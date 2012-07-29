نتيجة تنسيق الكليات 2012 طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية للتنسيق 2012

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نقدم لكم نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الثانية للتنسيق والتى سيتم اعلان نتيجتها عقب اعلان نتيجة المرحلة الاولي لتنسيق الكليات الاحد وسيتم فتح التقدم لتنسيق المرحلة الثانية لمدة خمسة ايام وبعدها سيتم اغلاق باب التسجيل لمدة يومان على ان يتم اعلان نتيجة التنسيق المرحلة الثانية فى موعد لاحق تحدده وزارة التعليم العالي ويمكنكم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة معرفة نتيجة التنسيق لك قبل اى حد والكليات المتوقعة لك والارشادات الخاصة بالتنسيق من خلال استخدام نظام التعليقات ادناه ووضع رقم جلوسك حيث نقوم بالرد الفوري على كل طالب وعلى كل استفسار داعين ان تكون فى ميزان حسناتنا

المرحلة الثانية
نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الثانية الثانوية العامة 2012

التعليقات

  32. انا جايبه مجموع فاشل اوى 71 % ينفع ادخل اداب ولو حتى اقاليمويكون انتظاموانا جايبه فى العربى 43 ينفع ادخل قسم لغه عربيه ولا لأ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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  39. انا جايب 83.54 ممكن الحق فنون جميلة قسم عمارة (اقاليم) اوحتى علوم(اقاليم) وممكن يجيلى ايه تانى ارجو الرد.علمى(رياضة) وكليات ايه تانى ممكن تقبلنى

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  49. حراااااااااااااااام كده ارجووووووووو الرد انا كتبت مجموعي كذا مره و حضرتك مردتش و بترد علي غيري كتيييييييييييير

    يا بااااشا انا ادبي و جايب 74 % الحق ايه بالمجمووووع ده و يا تري ينفع ادخل تجاره انتساااااب

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  87. انا جايب 83.54 ممكن الحق فنون جميلة قسم عمارة (اقاليم) اوحتى علوم(اقاليم) وممكن يجيلى ايه تانى ارجو الرد.علمى(رياضة) طب ممكن كليات ايه تانى ينفع ألتحق بها

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  92. يا جماعه بليييييييييييييييييييييييييييييييز انا جايبه 91,2 علمى علوم الحق تجاره انجلش ولا اييييه وجايبه ف الانجلش 45ونص من 50 يعنى اكتر من 90% بليز رودوا عليا بسرعه وقولولى ايه الكليات اللى قدامى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    لو سمحتوا ردوا بسرررررررررررررررعه

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  95. يا جماعه بليييييييييييييييييييييييييييييييز انا جايبه 91,2 علمى علوم الحق تجاره انجلش ولا اييييه وجايبه ف الانجلش 45ونص من 50 يعنى اكتر من 90% بليز رودوا عليا بسرعه وقولولى ايه الكليات اللى قدامى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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  97. انا جايبه 356 علمى رياضه ممكن الحقك ايه انا طبعا زعلت انى جبت كدا بس الحمد الله على كل شئ ممكن يكون ربنا مش ريدلى خير فى الى كنت عايزاها بس ريدلى خير فى حاجه تانيه وانا بقول الحمد الله على كل شئ حد يقولى ممكن الحق ايه 86,83

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  104. انا جايبة 72 وخايفة ملحقش حاجة انا كان نفسى فى اداب قاهرة بس بعد تنسيق المرحلة الثانية انا مبقتش عايزة اعيش ادعولى ربنا يستر وادخل اداب عايزة اعرف هلحق اداب مرحلة ثالثة ولا لا

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  113. انا ادبى و جايب 80.46% و مش عارف التنسيق بتاع المرحلة الثانية و مش عارف اصلا الكليات تنسيقها ايه انا كنت عايز ادخل تجارة انجليزى بس اناجايب 37.5 فى الانجليزى دلوقتى مش عارف ادخل ايه ؟؟؟؟؟؟

    انا ممكن ادخل تجارة عربى او اداب علم نفس و فلسفة بس مش عارف انهى احسن ولا ادخل كلية اية ارجوووووووووووووا الحقونى انا متحير اوى و مش عارف اعمل ايه

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  132. انا كمان من ضحايا الثانويه العامه هانعمل ايه قدر الله وما شاء فعل مفيش حد يعلو فوق مشيئة ربنا وكلما اصابتنا مصيبه قلنا الحمد لله واصبروا ياجماعه محدش عارف الخير فين انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد النجاح مش نجاح دراسه النجاح في الحياه العمليه ياما في دكاتره قضت سنين عمرها في التعليم وفي الاخر قاعدين في عياداتهم بيهشوا الدبان وفي واحد تاني اشتغل محاسب في شركه وبشطارته بقي منصب مع السنين وركب عربيه فخمه وكمان ماتنسوش احمد زويل كان عاوز يدخل طب ومالحقش طب وبرضو زعل ودخل علوم ودلوقتي بقي رمز من رموز البلد احمد ربنا انت احسن من غيرك كفايه نعمة الصحه ونعمة الاهل والام والاب ربنا مايحرمناش منهم وتفائلوا بالخير حتى ولو كان يعني شويه ربنا معانى ان شاء الله عاوزه اشوفكم بتعلقوا كويس ماشي

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  135. انا اختي جابت في تانية ثانوي 95% فهي محتارة تكمل علمي علوم ولا رياضة حراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

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  138. انا علمى علوم وجايبة 409 ومش عارفة ادخل على موقع ايه ولا ازاى علشان اعرف انا جانى اى كلية
    ممكن حد يساعدنى ويقولى اعمل ايه بس والنبى براحة علشان عايزة اشوفها بنفسى وافرح ان شاء الله

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    1. ممكن ان شاء الله فنون جميلة بشرط طبعا ان حضرتك تكون عملت اختبارات القدرات اما علوم فاعتقد صعب وان كنا نري ان ذلك تكهنات حتى ظهور النتيجة بشكل رسمي

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  150. ليه يضيع املي كده بسهوله حرام عليكم ليه اللي نفسه في كليه مايدخلهاش ليه تعب السنين يروح لمجرد يومين في التنسيق …انا لله وانا اليه لراجعون اتمنا كلامي يصل للوزير وياريت للريس.كفايه حرقة دم بقي ..انا من الفيوم…

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  151. منكم لله ليه كده بسهوله تضيعوا امل الواحد الي ماليش غيره للاسف كان نفسي في هندسه بس عالتنسيق ده هارمي نفسي في النيل حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا وزير .

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    1. يجب ان تحددي اهدافك وطموحاتك طبقا للمعايير الجديدة استخيري الله وتوكلي على الله
      لكن من تجربة عملية استطيع القول ان علوم جيدة لو حضرتك لك طموحات فى التحاليل وكده
      وتربية جيدة لو حضرتك ليكي رغبة فى التدريس

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    1. واضح ان معظم الكليات الكبري انتهت فى المرحلة الاولي ويتبقي كليات علوم وتربية وتجارة واداب
      وانصحك بعدم فقد الامل واعتاد على النجاح فى اى مكان

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