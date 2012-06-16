نتائج شهادة التعليم المتوسط 2012

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نتائج شهادة التعليم المتوسط 2012 

لكافة تلاميذ وتلميذات السنة الرابعة متوسط ننشر نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012 برقم التسجيل بجميع ولايات الجمهورية الجزائرية على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة وهران عنابة قسنطينة معسكر ورقلة الأغواط

التعليم المتوسط

بالاضافة الى مواقع أخرى سنضيف روابطها خاصة بمديريات التربية والتعليم ببعض الولايات نلفت انباه الجميع أن نتائج شهادة التعليم المتوسط سيعلن عنها من طرف وزارة التربية والتعليم يوم 2 جويلية 2012 صباحا تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

نتائج شهادة التعليم المتوسط من هـــنـــا

بعض الولايات لا تتوفر مديريات التربية والتعليم بها على مواقع الكترونية لذلك يجب متابعة نتائج شهادة التعليم المتوسط من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الرسمي .

نتائج شهادة التعليم المتوسط لن تظهر على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيتم نشرها بالمؤسسات التعليمية مساء اليوم السبت وغدا الأحد ببعض الولايات .

نتائج شهادة التعليم المتوسط

التعليقات

  7. نكتب كثيرا ، أن يكون كل ما لدي ل أقوله. حرفيا ، يبدو كما لو كنت تعتمد على الفيديو لجعل نقطة . من الواضح أنك تعرف ما تقول إنكم تتحدث عنه، لماذا نضيع الاستخبارات الخاصة بك على نشر أشرطة الفيديو ل مجرد مدونة الخاص بك عند يمكن تعطينا شيئا لقراءة بالمعلومات ؟ أطيب التمنيات

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  27. الصراحه المدرسات عندنا لا يفهمون ولا شي فهمتي زين ما فهمتي بطقاق و المدرسات كل يوم غايبين وا\ا الشرحت الدرس اللي فات تشرحه بسرعه وانا في مدرست سعاد الصايغ المتوسطه بنات في جابر العلي اخيس مدرسه شفته كل شي ممنوع والمدارس الثانيه احسن من مدرستنا =====

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    1. انا قلت كل شي عندي عن مدرستنا او اتمنى محد ينتقل فيه حتى التراكي ممنوع شنو ه\ي المدرسه ورجاء انشره بدون علم الاداره لان لاداره ما راح ترضى لان ه\ا اللي كتبته الصدق وعاشان ك\ا الاداره مراح تنشره

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  34. الحمد لله لقد نجحت في شهادة التعليم المتوسط بمعدل:17.33 ذات المرتبة الأولى من ولاية تيبازة و شكرا…و بمناسبة هذه الفرحة التي عمت قلبي أريد أن أقول لسيلينا غوميز أنني أحبك كثيرا و أيضا جاستن بيبر و أتمنى لكما السعادة مدى الحياة…………………..thanks

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  51. انا كرحت البارحة انشف القيت روحي مجبتوش بصح عندي الامل الوحد انجبو بساج او حتى مجبتوش معلش نحمد الله سبحان وتعالى على النعمة ونقول العام الجاي

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  85. سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام من فضلكم اريد معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012 رقم التسجيل 6073751 انا انتظر ردكم

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  105. انا راني في انتظاركم بكل صبر و تاني ما تخيبوليش امالي انا وا ثقة بلي نجحت و لكن انا راني نحوس على المعدل ، المعدل ثم المعدل اعطيولي معدل ه\ا الرقم 5016509 بلييييييييييييييييييييييييييييييييييييز

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  109. جيت نفرحكم المساء يحطوا النتائج اكو تمدوا برك فليكود تاعكم ماكان والوا وديجا وراه الاسم واللقب تعكم خرطي فالخرطي لعشية يمدوا النتائج ومكش خير منتائج تاع لمسيد وربي ينجحكم نشالله وتعم الفرحة في بيوتكم امين يارب العالمين كامل ندعولكم وماتخافوش اني نسنا القازوز

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    1. سلاعشغفلبعاقثتبللاتؤاللا عبل عسبتاتاؤريالعافقتالبىلاىؤءمايعالعافقلىلاىؤمرءكلالاخخنانفغاخنيخنلامؤنكلىنخلاتليهتنىترنلاتنلتنتبيمانبتاهبتاهلاتنءلانبتانبتتانبت بماتبانتانتنلا لتامنلللللللللللللللللللللللللللللللللللتباتاامع ساهشيبغبصلبلساؤللاغلبغشلبغسلبلسيؤلسغشلبغثلغبعلعب

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    2. اريد معدلي بسرعةجزاكم الله خيرا بقيت على اعصابي وسهرت طول اليل ولكن لم اتمكن من رؤية معدلي من فضلكم ربي يحفظ باسرع وقت باه نطمئن ونفرح والديا ونرتحم

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  180. اريد معدلي جزاكم الله خيرا بقيت على اعصابي وسهرت طول اليل ولكن لم اتمكن من رؤية معدلي من فضلكم ربي يحفظ باسرع وقت باه نطمئن ونفرح والديا ونرتحم رقم تسجيلي 6061506

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  181. سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام من فضلكم اريد معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2012 رقم التسجيل 5038683 انا انتظر ردكم في بريدي الالكتروني مع خالص تحياتي

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  268. اشكركم لانكم سوف تخبروننا على الانترنيت ادو الله بان يوفق كل المشتركين في هده الامتحانات واود ان اشكر كل من كانو معي كالاساتدة واهلي وانتم من فرحتمونني كثيرا واود ان اشكر سيدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لانه وفر لنا كل ماكنا بحاجة اليه كالمستشفيات والمطاعم اطال الله بعمرك ياسيد الرجال والله يلانبغيك ودمتم في رعاية الله با يباي

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  600. اريد معدلي بلللللللللللللللللللللللللللليز هذا رقمي 8057817 ياربي ينجح كل تلاميذ مؤسسة غرباوي بن عبدالله ولاية سيدي بلعباس دائرة راس الماء وكل جزائري وجزائرية ان شاء الله

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  632. أريدنتائج شهادة التعليم المتوسط الصراحة يعني 2012كان أسهل من الليفاتوكيماشفت وكيما قالو الليي فوتوه قبلنا المهم كان روووووووووووووووووووووووووووووعةأرجو منكم الدعاء بالتوفيق لي وللجميع إنشاء الله رقمي4083777 bon chans good luk

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  638. Que le témoignage de l’éducation moyenne était accessible à tous vous remercier pour
    la facilité et l’altruisme a été un grand canal au lever du soleil que la PDME AtThsalo à dessus de la moyenne et je vous remercie pour votre encouragement Hadaelamiz

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