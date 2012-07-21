الآن نتيجة الثانوية العامة السورية 2012 برقـم الاكتتاب

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الآن يمكنك معرفة نتيجة الثانوية العامة السورية للعام الدراسى 2012 فى كل من محافظات ( دمشق – ريف دمشق – القنيطرة – درعا – السويداء – حمص – حماة – حلب – ادلب – اللاذقية – طرطوس – دير الزور – الحسكة – الرقة ) عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم السورية

موقع وزارة التربية والتعليم

Site : http://www.syrianeducation.org.sy

ويمكن للطلاب الذين يصعب عليهم جلب نتائجهم

ان يقوموا بكتابة

رقم الاكتتاب

والمحافظة

وتخصصهم ( علمى أو ادبى )

وسنقوم بجلب لهم النتيجة

نتمنى لكم دوام التفوق والنجاح