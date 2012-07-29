نتيجة تنسيق الكليات 2012 طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية للتنسيق 2012

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نقدم لكم نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الثانية للتنسيق والتى سيتم اعلان نتيجتها عقب اعلان نتيجة المرحلة الاولي لتنسيق الكليات الاحد وسيتم فتح التقدم لتنسيق المرحلة الثانية لمدة خمسة ايام وبعدها سيتم اغلاق باب التسجيل لمدة يومان على ان يتم اعلان نتيجة التنسيق المرحلة الثانية فى موعد لاحق تحدده وزارة التعليم العالي ويمكنكم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة معرفة نتيجة التنسيق لك قبل اى حد والكليات المتوقعة لك والارشادات الخاصة بالتنسيق من خلال استخدام نظام التعليقات ادناه ووضع رقم جلوسك حيث نقوم بالرد الفوري على كل طالب وعلى كل استفسار داعين ان تكون فى ميزان حسناتنا