامتحان شهادة التعليم المتوسط
2078136 هذ الرقم من فضلكم
أريد معرفة معدلي ورقمي هو 9100456
اريد معرفة معدلي ورقمي هو 9100456
اريد نتيجة التعليم المتوسط و هذا هو رقو التسجيل 1057963
اريد معدلي من فضلكم
Heur
4022685
je veux mes resultas de bem svp
رابحين كاملين انشاء الله
أريد معرفة معدلي ورقمي هو
8098936
aba3touli natija ta3 lbeam hada ra9m tasjil 4062342
صحيح أن النتائج يمكن تعرف غدا؟ ردوو بليز
sVp yaaaaaw l resultats !!!!!!!!!!
أريد معرفة نتيجتي لشهادة التعليم المتوسط ورقمي 8088923بلييز ياريت أعرف بسرعة من وللاية تيسمسيلت
ياو خافو ربي لكاين نتيجة على الارترنت قولونا ولا مكانشش بركتو متتمسخرو بناس
je veut la moyenne et voila mon numéro 8009454 et merçi
رقمي هو 6041592
اريد معرفة معدلي من فضلك
28 جوان 2012
رجاءا اطلعوني بنتيجة شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012 هذا هو رقمي2021198
17.32
انا في هذ الوقت نتائج لم توزع
ra9miiiiiiiii 6041563
اريد معدل رقم 8088159
أريد معرفة معدلي ورقمي هو2040856
يا شباب غلطت رقم التسجيل هو 2092434 وراني باغي نعرف نتيجة البيام باسرع وقت
يا جماعة اني باغي نعرف معدلي للبيام كيفاه هاهو رقم التسجيل……….209434
اريد معدل شهادة التعليم المتوسط رقمي 2035432 على الفور
ا ريد معدل شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012و رقمي هو 2035432
اريد معدلي من فضلكم هذا هو رقم تسجيلي 2013549
ريد معرفة معدلي ورقمي هو1075309
من فضلكم اريد معرفة النتيجة 1100938 و 1100958 ارجوكم النتيجة و اجركم على الله قلبى راهو رايح يحبس
maram je veux ma moyenne please voici mon numèro 2015039
je veux ma moyenne de bem et ça mon code d’incription 7091204
اريد ردكم وبسرعة انا بالانتظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
اريد معدلي هدا رقمي 7096875
ارجكوم اريد معدلي هو رقمي 7096875
اريد نتائجي لشهادة التعليم المتوسط هدا رقمي 8048434
متى تعلن النتائج من فضلكم نحن في حيرة
اريد معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان لعام 2012 وانا بالانتظار وشكرا,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ouridou mou3adali merci
voici mon numero 3004547 je veut la réponse le plus possible ,merci.
اريد معرفة نتيجة شهادة التعليم المتوسط وهذا رقمي 5049534
اريد نتائجي على شهادة التعليم المتوسط 2012
اريد نتائج ومعدلي وهدا هو رقمي 4005057
من فضلكم اريد معدلي في شهادة التعليم المتوسط وهذا هو رقم تسجيلي
4073208
اريد نتيجة السنة الرابعة متوسط
lمعرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط ورقم التسجيل 9010803 بسرعة شكرا
اريد معرفة معدلي
ارجوكم اريد نتيجتي هدا رقمي 4043721
اريد معدلي رجاءا هدا رقمي 4043721
هل ربحت هدا رقمي 308062
i want my resulte a
s sooner as possible
ارجو الرد السريع و شكرا لكم
اريد معدلي بليز رقمي هو1077200
اريد معرفة نتاج رقمي هو 2103244
متى سيصل الرد
PLEASE PLEASE رقم تسجيل أختي بشير ماجدة هو 6056971
أريد معرفة معدلي ورقمي هو
2103244
أريد معدلي في شهادة التعليم المتوسط 21009717
اريد المعدل متوسط هاهو رقم التسجيل 4009787
اريد المعدل لامتحان السنة الرابعة متوسط هاهو رقم التسجيل 4009787
voila mon numéro 0846779 je veux mon résultas svp
voila mon numéro stp je veux mon résultas
svp voici mon numéro 3055440
انا من ولاية سوق اهراس من فضلكم اريد معرفة معدلي ورقم تسجيلي 6070778
من فصلكم اريد نتيجة شهادة التعليم المتوسط وهدا رقم التسجيل 4000066
ani fouadhada hoa nimiro 8045573
mimi imane 28جوان2012 انا ايمان من ولاية قسنطينة اريد معرفة معدلي من فظلكم استعجلوا الرد و رقمي هو: 4054876
اريد معدل bem 2012 رقمي هو 6014663
شكرا
أريد معرفة معدل هذا الرقم1073731
أريد معرفة معدل هذا الرقم1074411
أريد معرفة معدلي ورقمي هو1075309
اريد نتيجة شهادة التعليم المتوسط لهذا الرقم1075309
أريد النتيجة أنا أرجوكم
متى سيصلني الرد من فضلكم
اريد نتيجة التعليم الاساسي 6056971 و هدا رقم التسجيل
أريد معدلي من فضلكم وبسرعة وهذا رقمي 7103464
^lkjhhgggg
min fathlikoum rani baghi nchouf natijti ou hatha rakm tesgil 5011643
اريد نتيجة التعليم الاساسي ولاية الطارف رقم التسجيل 6056971
اريد نتيجتي ورقمي 10230376
voila Mon num 1052465 please please please
12.66
12.3
اريد معرفة معدلي شكرا رقم التسجيل هو 6029153
النتآئج تظهـــر يوم 2 جويلة يوم الاثنين
على الساعة 00.00 وشكرآ
اشهادة تعليم متوسط متى يتم نشرها
2 Juilier les résultat de bem 2012
ع السريييييييييع منفضلكم
je veux ma moyenne voici mon numero 1117204
أمن فضلكم اريد نتيجة في شهادة التعليم المتوسط وهذا رقم التسجيل
3030126
متوسطة عايب دراجي خنشلة
متوسطة عايب دراجي خنشلة
http://klma.org/2317/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-2012-2/comment-page-7/#comment-1939
اريد معرفة معدلي من فضلكم رقمي 6038588
اريد معدلي هدا رقمي5033350
voila mon numéro 8088574
اريد المعدل لامتحان السنة الرابعة متوسط هاهو رقم التسجيل 7051634
اريد نتيجتي و هذا هو رقمي 1121791
من فضلكم ار يده على الفور
أريد معرفة معدلي ورقمي هو 7051049
تمن
10.03
من فضلكم اريده على الفور
اريد معدلي 2084739
اريد نتيجة في شهادة التعليم المتوسط رقم التسجيل 6055356
أريد معرفة الرد
اريد نتيجة شهادة التعليم المتوسط و هذا هو رقمي التسجيل 1121791
اريد نتجتي ورقمي هو 8057793
المعدل please please please n:4060816
ارجوكم اريد معدلي رقمي هو 1071086
اريد معدلي من فضلكم ورقم تسجيلي هو 5080475 و شكرا واتمني النجاح لكل التلاميذ
السلام عليكم اريد معدلي رقمي هو 7089309
ارجوكم اريد نتيجة شهادة التعليم المتوسط ورقم تسجيل هو 7103978
اريد معدلي 5035140
نتائج شهادة التعليم المتوسط 2012 متى تكون????
je veux savoir ma moyenne mon num est 8039969
أريد معدل رقمي هو: 4084420
من فضلكم اريد النتيجة في شهادة التعليم المتوسط و هذا رقم تسجيلي 6034608
اريد من فظلكم نتيجة-شهادة-التعليم-المتوسط-
رقم تسجيلي هو 4022685
من فضلكم اريد نتيجة في شهادة التعليم المتوسط وهذا رقم التسجيل
4022685
اريد نتيجة شهادة التعليم المتوسط 7077459
رقم تسجيلي هو 2092888 اريد معدلي من فضلكم
متى ستحضرون المعدلات..
بليز
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
donne moi slt la résultats de bem 2012 le numéro est 7078576
من فضلكم اريد نتيجة في شهادة التعليم المتوسط وهذا رقم التسجيل
8048110
donne moi la résultats de bem le numéro est 7078576
Svp Le Moiyan 1058579
أريد معرفة نتيجتي في شهادة التعليم المتوسط رقم التسجيل :8006159 جزاكم الله خيرا
اريد معدلي 6034228
اريد المعدل رقم التسجيل هو 8009878
أريد معدلي في شهادة التعليم المتوسط رقم التسجيل هو 8029613
pliiz ma moyenne mn num c 1113717
من فضلكم اريد نتيجة رقم التسجيل 2106999
رقم التسجيل 4104278 اريد نتيجة شهادة التعليم المتوسط
اريد النجاح للجميع و هدا رقمي 7030121
ردوا علي ارجوكم
9096618 المعدل من فضلكم
ن فضلكم اريد نتيجة في شهادة التعليم المتوسط وهذا رقم التسجيل 3011206
من فضلكم اريد النتيجة
واين يتم الرد عليها هل عبر اميلي ؟
c’est le temps d’affichè
les résultats je voulais juste savoir ma note voila mon numéro
1012786
je veux ma moyenne du bem2012 voila mon numéro:1012677
من فضلكم اريد نتيجة في شهادة التعليم المتوسط وهذا رقم التسجيل
4054980
اين يتم نشر النتائج عبر الانترنت رقم التسجيل 7083078
ها هو رقم التسجيل 7083078
اريد معدلي رقم تسجيلي 9081307
ساضع ثقتي فيكم
الاسم: توفيق
اللقب:منصوري
رقم التسجيل:3011981
اريد معدل الرقم 9088446
رقم التسجيل 5091281
من فضلكم اريد معدل تهادة التعليم المتوسط هدا رقمي 9088446
من فضلكم اريد معدلي في شهادة التعليم المتوسط وهذا هو رقم تسجيلي 8017482
اللقب و الاسم مكمش عبدالله تاريخ ومكان الازدياد05-09-1993 بمستغانم رقم التسجيل هو 7044510
اريد النتيجة و رقم تسجيلي 8014797
اريد معرفة معدلي الان من فضلكم هدا هو رقم تسجيلي 9099292
اريد معدل شهادة التعليم المتوسط
اريد نتائجي 9075891
اريد معدلي في الشهادة 2062023 مع تمنياتي لكم بالتوفيق
اريد معدلي شهادة التعليم المتوسط
اريد معرفة معدلي منفضلكم 9002740
اتنمى للجيمع النجاح و توفيق
من فضلكم اريد منك معدلي هذا رقمي 4020809
اريد منفضلكم معرفة معدلي الرقم 3000090
انشاء الله ناجحة
svp je cherche ma moyenne 2087800
انا منال معقاسي اريدو معدلي انا من البويرة ورقم التسجيل هو 3032529
أريد معدلي في شهادة التعليم المتوسط ورقم تسجيلي هو:
706400
اريد معدلي رقم تسجيلي 2049782
اريد معدلي رقم التسجيل هو 7049283
اريد معدلي رقمي 9030761
لم تنجح 9.25
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyetadahakon alaikom
اريد معدلي هدا رقمي 1097790
اريد معدلي رقمي 2041162
اريد معدلي رقم التسجيل 6070778
رقم تسجيلي هو 5082973
رقمي هو 7089309
27يونيو على الساعة22.43اريد معدلي في امتحان شهادة التعليم المتوسط2012
27 يونيو على الساعة22.44رقم تسجيلي هو 8041487اريد معدلي في امتحان شهادة التعليم المتوسط2012
خديجة معدلكي هو ..
27يونيو على الساعة22.42اريد نتيجتي في امتحان شهادة التعليم المتوسط الان
هاهو رقمي من فضلكم 7089347
السلام عليكم *رقمي هو*7089309*
اريد الرد بسرعة رقمي هو 7089309
كم هو معدليييييييييييييي ارجوكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا رقم تسجيل 6066539 اريد المعدل
اريده في اقرب وقت
اتمن لكل التلاديذ النجاح الداءم والتوفيق في حياتهم
انشاء الله 16
من فضلك اريد النتيجة هاهو الرقم 03201203068
الرجا ا إرسال رقم المعدل
اريد معدل هدا الرقم 4085614
7066919 min fadlikom
أرجوكم أريد معدلي هذا هو رقم تسجيلي 5001164 ارجوكم أريد النتيجة بسرعة
اريد ان أعرف معدلي و أتمنى لجميع التلاميذ النجاح و التوفيق انشاء الله
أريد معرفة معدلي في شهادة التعليم المتوسط 2012 رقمي9002996
اريد المعدل من فضلكم
3leh lkdeb .mata9drouch tjibou les moyennes ta3na 7ata le 1 /7/2012
w rakom tgoulou les moynne hada12 w hadak 14 win ghadi trou7ou b had lakdab
donner resultat BEM2012
je voulais reconaise les résultats de bem 2012 notre numéro 1048263
أريد معدلي برقم تسجيلي هو 7047619 أتمنى الرد بسرعة
je vouli voire ma rusulta svp mon num 1
اريد معدلي رقمي هو/8031427
/
N: 700637 ADRAR
اريد معدلي
هذا رقم تسجيلي
4042302
7091751
اريد ان اعرف معدلي رقم التسجيل هو6027710
نابد احمد منير اريد معرفة معدلي رقم التسجيل هو 2003464
اريد معدل هذا 9083837
12.75
من فضلكم اريد الرد بسرعة رقمي 7089577
اريد معدلي هادا رقم تسجيلي 9063043
9063043 هادا رقم تسجيلي بليييز اعطوني معدلي
اريد معدل لهدا الرقم 8075384
من فضلكم اعطوني النتيجة رقمي هو 7036479
اريد معدلي رقمي هو 7036479
رقمي هو 7036479
رقمي هو 7036479
ستنجح بادن الله
اريد نتيجتي في الامتحان هدا رقم تسجيلي 8073304
من فضلكم نتائج شهادة التعليم المتوسط
اريد معدلي رقمي هو/3030285
من فضلكم اريد نتيجة في شهادة التعليم المتوسط وهذا رقم التسجيل
6070778
اتنمى للجيمع النجاح و توفيق
من فضلكم اريد منك معدلي هذا رقمي 4020809
معدلك يا المكي رجل هو : 4.83
من فضلكم اريد نتيجة في شهادة التعليم المتوسط و هذا رقم التسجيل 1052790
انا براهيم اريد معدلي من فظلكم رقمي 8031671
أريد معدلي الرقم 5124383
اريد معدلي
اريد نتيجتي من فضلكم رقمي هو 9018418
اريد معدلي من فضلكم رقمي هو 7036479
اريد معدلي من فضلكم pleaz
هاهو رقمي 4066294 ……..أريد المعدل plizzzzzzzzzzzzzzz
بارك الله فيك اريد معدلي في الشهادة رقمي
1057363
من فضلكم اريد معدلي رقم تسجيلي هو 8062540
أريد معرفة معدل هذا الرقم 5023450
thank you
merci
amin
je veux mon resultat de bem slt 3373304
اريدنتيجة 9083837
9083837
أريد معدل هذا الرقم 5052769
arid mo3adali ra9am 2004002
اريد معدل الرقم 7122860
اريد ان اعرف النتيجة ارجوكم انا انتظر بفارغ الصبر وهدا هو رقم التسجيل 5045379
اريد ان اعرف ادا نجحت في الاهلية وهدا هو رقم التسجيل 5045379
رقمي هو 3071271
اريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد معدلي رقمي هو:9029799
اريد معدل شهادة التعليم المتوسط هدا هو رقمي 4085456 من فظلكم
اريد معدلي من فضلكم رقمي هو4074988
اريد معدلي لشهادة الرابعة متوسط 3066203
اريد معدل الشهادة للرقم 906849
انا ميسوم سفيان اريد معدلي لشهادة التعليم المتوسط وهذا رقم التسجيل 8025590
8992005 3la wjh rbi
اريييييييييييييييييييييييييييييييييييييد معدلي هدا هو رقمي1078294
اريييييييييييييييييييييييييييييييييييييد معدلي هدا هو رقمي 1990882
اريييييييييييييييييييييييييييييييييييييد معدلي هدا هو رقمي I. 1990882
هاهو رقمي من فظلكم 7089577
هاهو رقميييييييييييييييييييييييييييييي من فضلكم *7089309*
هاهو رقمي 7089755
هاهو رقمي يييييييييييييييييييييييييييييي *7089309*
2001121
ارجو منكم ان تعرفوني على معدلي من فظلكم رقمي هو 7089577
ارجوك اجبني هل ستجيب قريبا على سؤالي السابق
ارجوكم اريد معرفة معدلي رقمي هو 1076132
السلام عليكم ارجو منكم ان تدلوني على
نتائجي *و رقمي هو 7089309*
مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بكم رقميييييييييييييي 7089309
اريد معدلي 1076132
معدلي حاليا 1076132
اريد معدلي رقمي هو3030285
/
اريد معدل هذا الرقم 2087357
اريييييييييييييييييييييييييييييييييييييد معدلي هدا رقم التسجيل 4032668
اريد معدل هذا الرقم2087357
ana jibete 17.89
لماذا لم تنشروا رسالتي الأولى ياأعضاء الإدارة
معدل هذا الرقم 8042691 من فضلكم
أريد معدلي رقمي هو 6070469
60644115
الله جزاكم على هده الكلمة وشكرررررررررررررااااااااااا
مروة رقمييييييييييييي هو 800265 اريد معدلي انا جزززاااااااااااائريييييييييييا
ايرد منكم ان ترسل لي معدل لي شهادة التعليم النتوسطة 2012 رقمي هو 8002665
من فضلكم معدلي هاذا هو رقم التسجيل 4055503
أريد معدلي رقمي هو 80175817
اريد معدلي الرقم 4041827
اريد معدلي الرقم 4041827 من فضلكم
رقم تسجيلي 6036941
je veu mon résultas svp voici mon num 1029525
ربحت برافوا
راه عندي السيت وديت 11.25
arido mo3adli min fadlikom hahowa ra9mo asri bita3i 5052871
سنجاوب ععلى ردك
اريد معدل هذا الرقم 2024703
11.36
خويا اعطني هذ السيت
انا راني محروق على معدل كما انت واش راح نقول رابي نجحنا كامل
اريد معدلي رقمي 6016043
من فضلكم اريد معدلي الرقم 7028121
من فضلكم اريد معدلي الرقمين 5078302 و الرقم5078297
اريد معدلي الرقمين 5078302 و الرقم 5078297 شكرا مسبقا
اريد معدلي رقمي 1404422
slt yer7am yemmekom 7abit na3ref la moyenne ta3ii lah yessterkom voici ke num 2083142
slt mes frères et soeurs stp 7abit na3ref la moyenne ta3i du Bem sttpppppppppppppppp haho ra9m tassdjil ta3i 2083142 yer7am yemmekom w nchlh b nadja7 ge3
اريد معدلي رقم تسجيلي هو 6067057
بلييييز اعطوني معدلي شهادة التعليم متوسط رقمي 8005306 منالجزائر
اريد معدلي بليز رقمي: 7102312
عذرا لكن التصحيح لم ينته قبل 23جوان
اريد موعدلي هادا هوا رقمي 2044799
اريد معدلي هدا هو رقمي 5064470
thank’s
اريييييييييييييييييييييييييييييييييييييد معدلي هدا هو رقمي 8036299
رقمي هو 1086765
7070153
اريد معدلي في شهادة التعليم المتوسط
رقمي هو 7049016
7028180ماهو معدلي رقمي
je veux ma moyen de bem mon numero est * 7099498* merci
10.01
اريد معدلي و رقمي هو 1119380
شكرا جزيلا
ana youcef mot de passs diali 1044767
اريد نتيجة هدا الرقم
ارسد نتيجة هدا الرقم 70733
بارك الله فيك اريد معدلي في الشهادة رقمي 2029606
اريد معرفة معدلي please رقم تسجيلي هو 6034503
4055745 please el mou3adel
اريد معرفة نتائجي ارجوكم
اريد معدلي يا عباد الله
رقمي هو 1042541 ارجووووكم انا حائرة اتوسل اليكم ………….. اعطوني المعدل
رقمي هو 1042541
اريد ان اعرف معدلي من فضلكم ورقمي هو 8098245
svp 1055761
اريد معدلي في الشهادة ورقمي هو 2052109
اريد معدلي رقمي هو3070037
7075926
rani habe 7098899
أريد معدل هذا الرقم 7017038
9.19
17.20
hada el rakm ta3i 160905000152
رقمييييييي 1056665
كلا مك سخيف
thinks
اريد معدلي رقمي هو:2092452 please
اريد معدلي رقمي هو 6035073
براك الله فيكم على كل الاهتمامات
اريييييييييييييييييييييييييييييييييييييد معدلي هدا هو رقمي 8086408
3064795
3065490
اريد معدل الرقم8011541
ممكن معدلي 6062921 ربي ينجح كل من عمل طيلة العام الدراسي
بليييز الله يجازيكم اعطوني معدل شهادتي bem انا من الجزائر من ولاية بشار رقمي 8005306
أرجو ارسال معدلي
رقم تسجيلي……….2102183
معدلي وشهادتي ارجوكم رقمي 4005567
هريد معدل شهادتي 8037869
اريد معدل شهادتي 8037869
2107354 plasssss
ارجوكم اريد معدل ولدي الان انا انتضركم
رقم التسجيل هو 2107354
1099530 ani 7aba na3ref lmo3adal ta3i f had lbem le num est:
أريد معدل هذا الرقم فور وصول النتائج وشكرا
8042691
اريد معرفة معدلي في شهادة التعليم المتوسط 2012
اريد معدلي بلللللللللللللللللللللللللللليز هذا رقمي 8057817 ياربي ينجح كل تلاميذ مؤسسة غرباوي بن عبدالله ولاية سيدي بلعباس دائرة راس الماء وكل جزائري وجزائرية ان شاء الله
roho chawro
رقم التسجيل هو 4055503
رقم تسجيلي 4055745
لماذ تفعلو بي هكذا
رقمي 511755
امي تنتضر بي فارق الصبر ارجوكم رقمي 511755
اريد معرفة نتيجة ارجوكم رقم511755
بسرعة ان انتظر اجابتك في الحين انا متحمس
هشام دوسن يريد ان يعرف نتيجتهه رقم التسجيل511755
هشام دوسن رقمي هو 511755
اريد معدل رقم 4014351انجاح للجميع ان شاء الله
اريد معدلي لي ابين هل انا من اناجيحين او من الرسبين ان شاء الله ننجح جميعاورقم التسجيل 4014351
I lové school
الرجاء اعلامي بالمعدل لشهادة التعليم المتوسط رقمي هو7121238
annataij madabina na3arfoha ra9m etassjil ………6045083 guelma
اريد ان اعرف معدلي رقم تسجيلي هو5031853
شهادة التعليم المتوسط
الرجاء منكم ان ترسلو لي النتيجة الى هذا الرقم التسجيل 9006467 فورا عند اعلان النتائج
شكرا لك
المعدل الكلفي
اريد معدلي 1128144
انشاء الله
انشاء الله سوف يتفوق الجميع مع خالص تمنياتي
اريد معدل هذا الرقم 3070037
اريد معدلي لشهادة التعليم المتوسط ارجوكم رقمي هو 7114914
الرجاء منكم اعطائي المعدل من فظلكم لرقم 578137 والنجاح للجميع انشاء الله وشكرا
معدل هذا الرقم 7080185
اريد معدل هذا الرقم 7080185
اريد معدل الرقم2088837ربي ينجح كل من جد و ثابر .فما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا وشكرا
http://klma.org/2317/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-2012-2/
الرجاء منكم ان تعلموني بمعدلي سريعا مع تمنياتي لكل الممتحنين بالنجاح
الله ينجح الكل عامة الجزائرين و خاصة من مدينة سعيدة
اريد معدلي و رقم تسجيلي هو 8028363
اريد نتيجة شهادة تعليم للمتوسط 2012 رقم 7065676
7065676
ان شاء الله كلنا ننجح في امتحان شهادة التعليم المتوسط
بليييز اعطونيي معدل شهادتي رقمي 8005306
اريد الن اعرف ادا نجحت bemمع المعدل بلييييييز رقمي 8005306
أريدنتائج شهادة التعليم المتوسط الصراحة يعني 2012كان أسهل من الليفاتوكيماشفت وكيما قالو الليي فوتوه قبلنا المهم كان روووووووووووووووووووووووووووووعةأرجو منكم الدعاء بالتوفيق لي وللجميع إنشاء الله رقمي4083777 bon chans good luk
ya rabi narabho ga3 wlad algiria
اريد معدل الرقم 6069812ربي ينجح كل من جد و ثابر .فما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا وشكرا
iwa nchalah ga3 nerbho
5100828
انا شوفت معدلي لكن بالمعرفة معدلي هو18.25
كيفاه معرفة نتاع واش باش كاع تشوف لينا ومبروك عليك
اريد معرفة ما ادا نجحت في ال bem ام لا؟؟؟ مع المعدل please……….رقم التسجيل هو8094393
معدلك يا هشام هو 14.09 مبروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
please resulta du bem n 3077861
لايمكن
لايمكن
Que le témoignage de l’éducation moyenne était accessible à tous vous remercier pour
la facilité et l’altruisme a été un grand canal au lever du soleil que la PDME AtThsalo à dessus de la moyenne et je vous remercie pour votre encouragement Hadaelamiz
ارد
hda imtyhan shahadt t3lim moutawasatt fi mtnawl aljami3 shkraa lkoum jazil ashoukr aryd aw rajaa minkoum i3ttaina 3la la9al nsbt njah almotrashihin wkan aydha msahmtta men ttraf 9nat shourouk bi ana alaglabia thasalou 3la faw9 almoutawatt
Good luke للجميع
اريد نتيجة شهادة التعليم المتوسط لهذا الرقم 5026280
ya rabi
هلا مطلوب نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة جوان 2012 ) رقمي :7029033 وشكرا
nchalah nananjah le code
اريد نتيجة الامتحان السنة الرابعة متوسط
http://klma.org/2317/نتائج-شهادة-التعليم-المتوسط-2012-2/
اريد معرفة نتائج ولاية عين الدفلى
ادعولي نجيب الbem انشاء الله تدخلو الجنة
اتمنى النجاح للجميع مع العلم انه لا يوجد نتائج وشكرا مع اطيب تمنياتي
اريد معدلي ورقمي هو 4002065 وشكرا
al nataij min fadl al jami3!!!!!!! hadi ashal dawra inchaa allah atawfi9 lil jami3 wed3oulna m3akom
ra9m etasjil 6045083
natmana najah lkoul mousliine please d3iwli najah f bem
انشاء الله
اريد ان اتقدم بطلب هل يمكنكم انتتحصلوا على نتيجتي رقمي هو ٣٠٧٧٤٣٣
المنتدى رووووووووووووووعة ونحن متحمسونن ومتفائلون للنتائج
النتائج من فضلكم
الرجاء متى الحصول على النتائج والا ساعدتمونا في اعطائها لبعض وشكر ا حظا طيبا ومنتدى روععععععععععععة
اريد ان اعرف نتائجي في شهادة تعليم متوسط لدورة جوان 2012
اريد نتيجة هدا الرقم8077136
مبروك عليك
اريد نتائج التعليم المتوسط 2012 وبسرعة شكرا
أريد معدلي في ششهادة التعليم التعليم المتوسط 2012
رقمي هو 7032424
طبعا اذا كان بالمقدور
المطلوب حول نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر.رقم التسجيل الخاص بي هو4083777
nataedj chahadat elta3lim el moutawassat.rakam eltasdjil.4083777
اريد ان اعرف المعدل ارجوكم انا راحل بعيدا عن الجزائر
انا رقمي 8017723
رقم التسجيل 6024090 شكرا.
اريد ان اعرف اذا نجحت في شهادة التعليم المتوسط بالجزائر ومع المعدل بسرعة من فضلكم وشكرا
اريد ان اعرف اذا نجحت ام لا مع المعدل ارجوكم اريد الرد باقصى سرعة وشكرا
مبروووووووووووووك يا صايم ……. المعدل هو 12……………………
اسهل دورة في امتحانات شهادة التعليم المتوسط هي دورة جوان 2012