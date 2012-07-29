نتيجة تنسيق الكليات 2012 طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية للتنسيق 2012

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نقدم لكم نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الثانية للتنسيق والتى سيتم اعلان نتيجتها عقب اعلان نتيجة المرحلة الاولي لتنسيق الكليات الاحد وسيتم فتح التقدم لتنسيق المرحلة الثانية لمدة خمسة ايام وبعدها سيتم اغلاق باب التسجيل لمدة يومان على ان يتم اعلان نتيجة التنسيق المرحلة الثانية فى موعد لاحق تحدده وزارة التعليم العالي ويمكنكم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة معرفة نتيجة التنسيق لك قبل اى حد والكليات المتوقعة لك والارشادات الخاصة بالتنسيق من خلال استخدام نظام التعليقات ادناه ووضع رقم جلوسك حيث نقوم بالرد الفوري على كل طالب وعلى كل استفسار داعين ان تكون فى ميزان حسناتنا
مجمع 380
اناعايز اعرف نتيجة الاعداية بنات
انا عايز اعارف التنسيق بتاعى فين لو سمحت
التنسيق حلو يابهايم السنة دى السنة ايلى فاتت انا كنت جايب 75%علمى ودخلت كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها واتا من طنطا
اناجايبه 380
انا عايزة اعرف في تقديم لسة في حقوق انجليزى ولا ايه انا نفسي ادخلها وجايبه المجموع وكمان درجاتى في الانجليزى 46 هلحق ولا ايه ياريت الرد
امتي هعرف الرد؟
أنا مجموعي ٧٧.٣ ادبي انا في اسكندرية وجتلي اداب اسكندرية عاوزة احول تجارة انتساب موجة اسكندرية ممكن ٣١٧ بالدرجات
انا عايزة اعرف هدخل كلية اية
انا جايب 65 عايز اعرف هدخل ايه والله ياجماعه حرام حد يقولى ايه الحكايههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مجموع الدرجات.264 نتيجة التنسيق
رقم الجلوس 579215
ارجو معرفة النتيجة
انا حاصل على 64,5% قسم ادبى هدخل كلية ايه
كلية طب بشرى بنها حلوه
المجموع 85% هندسة السويس بترول وتعدين قسم حفر
اسفة نسيت اقول انة93 فى المائة
انا جايبة مجموع 93 علمى غلوم ياترى حلحق كليةاية
ممكن حد يجيب لي نتيجه التنثيق
رقمي 807812 رقم جلوسي – مرحلة تانية – ادبية
الاسم: جرجس كامل حزين ميخائيل
مجموع الدرجات: 300
نتيجة التنسيق: حقوق اسيوط
اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله
حد يقولى النتيجه امتى يا جماعه والله حرام كده انا جايبه 95.37 ممكن الحق علوم اسكندريه
النتيجه ظهرت
انا جايب 76 و امنيه حاتى ادخل سياحه و فنادق يا ترى مجموعى هيجيبها
ورقم جلوسى 626539
رقم الجلوس 322045 ومجموعي 78% وعايز ادخل كليه او معهد\ هندسه خاصه
ارجو الرد
ان شاء الله اعتقد امامك معهد عالي للهندسة
بالتوفيق ان شاء الله
body.hasan46@yahoo.com ده اسم اميلى شوف هتدخل معهد ايه ورد عليه
رقم جلوسى 240941
انا جايبة 84 عايزة اعرف ادخل كلية ايه
انا جايبة 298 ادبى الحق كلية اداب لو حتى انتساب
انا جايب 93% ممكن ادخل اقتصاد وعلوم سياسية
معرفة ا ل نتي جة ضر ورى
نري د معرفة النتيجة ضرو ر ى
انا جايبة 88.5في المية علمي علوم ممكن الحق تجارة جامعة اسكندرية
رقم الجلوس436112 مالكليه المتوقعه
انا جايبه 54.2 ممكن ادخل انتساب كليه ايه حد يقولى
انت تروحى تحررى
انا جايب 96.6 اكمل رياضه ولا علوم
انا جايبه مجموع فاشل اوى 71 % ينفع ادخل اداب ولو حتى اقاليمويكون انتظاموانا جايبه فى العربى 43 ينفع ادخل قسم لغه عربيه ولا لأ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ربنا معاكى و ان شاء الله هتدخلى الكليه اللى انتى عايزاها بس انتى ادعى ربنا و ان شاء الله هيستجيب
انا جايبة 93 ممكن الحق علوم ولا
انا جايبه 84% علمي رياضه و جايبه 41 في اللغه الانجليزيه ممكن الحق تجاره لو حتي بعيده عن بلدي؟
عاوزه ادخل تجاره انجليزي
انا جايب66.2 % هادخل كلية ولا ايه انا الضغط ارتفع عليه حد يطمني بسرعة ارجوكم من الاصدقاء في تعليق
انا جايبة 53% ادبى ومعرفش اية المعاهد اللى ممكن ادخلها واللى ممكن تتبقى فى المرحلة الثالثة ارجو الرد
انا واخدة دور تانى وجاىبة واحد و سبعىن و كسور و خاىفة لا القى مكان فى كلىة سوهاج
انا جابي في الانجليزي 35 وعاوز ادخل تجاره انجليزي حتي اقاليم مفيش حد يعرف مجموعي في الانجليزي يدخلني وله لا 87في المائه
35 في الانجليزي وادبي
انا جايب 83.54 ممكن الحق فنون جميلة قسم عمارة (اقاليم) اوحتى علوم(اقاليم) وممكن يجيلى ايه تانى ارجو الرد.علمى(رياضة) وكليات ايه تانى ممكن تقبلنى
وجبت لائق فى امتحان القدرات
والله ميدو تنسيق هذا العام لايمكن مقارنته بتنسيق الاعوام الماضية
يعنى ايه اللى ممكن يجى ملفيش حاجة من اللى انا كاتبها ممكن تيجى وايه تانى اللى ممكن يجيلى
انا جايبة94% علمى علوم ممكن ادخل كلية علوم
انا جايبة 91.59 علمى علوم هل ممكن احصل فنون جميلة او علوم
علوم اعتقد صعب جدا الا لو فيه كلية بعيدة علوم اخدت من مجموع قليل اما فنون جميلة فاعتقد لابد من عبور امتحان القدرات بداية
الحمد لله عبرت امتحان القدرات ونزلى علوم اسوان كمان بس انا عايزة اطمن فقط
طيب لو ان شاء الله جالى فنون هل قسم ديكور يكون صعب مع مجموع 91.59علمى علوم
اناجايبة 96 علمى علوم ومش عارفة ادخل اية
أنا جايب 66% أدبي وعايز أعرف ممكن أدخل كية إيه
انا جايب 82% علمى رياضه وعاوز اعرف هدخل كلية ايه
اداب او تجارة او حقوق
انا جايبة 94.6علمى علوم اية الكلية اللى ممكن ادخلها
نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية الآن 2012 http://soukakhbar.blogspot.com/2012/07/2012_30.html
انا جايبه 68% ادبى ومش عارفه ممكن الحق اداب ولا لاء او حتى انتساااااااب يا ريت حد يطمنى
اناجايبة 373 علمي رياضة و عايزة اعرف اجيب كلية اية مرحلة ثانية الرد بسرعة ارجوكم
يعنى جايب 90.9 ممكن تلحق حاسبات قول يارب يا اما هندسه زراعيه
مجموع درجاتي في شعبة علمي علوم 379.5 وعايز أعرف الكلية التي تناسب مجموعي
حراااااااااااااااام كده ارجووووووووو الرد انا كتبت مجموعي كذا مره و حضرتك مردتش و بترد علي غيري كتيييييييييييير
يا بااااشا انا ادبي و جايب 74 % الحق ايه بالمجمووووع ده و يا تري ينفع ادخل تجاره انتساااااب
روح خرم ورق يا معلم خخخخخههههههههههه
هندسة بتقبل من كاااااااااام
94
انا حاصلة على 96 المفروض احصل على كام فى سنة ثالثة
علشان التحق بكلية الهندسة
لو زيهم يبقي فل
تتتت
ممكن اعرف الرد بسرعه لو سمحت
اانا جايبة64وعايزةاعرف اناهادخل اية انارقم جلوسى589752
انتى تكملى عليهم وتجيبلك كوتشى بينور هههههههههههههههههههههههههه
انا جايبه 95.6 ممكن الحق علوم يا ريت حد يرد عليا ويفيدني ارجوكم
ان شاء الله تلحقى بس شدى حالك
انا تانية وجيابه 90.5 المفروض اجيب كام في تالتة علشان ادخل السن انا ادبي
انا في تانية وجايبة 90.5 المفروض اجيب كام في تالتة علشان ادخل السن انا ادبي
لو سمحتم انا جايبه 295.5 ممكن الحق اي كليه انتساب في المرحله التانيه ولا لازم التالته
ياريت الرد بسرعه امانه
طيب لوسمحت اناهعرف امتى لانى هنسق الصبح بدرى
انا جايبه 92.07 او 377.5 الحمد لله على كل شئ وقدر الله وما شاء فعل .. ونفسى ادخل علووووم انا من سوهاج .. ممكن احصل علوم ولا لا ؟؟
اناجايبة 77 فى المية ادبى ممكن اعرف ممكن ادخل ايه
انا جايبة 64.27 ممكن اعرف حدخل ايه
انتى بمجموعك ده يا مها ان جبتى زراعة قسم خراطيم يبقى كويس هههههههههههههههههه
انا مجموعى 321.5 ادبى
واحب اعرف الكليات المتاحة لي
انا علمى علووم وجايبه 92.07 للاسف .. ممكن احصل كليه ايييييييه ؟!
وانا من سوهاج .. وايه كليات علوم الى لسه متاحه ؟؟
انا مجموعى 321.5 ادبى
واحب اعرف الكليات المتاحة لي
انا طالبه ثانويه حاصله على مجموع 12ز95% واريد معرفه الكليات المتاحه لمجموعى وجزاكم الله خيرا
اناجايبة92.5علوم الحق علوم
انا جايبة 90% وعلمى رياضة هلحق اى هندس ة ولا افقد الامل وهل علوم هتاخدنى لو مافيش هندسة
اناجايبة 90% وعايزة اعرف الكلية الى هدخلها ايه انا علمى رياضة
وياترى هلحق هندسة ولا لا
لو سمحت رد انا ممكن الحق تجارة انجليزى ولا للا وجايب 91.4 علمى رياضة
انا جايب 91.4 علمى رياضة ممكن الحق تجارة انجليزى
انا جايبة 87.6 في المية علمي رياضة الحق تربية
طب هو ممكن الحق كليه تجاره انتساب او انتظام فاي جامعه في مصر ياريت تطمني وترد عليا لو سمحت لاني مش فاهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعني ايه مراجعه اداره مش فاهم ؟ من فضلك فهمني لاني قلقان؟
انا ادبي مرحله ثانيه جايب 314 ومستوي رفيع 7 ونص ادخل كليه ايه ؟
انا جايبة 95.6 علمي علوم ياتري الحق علوم اسيوط
تنسيقي في المرحله الثانيه ام الثالثه
ارجو الرد بسرعه تنسيقي سيكون في اي مرحله
انا جايب 76.1 وادبى وعايز ادخل تجاره ممكن ولا ؟
وفى كليات ليه ايه تانى
اناجايبه71 علمي رياضه انى مش عارفه ادخل ايه وتبسيقي في اي مرحله
لو حد جايب 88.5 علمى رياضه
انا جايب 79.27 وعاوز اعرف الكليات المتاحة
لو حد جايب 88.5 هيلحق ايه علمى علوم
انا جايبة 318 ودور تانى عاوزه اعرف هلحق ادخل ايه
اناادبى جايبة74.39يعنى 305 مرحلة تانية عايزة اعرف الكليات الي ممكن ادخلها وخصوصا ان نفسي ادخل تربية نوعية قسم اعلام
اناجايبة,.39 .74 يعنى 305يعنى مرحلة تانية عايزة اعرف اي الكليات الي ممكن ادخلها لان نفسي ادخل تربية نوعية قسم اعلام ممكن مجموعى يجيب؟؟؟
انا جايب 83.54 ممكن الحق فنون جميلة قسم عمارة (اقاليم) اوحتى علوم(اقاليم) وممكن يجيلى ايه تانى ارجو الرد.علمى(رياضة) طب ممكن كليات ايه تانى ينفع ألتحق بها
اناجايب 95 علمى علوم عايز اعرف الكليات اللى هدخلها
حاليا اعتقد هيكون علوم وتربية واداب وتجارة
انا جايبه 73.41 وعلمى علوم ممكن الحق معهد فنى صحى فى اى مكان او سياحه وفنادق
اعتقد معهد فني صحي هياخد مجموع اعلي ولكن الامل فى ربنا كبير
اما سياحة وفنادق ان شاء الله تجدي فرصتك
انا مجموعي 293 والمستوى الرفيع 8 والشعبه ادبي وعايزه اعرف الكليات المتاحه
ممكن تجارة وحقوق واداب
انا مجموعى 93.05% او 381.5 وانا علمى رياضه الحق حاسبات ومعلومات ولا ؟
يا جماعه بليييييييييييييييييييييييييييييييز انا جايبه 91,2 علمى علوم الحق تجاره انجلش ولا اييييه وجايبه ف الانجلش 45ونص من 50 يعنى اكتر من 90% بليز رودوا عليا بسرعه وقولولى ايه الكليات اللى قدامى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لو سمحتوا ردوا بسرررررررررررررررعه
انا جايبة 376 ممكن احصل على كلية تمريض
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
يا جماعه بليييييييييييييييييييييييييييييييز انا جايبه 91,2 علمى علوم الحق تجاره انجلش ولا اييييه وجايبه ف الانجلش 45ونص من 50 يعنى اكتر من 90% بليز رودوا عليا بسرعه وقولولى ايه الكليات اللى قدامى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انا جايبا 80.5 % ومرحله تانيه مش عارفا ايه الكليات المناسبه الرجاء الرد ضروري
انا جايبه 356 علمى رياضه ممكن الحقك ايه انا طبعا زعلت انى جبت كدا بس الحمد الله على كل شئ ممكن يكون ربنا مش ريدلى خير فى الى كنت عايزاها بس ريدلى خير فى حاجه تانيه وانا بقول الحمد الله على كل شئ حد يقولى ممكن الحق ايه 86,83
انا جايب 78 % ونصف ادبى كيف اقدم فى التنسيق على النت
انا جايبه 73 وانا ادبى ممكن ادخل ايه ؟
انا جايب 75 بس عندي دور ثانى وعاوز اعرف الكليات الى ممكن اخشها
انا جايبه 71 ؟% ممكن الحق ايه من الكليا عشان انا مش عارفه خالص ؟؟؟؟؟؟ ورقم الجلوس 57179
انا ابى اصلا
انا جايبة 351وكان نفسى ادخل تربية عام بس مفيش نصيب ارجع واقول الحمد للة بس انا جالى تربية طفولة طنطا كنت عاوزة حد يواسينى انا اختكم فى اللة برده
انا جايبة 72 وخايفة ملحقش حاجة انا كان نفسى فى اداب قاهرة بس بعد تنسيق المرحلة الثانية انا مبقتش عايزة اعيش ادعولى ربنا يستر وادخل اداب عايزة اعرف هلحق اداب مرحلة ثالثة ولا لا
انا ادبي وجابه68.5 ممكن ادخل كليه ايه
انا جايبه68% ادبي ممكن اعرف يدخل كليه ايه
انا جايبه 68.5% ادبي يدخل كله حقوق
انا جايبة 93.17% ممكن الحق حقوق انجليزى القاهرة؟
التنسيق المرحلة التنية فين وبعدين التربية النوعية هتاخد من كام
عايزا اعرف الكليات المتاحة للمرحله التانيه بالنسبه للأدبى لو سمحتو بسرعه بس عشان خلاص المفروض اكتب التنسيق
طب انا جايب 80 /100 كدا الحق تجاره انتظام ولا انتساب ولا مش هالحقها خالص ارجو الرد بسرعه من الاداره المحترمه للموقع
انا علمى رياضة زجايب 74.2% الحق تجارة
انا علمى رياضة وجايبة 74.2% الحق كلية اية
انا ادبى و جايب 80.46% و مش عارف التنسيق بتاع المرحلة الثانية و مش عارف اصلا الكليات تنسيقها ايه انا كنت عايز ادخل تجارة انجليزى بس اناجايب 37.5 فى الانجليزى دلوقتى مش عارف ادخل ايه ؟؟؟؟؟؟
انا ممكن ادخل تجارة عربى او اداب علم نفس و فلسفة بس مش عارف انهى احسن ولا ادخل كلية اية ارجوووووووووووووا الحقونى انا متحير اوى و مش عارف اعمل ايه
انا جبت 86% علمى رياضه ممكن الحق تجاره انجلش و لا لا و ممكن ادخل ايه تانى…..شكرا
انا علمي علوم
انا جايبة 386.5 وخايفه ملحقش علوم يا ترى هلحقها
ماهى الكليات المتوقعة وانا جيبة86.59
انا علمي رياضه وجايب 88 ممكن الحق حاسبات او علوم او تجااره ولا ايه حتي لو في اسون ممكن اروح
انا مجموعى 81 أدبى ممكن ادخل تجارة ولا آداب
من فضلكم انا عايزه اعرف كليه فنون جميله المنيا نزلت مرحله تانيه ولا لاء وبتقبل من كام …ياريت تساعدونى لانى مش عارفه اجيب التنسيق وشكرا
لية بتتاخروا فى الردود علينا
انا مش عارفة احسب درجات المستوى ولا لاانل جايبة366ونصف وفى المستوى 8من10يبقى جايبة كام فى المية واية ممكن يجينى انا علمى رياضة
انا بس عايزة اعرف اى معلومات عن الهندسات الخاصة واسعارها وصحيح ملهاش مستقبل فيما بعد حتى فى الشغل
انا جايبه 90 فى المية علمى رياضة وعايزة اعرف ممكن الحق اية فى تنسيق السنه دى
انا جايب 90 فى المية علمى رياضة
اخر اخبار التنيق ايه فعلا من 79.8
انا جايبة92.5علمي علوم الحق ادخل علوم
انا 92.07 ادعى يااااااااااااااااااااااااارب نحصل علوم
انا جايبة92.5علوم ينفع ادخل علوم
385 من خلال المجموع ده اريد معرفه الكليات الفارغه ال اقدر اختار من خلالها
انا علمى علوم
انا عايز اعرف ايه الاحسن تجارة انجليزى ولا هندسة خاص
انا جايبة 90 فى المية علمى رياضة ممكن الحق حاسبات او تجارة english او اية كمان
طيب امتى اقدر اعرف النتيجة علشان انا هبدا انسق النهاردة
النتيجة تكون بعد انتهاء التنسيق اى بعد اكثر من خمس ايام
ان شاء الله تجارة انجليش بشرط حصولك على درجة كبيرة فى اللغة الانجليزية
انا جايبة فى الenglishفى ثانيه21ونصف وفى ثالثة 19ونصف يبقى هلحق تجارة انجلش قنا لانها اعلى تجارة طيب صحبتى جايبة 38 ونصف ممكن نبقى مع بعض
انا علمى رياضة وجايبة 90 فى المية ممكن الحق اية بسرعة والنبى
انا كمان من ضحايا الثانويه العامه هانعمل ايه قدر الله وما شاء فعل مفيش حد يعلو فوق مشيئة ربنا وكلما اصابتنا مصيبه قلنا الحمد لله واصبروا ياجماعه محدش عارف الخير فين انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد النجاح مش نجاح دراسه النجاح في الحياه العمليه ياما في دكاتره قضت سنين عمرها في التعليم وفي الاخر قاعدين في عياداتهم بيهشوا الدبان وفي واحد تاني اشتغل محاسب في شركه وبشطارته بقي منصب مع السنين وركب عربيه فخمه وكمان ماتنسوش احمد زويل كان عاوز يدخل طب ومالحقش طب وبرضو زعل ودخل علوم ودلوقتي بقي رمز من رموز البلد احمد ربنا انت احسن من غيرك كفايه نعمة الصحه ونعمة الاهل والام والاب ربنا مايحرمناش منهم وتفائلوا بالخير حتى ولو كان يعني شويه ربنا معانى ان شاء الله عاوزه اشوفكم بتعلقوا كويس ماشي
بارك الله فيكي اروي ونسأل الله الخير للجميع
انا مجموعى 380 علمى علوم ممكن ادخل كليه علوم وفين
ان شاء الله تلحقي علوم
وانا 377.5 ممكن الحق علووووم ؟
انا ادبى وجيبة 75 بس دور تانى ممكن ادخل اداب
ان شاء الله
ممكن الرد
انا اختي جابت في تانية ثانوي 95% فهي محتارة تكمل علمي علوم ولا رياضة حراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
نصيحة خليها تكمل رياضة لو هى كويسة فى الرياضة
قدر الله ماشاء فعل (انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد)
حرااااااااااام عليهم ممكن مرسي عمل كده علشان ابنه جاب 75%فقرر انه ينتقم من طلاب الثانويةالي جايبين اعلي منه
لادخل للدكتور محمد مرسي لامانة فى التنسيق
انا علمى علوم وجايبة 409 ومش عارفة ادخل على موقع ايه ولا ازاى علشان اعرف انا جانى اى كلية
ممكن حد يساعدنى ويقولى اعمل ايه بس والنبى براحة علشان عايزة اشوفها بنفسى وافرح ان شاء الله
طيب ممكن رقم الجلوس للمساعدة
عموما من الرابط ده ادخل رقم الجلوس
http://natega.youm7.com/tanseek.aspx
انا عايزه اعرف تنسيقى انا جايبه 81%
ياريت نعرف علمي علوم او علمي رياضة او ادبي
مجموعي 93.54% علمي علوم الكليات المتاحة لي في المرحلة الثانية
من اشهر الكليات المتاحة اعتقد علوم ان شاء الله
انا نفسى ادخل هندسه ومجموعى 93.5 وضاع املى لمجرد 4. هل الحق المرحله الثانيه
اكيد تلحق المرحلة الثانية لكن اعتقد هندسة فى المرحلة الثانية لن تكون موجودة ممكن حاسبات ومعلومات وهى جيدة ايضا
انا علمي علوم وعايزه هعرف انا هدخل كلية ايه
انا علمي علوم و جايبة 84.2 و عايزه اعرف انا هدخل كلية اية
ممكن حقوق وتجارة واداب
انا جايب 83.54 ممكن الحق فنون جميلة قسم عمارة (اقاليم) اوحتى علوم(اقاليم) وممكن يجيلى ايه تانى ارجو الرد.علمى(رياضة)
ممكن ان شاء الله فنون جميلة بشرط طبعا ان حضرتك تكون عملت اختبارات القدرات اما علوم فاعتقد صعب وان كنا نري ان ذلك تكهنات حتى ظهور النتيجة بشكل رسمي
طب ممكن كليات ايه تانى ينفع ألتحق بها
طب علوم فى اى محافظة
انا جايبة 96 ومش عارفة هدخل ايه ؟؟؟ هو فيه اعلام القاهرة ولا لا
طيب ياريت نعرف حضرتك ادبي ولا علمي
انا جايبة 96 ادخل ايه ؟؟؟؟؟ حراااااااااااااااام
والله انا حزين جدا حينما يكون الطالب حاصل على 97% ولايجد مايدخله
لنا ولكم جميعا الله
انا جايب 95.4 ممكن الحق كلية علوم
لا ان شاء الله تلحق علوم مستريح
مجموعى65 مرحلة تالتة ممكن اية
لازم ننتظر المرحلة الثانية ونشوف الكليات التى تتبقي للمرحلة الثالثة
مجموعى 90.48% علمى علوم وأريد أن أعرف أن كنت سوف ألحق لكية علوم
ان شاء الله تلحق
ليه يضيع املي كده بسهوله حرام عليكم ليه اللي نفسه في كليه مايدخلهاش ليه تعب السنين يروح لمجرد يومين في التنسيق …انا لله وانا اليه لراجعون اتمنا كلامي يصل للوزير وياريت للريس.كفايه حرقة دم بقي ..انا من الفيوم…
منكم لله ليه كده بسهوله تضيعوا امل الواحد الي ماليش غيره للاسف كان نفسي في هندسه بس عالتنسيق ده هارمي نفسي في النيل حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا وزير .
مجموعى 324 وعايزه اعرف الكليه المتاحه ليا
طيب حضرتك ماوضحتش علمي ام ادبي
333072
السلام عليكم
معرفة تنسيقى بالثانوية
رقم الجلوس… 783477
ان شاء الله هيكون فيه علوم وتربية وحقوق واداب
انا جايبة 88.9 علمى رياضة عاوزة اعرف اية الكليات اللى هألحقها
علوم رياضة وانصح بهندسة خاصة ان كانت فى امكاناتك المادية
ana gayeb 92.93 % w msh 3aref ana kda hl7a2 fnon t6be2ya helwan wla l2 ?! ya ret t2oly 😀
انا علمى رياضة جايبة 92.32 ممكن الحق ايه
علوم وتربية
عايزه اعرف الكليه اللى تناسبنى انا جايبه357.5
ياريت نعرف حضرتك علمي او ادبي
انا جايبة 94.2 محتارة ادخل علوم ولا تربية
يجب ان تحددي اهدافك وطموحاتك طبقا للمعايير الجديدة استخيري الله وتوكلي على الله
لكن من تجربة عملية استطيع القول ان علوم جيدة لو حضرتك لك طموحات فى التحاليل وكده
وتربية جيدة لو حضرتك ليكي رغبة فى التدريس
انا جايب 82 ممكن الحق اداب
ان شاء الله وان كنت اعتقد انتساب
انا جايبة 94.4 علمى علوم ادخل اية
ممكن علوم ان شاء الله وتربية وتجارة انجليش
انا عايزة اعرف الكليات المتاحة لعلمي رياضة انا جايبة 89.39
ممكن علوم اخي الكريم
انا علمى رياضه وجايب للأسف 79.2 وعايز اعرف انا ممكن الحق ايه ؟؟؟؟؟؟
بل
ana gayb 84% we 3ayez a3rf hal72 tegara English wla l2 we gayb fil English 40.5 7ata lw h5osh entsab
انا جايبه 96.7 وعايزة اعرف هلحق ايه ؟
من التنسيق اللى جاى ده حسبى الله ونعم الوكيل وعايزة اعرف كليات المرحله الثانيه
واضح ان معظم الكليات الكبري انتهت فى المرحلة الاولي ويتبقي كليات علوم وتربية وتجارة واداب
وانصحك بعدم فقد الامل واعتاد على النجاح فى اى مكان
احنا خلاص قفدنا وتعبنا ومااخدناش ع قد تعبنا كل دا مش يفقد الامل انا جايبة 94.4 علمى علوم اية المتحاح قداامى
ممكن تلحقي علوم او تربية او تجارة انجليش
اريد معرفة تنسيقى