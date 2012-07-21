الآن نتيجة الثانوية العامة السورية 2012 برقـم الاكتتاب

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الآن يمكنك معرفة نتيجة الثانوية العامة السورية للعام الدراسى 2012 فى كل من محافظات ( دمشق – ريف دمشق – القنيطرة – درعا – السويداء – حمص – حماة – حلب – ادلب – اللاذقية – طرطوس – دير الزور – الحسكة – الرقة ) عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم السورية
موقع وزارة التربية والتعليم
Site : http://www.syrianeducation.org.sy
ويمكن للطلاب الذين يصعب عليهم جلب نتائجهم
ان يقوموا بكتابة
رقم الاكتتاب
والمحافظة
وتخصصهم ( علمى أو ادبى )
وسنقوم بجلب لهم النتيجة
نتمنى لكم دوام التفوق والنجاح
نتائج امتحانات الثانوية العامة للفرع الأدبي دورة2012
9525 الرقة علمي
هل انا ناجحا أم راسبا
أسماء الناجحين في الثانوية العامة الفرع الأدبي
6070 محافظة الحسكة فرع الادبي
6818محافظة الحسكة فرع الادبي
ممكن النتيجة بسرعة لو سمحت
علمي 36162 الرقه
نتائج متحانات الثانويه العامه في سوريا
نتائج متحانات الثانويه العامه في سوريه
لين جهاد المقبل علمي درعا 24742
معرفة علامات البكالوريا
ادبي
١٥٦٤٥
أدبي
ادبي
ادبي
أنوار قاسم الحريري.أدبي-١٢٧٦٢
درعا /أدبي
ارجو ان ترسلوا لنا نتائج الطالبة دلال ولكم جزيل الشكر
أكتتاب2783حسان محمد ناصيف
٤٥٧٧٥
علمي ريف دمشق
الاسم دعاء قبيشو
رقم الاكتتاب 15342
الفرع الادبي
دراسة حرة
محافظة ادلب
دمشق
٥٦ حمص ادبي
رقم الكتتاب 12937
نرجو كتابة
رقم الاكتتاب
المحافظة
والتخصص علمى أو ادبى
18778
حماة
علمي
نرجو كتابة
رقم الاكتتاب
المحافظة
والتخصص علمى أو ادبى
وسنجلب لكم نتائجكم
1402 خليل خلوف ريف دمشق
رقم الاكتتاب305 حمص ادبي
من الممكن مساعة في الحصول عل نتيجة امتحانات الثانوية العامة فرع العلمي رقم الكتتاب23313 محافظة حمص وشكرا
ممكن نشوف النتائج حسب المدارس.؟
افتحوا
كيف نتائج البكلوريا بسوريا
تمام