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نتيجة التاسع سوريا 2012 نتائج شهادة الصف التاسع السورية من موقع وزارة التربية السورية 2012 الموقع الرسمي و الذي ستعلن عليه الوزارة النتيجة التفصيلية لكل مادة لجميع طلاب التعليم الاساسي شهادة الاعدادية
فقط اكتب رقم الاكتتاب و المحافظة في سوريا
و سوف نعلن النتائج المطلوبة حسب رقم الاكتتاب المرسل كرد فور صدور نتائج التاسع سوريا 2012
مع تمنياتنا لجميع طلاب الصف التاسع بالنجاح و التفوق
تابعونا و سنكون اول من ينشرها عند صدورها لمن يطلبها فقط و بياناته كاملة محافظة و رقم اكتتاب
نتيجة الشهادة الاعدادية للصف التاسع اليوم تابعونا و سنرد علي كل من طلبها
النتيجة ظهرت الآن علي الرابط التالي
http://www.syrianeducation.org.sy
بدي، نتيجة التاسع رجاءً
السلام. عليكم. ورحمه الله وبركاته. انا. الطالبه. منيره. بدوي. الشعار.
والدتي. ديابه.
بدي. نتيجه. التاسع. لدوره. 2012. ريف. دمشق
رجاء بدي. نتيجه. التاسع. دورة 2012. مدرسه. ثانويه حلبون. مختلطه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا الطالب علي أحمد شيخ محمد
اسم الأم رحمة
أريد صورة عن شهادة التاسع دورة 2012
اخي بدي اعرف نتجتي
ممكن نتيجه نذير اسم الاب سفيان الام مايه الكنيه محمد داده مدرسه خديجه الكبرى الرقه ممكن نتيجتي دوره2012 رقمي 00905059979667
بددددددددددددددددددددددددددددددددددي علاماتي التايسع لدورة 2012 بحلب
انا كيف بامكاني اخذ شهداتي التاسع
اختي طلعتي نتائج ولا لسع 009005059979667
السلام عليكم اسمي حمزة علي محمد من محافظة الرقة تم حرق شهادت التاسع مع المدرسة قدمت في مدرسة كفيفة التابعة لتل ابيض رقمي الاكتتاب هو 6114 الرجاء ارسال صور عن الشهادة لتكميل الدرسة العامة ورقمي واتس اب او هاتف 05374257951 الرقم تركي وجزى من يرسل لي صور عن الشهادة لا يمكن انا انسى له هاذ المعروف
اريد صورة عن الشهادة التاسع حرة الاسم عزالدين عمر العمر الاسم الام نجاح مركز الامتحان القصاع المدرسة فريز مالك ط1 رقم الواتساب 0958321778 ولكم الشكر
اسمي
مرام عبد الجبار سليمان
اسم الام : نورية
تاسع دورة ٢٠١٢ محافظة الرقة
تاسع اساسي
مدرسة ابي تمام بالرقة درست
السلام عليكم
اسمي احمد عبد الرحمن النايف
محافظه حلب رقم الاكتتاب هو 20302 او 20303 مش متذكر بس واحد من هالاثنين
مدرسه خالد بن الوليد في السفيره الصف التاسع عا م 2012
ارجوا ارسال صوره عن الشهاده بهدف اكمال تعليمي وشكرا جزيلا
[email protected]
السلام عليكم
اسمي احمد عبد الرحمن النايف
محافظه حلب
رقم الاكتتاب هو 20302 او 20303 مش متذكر بس واحد من هالاثنين
مدرسه خالد بن الوليد في السفيره
الصف التاسع عا م 2012
ارجوا ارسال صوره عن الشهاده بهدف اكمال تعليمي وشكرا جزيلا
[email protected]
انا الطالبة ميساء ماجد عايد
اسم الأم نصرة
رقم الاكتتاب:16791
مركز الامتحان:م/غزالة الثالثة/ح2
انا سردار رقم الاكتتاب 14962 هاد هوي ارقم بدي شوف نتائج قدمت بحلب 2012
مؤمن محمود الشعبان
2662
2662
احمد محمود ناصيف
بليييز اريد النتيجيه
3382
بدي اعرف نتيجتي بل تاسع بليز
بدي شوف نتائج الامتحانات صف التاسع 2012بحلب ارقم 14962
الاسم المدثر الحسين الهلال
اسم الام نادية
من محافظة دير الزور
علامات الماده رقم الاكتتاب 23256 دمشق احرار
الإسم ثلاثي مازن سمير الغوش
إسم الأم ملك
المدرسة زملكا الأولى للبنين ح2 ريف دمشق
حابب اعرف نتيجتي الاعداديه
رقم الاكتتاب /2497/
محافظة الحسكة
اتمنئ الرد
دمشق
رقم الاكتتاب 791 محافظة حلب الشرعية العرقوب الاسلامية
اريد نتيجتي
٩٣٣٣
ممكن طالعوا نتيجتي روند الدقس
نتيجة تاسع لعام 2012
احمدالسبسبي
الأسم الثلاثي:محمدرضا ختام
أسم الأم:مها جبقجي
المدينة:حلب
رقم الأكتتاب:12978
الرجاء بسرعة
محمود عمار حسن
طرطوس
رقم الأكتتاب 6201
انا اسمي نور ورقم بطاقتي 43503 ومدرستي خالد بن وليد او طارق بن زياد ورقمي ارضي هو 2252772
نجحت الله سورية
اايا انجحت
نتائج التاسع 2012 المدرسة دراسة حرة الام فكرية
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالسويس رقم الجلوس3245 الاسمنرمين ناصر ابو الفتوح تسم
مدرسة اللاييك
اسم الام جمانة
الاب جلال
قمر عدنان الضويحي
ممكن تبعتولي نتيجة وشكرا
الرقم 3811
الله سورية بشار وبس
ميديا انا بعرف
بحبك محمد عناد المصطفى انا بموت فيك مبرك النجاح ع قبال ناتكبر و تطوع بالجيش العربي السوري البطل سلام لاتنسا اني بحبك وحيات الامام وعلي بحبك باي البي
بحبك بتول المحمد الله سورية ووووبشار
طلعت النتيجة الحمد لله نجححنا اانا و صديقي محمحد هاني حميدوش انا مجموعي 230 صديقي محمد 235 عاشت سورية الاسد ووووشكرا
الله سورية وبشار
شك
الصف التاسع العام
يوسف هاشم الهيازعي
اسم الام / الاء
رقم الاكتتاب /21257
الاسم / ياسر هاشم رديف
الكنيه / الهيازعي
اسم الام /الآء
رقم الاكتتاب /426
بليز ممكن تبعدولي نتيجتي بالتفصيل أنا طالبه بالصف التاسع بحلب…..بليز
محا تطلع النتائج
رقم أكتتاب الطالب 1725
5ه4خح9485758
رقم الاكتتاب 11693
نتيجة شهادة تاسع لعام 2012 ريف دمشق مدرسة شحادة حسين اسم الأم حسنا
امامه سمير فاضل
49380
حلب
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الاسم الثلاثي امامه سمير المشايخي
اسم الام بان
المدرسة ثا/رجب قرموللبنات / حلب
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
50 37 23 50 53 29 13 255
ناجح
86051
58417
12938 متي تظهر النتيجه بلييييييز
١٩٨٨
نتا ئج التعليم لأساسي دير الزور الميادين
دير الزور
طرطوس رقم الاكتتاب2885
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 2885 http://klma.org/4658/نتيجة-التاسع-سوريا-2012-نتائج-شهادة-الصف-ا/ http://klma.org/4658/نتيجة-التاسع-سوريا-2012-نتائج-شهادة-الصف-ا/
الاسم الثلاثي يزن علي علي
اسم الام جهينا
المدرسة طيبه المهدي / طرطوس
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
51 38 28 56 53 36 14 276
االمجموع مع المفردات
رقم الاكتتاب 2209
محافظة درعا
رقم الاكتتاب 2209
محافظة درعا
اسم الام سعاد
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 2209
الاسم الثلاثي عمر فاضل الغنيم
اسم الام سعاد
المدرسة م/داعل الثالثه للتعليم الاساسي ح2 / درعا
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
44 32 30 47 36 28 14 231
نتيجه شهاده تاسع ريف دمشق
نتائج التاسع
ضباء الدين البقاعي الرقم 17815 الرد فورا
نتيجة بسرعة بربكن
بدنا نعرف النتيجة لو سمحتوا
بدي نتيجتي
رقم الاكتتاب12442
محافظة دمشق
نتيجة ولاء غسان مهنا
منشان الله بسرعة
ممكن أعرف النتيجة
نتيجة التعليم الأساسي دمشق
رقم الاكتتاب 40031مدينة حلب
نيرمين ناصر الدين الزوربا
رقم الإكتتاب 41727
محافظة دمشق
بدي أعرف إذا ناجح وعلامة النجاح بس بسرعة طمنوني
رقم الاكتتاب 28198
أسم الأم منال↳محافظة ريف دمشق↳
رقم الأكتتاب 1499↳
ثانوية محي الدين محمد ↳عنوان المركز ريف دمشق قدسيا ال
الاسم :رهف مروان صلاح
رقم الاكتتاب: 34530
المحافظة : ريف دمشق
طمنوني بسرررررررررررررررررررررررررعة (رجاءً)
ريف دمشق 13023
31119
مشان الله بسرعة
ناجح بمعدل 206 مبروك
6389 السويداء
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 6389
الاسم الثلاثي يارا مروان الحلبي
اسم الام راميا
المدرسة اعداديه الشهيدغالب الشريطي في عرمان للتعليم الاساسي / السويداء
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
48 33 21 41 36 0 12 191
طمنوني ناجحة
وشكرا
ندى محمد زهير ناصر رقم الاكتتاب 26380 محافظة دمشق
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 26380
الاسم الثلاثي ندى محمدزهير ناصر
اسم الام مؤمنه
المدرسة مدرسه الدكتوراحمدمنيف العائدي تعليم / دمشق
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
37 20 21 54 44 34 16 226
طرطوس رقم الاكتتاب11199
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 11199
الاسم الثلاثي فرح حمزة اسعد
اسم الام فاتن
المدرسة القريه العماليه / طرطوس
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
47 37 28 51 36 37 15 251
ممكن اعرف ليش كل هالظلم بالعلامات طيب طيب نحنا عرفنا انو كل الاوراق انحرقك اوكي ماعنا مانع منعيدا بس انو تحطو علامات من عندكن هي بعيدة عنكن كتيييير وبوكرة بتشوفو
االبا
27862 محافظة حمص
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 27862
الاسم الثلاثي مي خالد بلال
اسم الام نجاح
المدرسة حبيب صالح حمودشين / حمص
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
48 40 30 37 59 32 11 257
شو صاااااااار بالنتائج
29454 الحسكة
14583
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 5117
الاسم الثلاثي حيدره علي منتجب
اسم الام سمر
المدرسة م ع الديماس المختلطه الثامنه / ريف دمشق
النتيجة راسب
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
33 25 1 43 28 11 13 154
محافظة ريف دمشق
رقم الاكتتاب 21515
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 21515
الاسم الثلاثي تقى محمدعصام رحيباتي
اسم الام نور
المدرسة الحسن البصري في دوماللاناث ح2 / ريف دمشق
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
56 40 30 58 60 39 18 301
success – 301 marks
رقم الأكتتاب 4331 المحافظة ريف دمشق
لمى أحمد السلامة
رقم الإكتتاب25778 محافظة حمص
رقم الاكتتاب 13068
محافظة طرطوس
محافظة طرطوس
رقم الاكتتاب 13068
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 13068
الاسم الثلاثي رحيل وسيم يوسف
اسم الام هيام
المدرسة ش/محمدعلي مصطفي / طرطوس
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
53 36 30 54 48 34 15 270
هل يمكن معرفة النتائج قبل الساعة 12؟
أنا دريد رفيق ابراهيم من اللاذقية
رقم اكتتابي هو:1892
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 1892
الاسم الثلاثي دريد رفيق ابراهيم
اسم الام كوثر
المدرسة انورقاسم ح2 / اللاذقية
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
51 39 28 43 49 36 10 256
احمد الرفاعي ريف دمشق رقم الاكتتاب 6817
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 6817
الاسم الثلاثي احمد عمادالدين الرفاعي
اسم الام لينه
المدرسة ثانويه الشهيدعبدالوهاب الانكليزي للبنين / ريف دمشق
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
44 26 9 35 43 27 11 195
رقم اكتتاب 5576محافظة ريف دمشق الاسم انس سليمان الحلبي الام نازك
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 5576 http://klma.org/4658/نتيجة-التاسع-سوريا-2012-نتائج-شهادة-الصف-ا/
الاسم الثلاثي أنس سليمان الحلبي
اسم الام نازك
المدرسة جرماناللبنين ح2 / ريف دمشق
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
34 23 8 41 39 17 6 168
الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية
|| نتائج امتحانات التعليم الأساسي
|| دورة 2012
نتائج امتحانات الإعدادية الشرعية
نتائج امتحانات التعليم الأساسي
اخـتـر المحـافـظـة واكـتـب رقـم الاكـتتـاب
المحافظـة
رقم الاكتتاب
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نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 5576
الاسم الثلاثي أنس سليمان الحلبي
اسم الام نازك
المدرسة جرماناللبنين ح2 / ريف دمشق
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
34 23 8 41 39 17 6 168
حلب
60293
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 60293
الاسم الثلاثي دالا مازن سماره
اسم الام نعيمه
المدرسة م/احمدشوقي للتعليم الاساسي ح2 / حلب
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
47 31 20 42 36 27 8 211
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 60293
الاسم الثلاثي دالا مازن سماره
اسم الام نعيمه
المدرسة م/احمدشوقي للتعليم الاساسي ح2 / حلب
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
47 31 20 42 36 27 8 211
محافظة حلب٦٠٢٩٣
رقم الاكتتاب
دالة مازن سمارة بنت نعيمة محافظة حلب
رقم الاكتتاب ٦٠٢٩٣
جودت ايمن نصر رقم الاكتتاب 446 السويداء
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 446
الاسم الثلاثي جودت ايمن نصر
اسم الام نيفين
المدرسة مدرسه المحدثه الشماليه للتعليم الاساسي ح2 / السويداء
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
44 32 24 35 33 27 16 211
نتيجة الشهادة الاعدادية 2012 للصف التاسع اليوم تابعونا و سنرد علي كل من طلبها
ضياء محافظة درعا الرقم2094
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 2094
الاسم الثلاثي ضياء علي ابوزيد
اسم الام جميله
المدرسة م/داعل الثانيه للتعليم الاساسي ح2 / درعا
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
59 40 30 59 60 39 20 307
حيدرة علي منتجب رقم الأكتتاب 5117اسم الأم سمر ابراهيم ربف دمشق
الاسم : آية عبد الرحمن الشيخ عمر ،رقم الاكتتاب :34958 ،محافظة ريف دمشق ، اسم الأم : هدى
محافظة ادلب
رقم الاكتتاب 16760
هديل عبد الناصر اسماعيل الرجب محافظة الرقة رقم الاكتتاب 18261
دمشق 30236
نتاائج الصف التاسع الجمهورية العربية السورية منطقة منبج
رقم اكتتاب 7230
محافظة القنيطر
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 7230
الاسم الثلاثي ديما سمير الطالب
اسم الام لمياء
المدرسة ثانويه الشهيدثا/عبدالله فارس ايوب للبنات / القنيطرة
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
56 36 25 57 57 38 17 286
مافي نتائج
بدي اعرف النتيجة بليز
رقم الكتتاب 13900
علاء الدين ابراهيم محمد
21899 دمشق
وشكرا
نتائج الصف التاسع
١٠٥٥٢
رقم الاكتتاب ٥٤٣٨ من محافظة حلب الله يوفقنا
مروة محسن الخليفة (٢٥٥٦٤
احمد عقل الجسار رقم الأكتتاب 1419 محافظة درعا
4732
او
4732
اعتذر اخي لان بطاقتي الان في مكان بعيد عني فرقم اكجتتابي هو احد المذكرو سابقا
والمحافظة حلب
ولكم الشكر
رقم الاكتتاب32785 والاسم يارا حمدان جديدة عرطوز
محافظة دمشق
رقم الاكتتاب 9945
محافظة دمشق
رقم الاكتتاب9945
مايا غسان العلبي
رقم الاكتتاب 36052
الم ضحى
يار ب ننجح
شكرا لالكن
يا شباب انشالله الكل بينجح بس النتائج تطلع وتخلصنا
روان خليف
وين النتائج
وين النتائج لو سمحت
ارجو كم اريد النتيجة
نتائج التاسع في تاريخ
2012/08/15
الساعة .12 الظهر
ريف دمشق
12771
راسلونا حبايب مشكووووووورين عجهودكم واحلى مدير
نتائج التاسع يوم الاربعاء ١٥ الشهر مع تمنياتي بلنجاح
الاسم احمد خليل
المحافظة ريف دمشق
الرقم 12771
راسلونا ومني احر الشوق والشكررررررر
[email protected]
واحلى موقع بربي مشكوررررررررين
دمشق رقم الكتتاب ٢٥١٥٩
رقم الكتتاب ٢٥١٥٩
شكرا ارجو الرد سريعا
ضيفوووووووووووووووووووووووووووووووووووو ولتخافون
نرجوا التعجيل دمشق10034
Thanks
نرجو التعجيل في النتائج
نتائج الامتحان
اسم.امل بطل اسم الاب.ساثر اسم الام.مرفت من محافظة ادلب مدرسة الشريعة عام2012 رقم اكنتاب52
انا سردار رقم الاكتتاب 14962 هاد هوي ارقم بدي شوف نتائج قدمت بحلب 2012
متى نتائج الصف التاسع رقم الاكتتاب 32587 محافظة الحسكة
رقم الاكتتاب 487 حمص
رقم الاكتتاب 47208 من ريف حلب طالب تاسع
هلا حاكمي حمص ورقم الاكتتاب 10937
شي بيقرف
النتيجة
نور حلاوة 2059 حمص هاني زين البكري 641 دمشق صالح الكيلاني 4739 حمص
معاذ غرلي دمشق رقم الاكتتاب 7303 الوووووووووووووولنا بسرعة
محمد دحام الفندي
14792رقم الاكتتاب
محافظة دير الزور
الرجاء نتيجة نور وسام سعيد علي رقم الاكتتاب 25869 تربية دمشق
محافظة إدلب رقم الاكتتاب20303
الصف التاسع رقم الاكتتاب 20303
رقم الكتتاب 14625
متى ستصدر
الام هيام الرقم دمشق 21368
14370
رقم الاكتتاب:٣١٣٥محافظة دمشق
متى نتائج التاسع
انا لينا مراد اريد ان اعرف متى نتائج التاسع في ريف دمشق
رقم الاكتتاب :36427
اسم الاب : سامي مراد
اسم الام: امل العياش
محافظة دمشق
مالك القلعي
1671
مالك بشير القلعي
رقم الأكتتاب :1671
مركز الأمتحان: دمشق رابطة الشاغور ابن عساكر مدرسة شجرة الدر
ط2
ش2
الرجاء أخراج النتيحة
وشكرا
لكم جزيل الشكر
الرجاء ان ترسلولي النتيجة
بعتولي النتيجة اول اظهار النتائج شكرا
ايمد نتائج التاسع مشان الله
اسمي راما محسن غانم
رقم الاكتتاب33556
المحافظة :دمشق
رقم الاكتتاب :٣٣٨٨
الرجاء ارسال ايميل بالنتيجة فور صدورها و لكم جزيل الشكر
انا من محافظة \
ريف دمشق
رقم الاكتتاب
12771
وبتمنى الرد باسرع وقت وشكرا لجهودكم
إيمت نتائج التاسع
أيمت النتائج صف التاسع
اتمنى النجاح لكل الشاطرين
محافظة ادلب
رقم الاكتتاب 17224
القنيطره رقم الاكتتاب8973
ي متى نتائج التاسع منشان الله
دمشق29239
رقم الاكتتاب 19769محافظة حماة
مشكورين
30256
احمد المصري محافظة دمشق
رقم الاكتتاب :650
اية المصري محافظة دمشق
رقم الاكتتاب :11630
يرجى الرد فور صدور النتائج وشكرا
محافظة دمشق
درعا 19981
سدرة دياب الرقم12908
ارجوكم الرد اريد العوده الى بلدي وانا متأخر بسوريا بلدي الثاني بسبب النتيجه ولكم الشكر والامتنان والتقدير…ريف دمشق 6251
رقم الجلوس 6251 ريف دمشق بسرعه ارجوووووكم
30256 محافظة حماه
الاسم مرح محمد سامر الميداني
رقم الاكتتاب 28657
المحافظة ريف دمشق ببيلا
سعود محمد الفنتش من محافظة ديرالزور (البوكمال)
النتيجة بسرعة
أريد النتيجة بسرعة
الرجاء الارسال باسرع وقت مممكن
يرجى اعلامي بنتيجة وادعولي اكون من الناجحين امين امين
أريد نتيجتي رقم الاكتتاب 2897
تأخرتو كتير بالنتيجة شو مو ناويين تطلعوها
محافظة ريف دمشق رقم الاكتتاب 31578 الرجو الرد بسرعة
محافظة ريف دمشق الرقم 31578
بليز ممكن نتائجي
اريد النتيجة باسرع وقت بتمنى النجاح للجميع في سوريا
أريد أن أعرف نتيجتي رقم الاكتتاب 2838 دمشق
ريف دمشق-رقم الاكتتاب 37000
اااااااااااااااااا
اسمي فاطمة غزالة محافظة حمص رقم الاكتتاب 29164
اريد النتيجة لو سمحتو بسرعة
49380 امامه سمير , يرجى اعلامي بالنتيجه بأسرع وقت ممكن
زلذوا
اريد النتيجه من وزارت التربيه
محمد أسعد البكري
أرجو الرد بليز أنا من السويداء إسمي أسامة أبو لطيف
رقم الاكتتاب 2838 دمشق
مرحبا يعني والله عيب إذا ما متنا بهالاحداث رح نموت جلطة من النتائج وعلى فكرة رح نموت جلطة ونحنا عم نستنا النتائج لسا بدا تطلع
المحافظة دمشق ببيلا
رقم الأكتتاب 28657
اريد معرفة نتيجة التاسع لدي
رقم الاكتتاب 54 زكزان دنوره اللاذقيه
احمد عماد الدين الرفاعي رقم الاكتتاب 6817 ريف دمشق
ارجو الرد بسرعة او تحديد موعد
رقم الاكتتاب36094 رف دمشق
رقم الاكتتاب36094
رقم الاكتتاب 11201
اذا بتريدو اريد النتيجة باسرع وقت ارجوكمممم
بليييييييييييييييييز اريد النتيجة باسرع وقت
بلييييييييييييز اريد النتيجة باسرع وقت
أريد النتيجة……
احمد يحيى سفلو
49
ادلب
رقم الاكتتاب:40543
المحافظة:ريف دمشق
رقم الاكتتاب 49916 من حلب- سوريا
رقم الاكتتاب 49916 من حلب- سوريا
رقم التكتتاب 10660
محافظة طرطوس
الرجاء الرد سريع
رجااااءكم نتيجتي3896 درعا
الاسم: مها حج اسماعيل
رقم الاكتتاب: 17224
محافظة: ادلب
احلام محمدفريد خليل 55992 حلب ممكن تبعتوا نتيجتي ع ايميلي
بدي اعرف النتيجه رقم الاكتتاب 27167 دمشق
بدي اعرف نتيجتي فورا
انا الطالب : عمار بسام مصري
رقم الأكتتاب : 14191
ريف دمشق
ارجو الرد
اسمي كاضم عبد اللطيف كاضم
اسم امي سمر
رقم الكتاب 8999
انا خديجة طجمية من محافظة طرطوس
رقم الاكتتاب :9581
أريد النتيجة بأسرع وقت أرجووووووووووووووووووكم
بكرة نتائج المسا يا شباب
عنجد
حاتم فيصل أبو حسون السويداء 1418
ايمتا ادي بشهر
رقم الاكتتاب 8357
ريف دمشق
حاتم فيصل أبو حسون رقم الاكتتاب 1418 السويداء
ريف دمشق رقم الاكتتاب 22137
رقم الاكتتاب 7285
السويداء رقم الاكتتاب 286
|متى النتائج تاسع بسرعة عيشتونا على اعصابنا
بسرعة الرجاء
رقمي3929
رقم3929
اريدالنتيجةبأسع مايمكن
عبدالإله الشوا
عبدالإله الشوارقمي3929
نتيجة التاسع 66 في محافظة ريف دمشق في مدينة التل
محافظة دمشق رقم الإكتاب 15057
دمشق رقم الاكتتاب 34201
متى النتائج
متى النتائج
ريف دمشق رقم الاكتتاب 14751 وبيمنى النجاح لكل طلاب التاسع في سوريا
نتيجه تاسع رقمي468انا من ريف دمشق
رقم 468ايمتا تطلع نتيجه
اروى ايوب رقم الاكتتاب 31579 حمص
محافظة القنيطرة رقم الاكتتاب 2956
5693 درعا
رقم الاكتتاب 2316 اذا ممكن السويداء
شو منشان النتائج
رقم الاكتتاب 2316
اروى وليد ايوب محافظة حمص 31579
رمضان
نجاح
أريد نتيجتي وشكرا لكم على جهودكم
محمد معد العلوان دير الزور ١٨٤
النتيجة
بسرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اعلنوا عالسورية رجاء قبل بيومين من إصدارها عم نستنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى بسرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
مصطفى احمد خطيب رقم الاكتتاب ٣٤٢٦ بليز نتيجة
محافظة دمشق رقم الاكتتاب 2838
الرجاء ارسال نتيجتي رقم الأكتتاب 258
دمشق رقم الاكتتاب 6472
أحمد عيسى الأحمد رقم الإكتتاب 9002
ارسال النتيجة فورا
اروى وليد ايوب 31579 محافظة حمص
31253دمشق
31253
رقم الاكتتاب تبعي هو 1602 و انا من دمشق
معرفت نتيجة محمد بلال الشيخ علي الصف التاسع11334 حماه
السلام عليكم رقم الاكتتاب 49380 المحافضه حلب , الرجاء ارسال النتيجه فور صدورها …
صف التاسع
رقم الاكتتاب 31475
الرجاء إرسال نتيجتي فوراً عند صدور النتائج
حلب رقم الاكتتاب 56518
انا من الرقة بدي اعرف متى موعد نتائج التاسع
الاسم سدرة دياب الرقم12908 الام لمى
عامر عباس ريف دمشق الزبداني بدي النتيجة بسرعة بسرعة بسرعة رقم الاكتتاب 4620
بدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نتيجتي 702
بسرعة
أيمتى نتائج التاسع بسرعة
رقم الاكتتاب 82142
محافظة حلب
الاسم سدرة عئمان دشو
ممكن نتيجتي بسرعه رقم الأكتتاب 2807
مشان الله بدي النتيجة رقمي 2838 دمشق
10745
بدي نتيجة التاسع رجاءا
رقم الاكتتاب 219 من دير الزور
رقم الاكتتاب 12291 اللاذقية اذا بتريدو بسرعة
محد عصام بوغوفة محافظة دمشق 427
ريف دمشق 29156
اسمي مرح بدي نتيجة حلوة رقم الاكتتاب 35500
ريف دمشق الكسوة وشكرا
طيب بس اولو ايمتا نتيجة مالنا متحملين
تستاهلون اكثر
محافظة درعا
رقم الاكتتاب 7
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 7
الاسم الثلاثي احمد محمد الكسور
اسم الام هناء
المدرسة ثا/الثوره الرسميه / درعا
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
43 38 27 46 40 31 12 237
خالد ميدة
الرقم 18405 ريف دمشق
هديل محمد صالح حماده -الحسكة – رقم الاكتتاب / 368555
رئام علي حماده -الحسكة رقم الاكتتاب / 25202
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 25202
الاسم الثلاثي رئام علي حماده
اسم الام تركية
المدرسة مدرسه نزارقباني للتعليم الاساسي / الحسكة
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
50 13 22 44 38 33 17 217
انا الطالبة ميساء ماجد عايد
اسم الأم نصرة
رقم الاكتتاب:16791
مركز الامتحان:م/غزالة الثالثة/ح2
بدي نتيجة حبيبتي
الرجاء معرفة نتيجة التاسع محمد بلال الشيخ علي 11334
أرجو إرسال النتيجة بأسرع ما يمكن لو سمحتم رقم الاكتتاب 2838
جزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم
يا حلوين نتائج تاسع عسيت
وين يا زلمة .؟؟ السايت ما يفتح
يا حلوين نتائج تاسع عسيت
بسررررررررررررررررررعة رجائا
King .love 1312
رقم الاكتتاب 25095 الرجاء ارسال نتيجتي فور صدور النتائج وشكرا كتير
وين اكتب الاسم ورقم الإكتتاب
ارسال النتيجة وشكرا
الرجاء ارسال النتيجة
اريد النتيجة انامن دمشق رقم الاكتتاب 9397بليزززززززززززززززززززززززززززززز
ربا محمد غنيم
دمشق
علاء المحافظه دير الزور رقم الكتتاب 13464
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 13464
الاسم الثلاثي علاء حسين الجمعه
اسم الام ساميه
المدرسة ثانويه بنات الطيبه المحدثه / دير الزور
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
50 38 23 54 39 29 8 241
طه محمد طالب الطالب
رقم الاكتتاب :8766
محافظة دمشق
الرجاء ارسال نتيجتي
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 8766
الاسم الثلاثي طه محمدطالب الطالب
اسم الام ندى
المدرسة مدرسه معاذبن جبل للتعليم الاساسي ح2 / دمشق
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
43 22 18 25 50 24 13 195
thank
عبدالرحمن بسام حبشيةرقم الاكتتاب6035
10590 ريف دمشق
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 10590
الاسم الثلاثي عبدالرحمن زيد فاضل السامراني
اسم الام رحاب
المدرسة ثا/قدسياللبنين / ريف دمشق
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
30 15 16 37 34 21 13 166
اين درجات الصف التاسع في سوريا المحتلة
لا ايمت والله طللعت روحنا
69578
محافظة حلب
الاسم بتول عامر المنلا
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 69578
الاسم الثلاثي فاطمه خالد الناشف
اسم الام وفاء
المدرسة م/حبيب الفهري للتعليم الاساسي ح2 / حلب
النتيجة راسب
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
0 9 18 9 18 16 6 76
معرفت نتيجتي التاسع 11334
معرفة نتيجتي التاسع رقم الاكتتاب 11334
رقم اكتتابي 1414
بديعة أحمد أعرج 11379 اللاذقية
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 11379
الاسم الثلاثي بديعه احمد اعرج
اسم الام دلال
المدرسة عبدالحليم زمزم / اللاذقية
النتيجة راسب
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
22 15 23 18 18 13 2 111
اللاذقية 11106
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 11106
الاسم الثلاثي راما ايمن داؤد
اسم الام ميساء
المدرسة البعث / اللاذقية
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
44 35 30 58 52 32 15 266
محمد عبدو عثمان ريف دمشق 22152
نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012
الرقم 22152
الاسم الثلاثي نوار محمد ترتار
اسم الام اسمهان
المدرسة ضميرالثانيه للبنات ح2 / ريف دمشق
النتيجة ناجح
اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
41 33 28 13 36 12 16 179
الاسم المدثر الحسين الهلال
اسم الام نادية
محافظة دير الزور
حماة
يوسف ودديع محفوض
بانياس السا حل مدرسة القرير
5أغسطس 2012 الساعه 11:30
رقم الأكتتاب 3603