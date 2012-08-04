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نتيجة التاسع سوريا 2012 نتائج شهادة الصف التاسع السورية من موقع وزارة التربية السورية 2012 الموقع الرسمي و الذي ستعلن عليه الوزارة النتيجة التفصيلية لكل مادة لجميع طلاب التعليم الاساسي شهادة الاعدادية

فقط اكتب رقم الاكتتاب و المحافظة في سوريا

و سوف نعلن النتائج المطلوبة حسب رقم الاكتتاب المرسل كرد فور صدور نتائج التاسع سوريا 2012

مع تمنياتنا لجميع طلاب الصف التاسع بالنجاح و التفوق

تابعونا و سنكون اول من ينشرها عند صدورها لمن يطلبها فقط و بياناته كاملة محافظة و رقم اكتتاب

نتيجة الشهادة الاعدادية للصف التاسع اليوم تابعونا و سنرد علي كل من طلبها

النتيجة ظهرت الآن علي الرابط التالي

http://www.syrianeducation.org.sy