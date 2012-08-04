نتيجة التاسع سوريا 2012 نتائج شهادة الصف التاسع السورية من موقع وزارة التربية السورية 2012 الموقع الرسمي

syria ninth results 2013-2012
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نتيجة التاسع سوريا 2012 نتائج شهادة الصف التاسع السورية من موقع وزارة التربية السورية 2012 الموقع الرسمي و الذي ستعلن عليه الوزارة النتيجة التفصيلية لكل مادة لجميع طلاب التعليم الاساسي شهادة الاعدادية
فقط اكتب رقم الاكتتاب و المحافظة في سوريا
و سوف نعلن النتائج المطلوبة حسب رقم الاكتتاب المرسل كرد فور صدور نتائج التاسع سوريا 2012
مع تمنياتنا لجميع طلاب الصف التاسع بالنجاح و التفوق
تابعونا و سنكون اول من ينشرها عند صدورها لمن يطلبها فقط و بياناته كاملة محافظة و رقم اكتتاب
نتيجة الشهادة الاعدادية للصف التاسع اليوم تابعونا و سنرد علي كل من طلبها
النتيجة ظهرت الآن علي الرابط التالي
http://www.syrianeducation.org.sy

نتائج التاسع سوريا 2013 - 2012

التعليقات

  8. السلام عليكم اسمي حمزة علي محمد من محافظة الرقة تم حرق شهادت التاسع مع المدرسة قدمت في مدرسة كفيفة التابعة لتل ابيض رقمي الاكتتاب هو 6114 الرجاء ارسال صور عن الشهادة لتكميل الدرسة العامة ورقمي واتس اب او هاتف 05374257951 الرقم تركي وجزى من يرسل لي صور عن الشهادة لا يمكن انا انسى له هاذ المعروف

    رد

  10. السلام عليكم
    اسمي احمد عبد الرحمن النايف
    محافظه حلب رقم الاكتتاب هو 20302 او 20303 مش متذكر بس واحد من هالاثنين
    مدرسه خالد بن الوليد في السفيره الصف التاسع عا م 2012
    ارجوا ارسال صوره عن الشهاده بهدف اكمال تعليمي وشكرا جزيلا
    [email protected]

    رد

  11. السلام عليكم
    اسمي احمد عبد الرحمن النايف
    محافظه حلب
    رقم الاكتتاب هو 20302 او 20303 مش متذكر بس واحد من هالاثنين
    مدرسه خالد بن الوليد في السفيره
    الصف التاسع عا م 2012
    ارجوا ارسال صوره عن الشهاده بهدف اكمال تعليمي وشكرا جزيلا
    [email protected]

    رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الاسم الثلاثي امامه سمير المشايخي
      اسم الام بان
      المدرسة ثا/رجب قرموللبنات / حلب
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      50 37 23 50 53 29 13 255

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 2885 http://klma.org/4658/نتيجة-التاسع-سوريا-2012-نتائج-شهادة-الصف-ا/ http://klma.org/4658/نتيجة-التاسع-سوريا-2012-نتائج-شهادة-الصف-ا/
      الاسم الثلاثي يزن علي علي
      اسم الام جهينا
      المدرسة طيبه المهدي / طرطوس
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      51 38 28 56 53 36 14 276

      رد

      1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

        الرقم 2209
        الاسم الثلاثي عمر فاضل الغنيم
        اسم الام سعاد
        المدرسة م/داعل الثالثه للتعليم الاساسي ح2 / درعا
        النتيجة ناجح

        اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
        44 32 30 47 36 28 14 231

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 6389
      الاسم الثلاثي يارا مروان الحلبي
      اسم الام راميا
      المدرسة اعداديه الشهيدغالب الشريطي في عرمان للتعليم الاساسي / السويداء
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      48 33 21 41 36 0 12 191

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 26380
      الاسم الثلاثي ندى محمدزهير ناصر
      اسم الام مؤمنه
      المدرسة مدرسه الدكتوراحمدمنيف العائدي تعليم / دمشق
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      37 20 21 54 44 34 16 226

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 11199
      الاسم الثلاثي فرح حمزة اسعد
      اسم الام فاتن
      المدرسة القريه العماليه / طرطوس
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      47 37 28 51 36 37 15 251

      رد

  86. ممكن اعرف ليش كل هالظلم بالعلامات طيب طيب نحنا عرفنا انو كل الاوراق انحرقك اوكي ماعنا مانع منعيدا بس انو تحطو علامات من عندكن هي بعيدة عنكن كتيييير وبوكرة بتشوفو

    رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 27862
      الاسم الثلاثي مي خالد بلال
      اسم الام نجاح
      المدرسة حبيب صالح حمودشين / حمص
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      48 40 30 37 59 32 11 257

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 5117
      الاسم الثلاثي حيدره علي منتجب
      اسم الام سمر
      المدرسة م ع الديماس المختلطه الثامنه / ريف دمشق
      النتيجة راسب

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      33 25 1 43 28 11 13 154

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 21515
      الاسم الثلاثي تقى محمدعصام رحيباتي
      اسم الام نور
      المدرسة الحسن البصري في دوماللاناث ح2 / ريف دمشق
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      56 40 30 58 60 39 18 301

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 13068
      الاسم الثلاثي رحيل وسيم يوسف
      اسم الام هيام
      المدرسة ش/محمدعلي مصطفي / طرطوس
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      53 36 30 54 48 34 15 270

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 1892
      الاسم الثلاثي دريد رفيق ابراهيم
      اسم الام كوثر
      المدرسة انورقاسم ح2 / اللاذقية
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      51 39 28 43 49 36 10 256

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 6817
      الاسم الثلاثي احمد عمادالدين الرفاعي
      اسم الام لينه
      المدرسة ثانويه الشهيدعبدالوهاب الانكليزي للبنين / ريف دمشق
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      44 26 9 35 43 27 11 195

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 5576 http://klma.org/4658/نتيجة-التاسع-سوريا-2012-نتائج-شهادة-الصف-ا/
      الاسم الثلاثي أنس سليمان الحلبي
      اسم الام نازك
      المدرسة جرماناللبنين ح2 / ريف دمشق
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      34 23 8 41 39 17 6 168

      رد

    2. الجمهورية العربية السورية

      وزارة التربية

      || نتائج امتحانات التعليم الأساسي

      || دورة 2012
      نتائج امتحانات الإعدادية الشرعية
      نتائج امتحانات التعليم الأساسي
      اخـتـر المحـافـظـة واكـتـب رقـم الاكـتتـاب
      المحافظـة
      رقم الاكتتاب

      | للخلف |

      جميع الحقوق محفوظة @ لوزارة التربية | 2012
      نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 5576
      الاسم الثلاثي أنس سليمان الحلبي
      اسم الام نازك
      المدرسة جرماناللبنين ح2 / ريف دمشق
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      34 23 8 41 39 17 6 168

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 60293
      الاسم الثلاثي دالا مازن سماره
      اسم الام نعيمه
      المدرسة م/احمدشوقي للتعليم الاساسي ح2 / حلب
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      47 31 20 42 36 27 8 211

      رد

    2. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 60293
      الاسم الثلاثي دالا مازن سماره
      اسم الام نعيمه
      المدرسة م/احمدشوقي للتعليم الاساسي ح2 / حلب
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      47 31 20 42 36 27 8 211

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 446
      الاسم الثلاثي جودت ايمن نصر
      اسم الام نيفين
      المدرسة مدرسه المحدثه الشماليه للتعليم الاساسي ح2 / السويداء
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      44 32 24 35 33 27 16 211

      رد

      1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

        الرقم 2094
        الاسم الثلاثي ضياء علي ابوزيد
        اسم الام جميله
        المدرسة م/داعل الثانيه للتعليم الاساسي ح2 / درعا
        النتيجة ناجح

        اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
        59 40 30 59 60 39 20 307

      1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

        الرقم 7230
        الاسم الثلاثي ديما سمير الطالب
        اسم الام لمياء
        المدرسة ثانويه الشهيدثا/عبدالله فارس ايوب للبنات / القنيطرة
        النتيجة ناجح

        اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
        56 36 25 57 57 38 17 286

  128. نتائج التاسع يوم الاربعاء ١٥ الشهر مع تمنياتي بلنجاح
    الاسم احمد خليل
    المحافظة ريف دمشق
    الرقم 12771
    راسلونا ومني احر الشوق والشكررررررر
    [email protected]
    واحلى موقع بربي مشكوررررررررين

    رد

  157. مالك بشير القلعي
    رقم الأكتتاب :1671
    مركز الأمتحان: دمشق رابطة الشاغور ابن عساكر مدرسة شجرة الدر
    ط2
    ش2
    الرجاء أخراج النتيحة

    وشكرا
    لكم جزيل الشكر

    رد

  253. بسرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اعلنوا عالسورية رجاء قبل بيومين من إصدارها عم نستنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى بسرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

    رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 7
      الاسم الثلاثي احمد محمد الكسور
      اسم الام هناء
      المدرسة ثا/الثوره الرسميه / درعا
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      43 38 27 46 40 31 12 237

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 25202
      الاسم الثلاثي رئام علي حماده
      اسم الام تركية
      المدرسة مدرسه نزارقباني للتعليم الاساسي / الحسكة
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      50 13 22 44 38 33 17 217

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 13464
      الاسم الثلاثي علاء حسين الجمعه
      اسم الام ساميه
      المدرسة ثانويه بنات الطيبه المحدثه / دير الزور
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      50 38 23 54 39 29 8 241

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 8766
      الاسم الثلاثي طه محمدطالب الطالب
      اسم الام ندى
      المدرسة مدرسه معاذبن جبل للتعليم الاساسي ح2 / دمشق
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      43 22 18 25 50 24 13 195

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 10590
      الاسم الثلاثي عبدالرحمن زيد فاضل السامراني
      اسم الام رحاب
      المدرسة ثا/قدسياللبنين / ريف دمشق
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      30 15 16 37 34 21 13 166

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 69578
      الاسم الثلاثي فاطمه خالد الناشف
      اسم الام وفاء
      المدرسة م/حبيب الفهري للتعليم الاساسي ح2 / حلب
      النتيجة راسب

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      0 9 18 9 18 16 6 76

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 11379
      الاسم الثلاثي بديعه احمد اعرج
      اسم الام دلال
      المدرسة عبدالحليم زمزم / اللاذقية
      النتيجة راسب

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      22 15 23 18 18 13 2 111

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 11106
      الاسم الثلاثي راما ايمن داؤد
      اسم الام ميساء
      المدرسة البعث / اللاذقية
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      44 35 30 58 52 32 15 266

      رد

    1. نتائج امتحانات الشهادة التعليم الأساسي لعام 2012

      الرقم 22152
      الاسم الثلاثي نوار محمد ترتار
      اسم الام اسمهان
      المدرسة ضميرالثانيه للبنات ح2 / ريف دمشق
      النتيجة ناجح

      اللغة العربية اللغة الإنكليزية اللغة الفرنسية الاجتماعيات الرياضيات العلوم والصحة العامة التربية الدينية المجموع العام
      41 33 28 13 36 12 16 179

      رد

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