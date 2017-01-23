نتيجة الابتدائية بجميع المحافظات 2017

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بعد ان انتهت امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الأول في جميع محافظات الجمهورية، يستعد الطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية عبر الانترنت برقم الجلوس والاسم، وذلك في مواقع الادارات التعليمية وكذلك مواقع المحافظات على الانترنت.

متى موعد ظهور نتيجة الابتدائية

يوم ٢٥ يناير الجاري يتوقع ان تظهر نتيجة الابتدائية في أغلب المحافظات وفقاً لعدة مصادر اخبارية وتعليمية، وتظهر نتيجة محافظة الاسكندرية كاول نتيجة.

الجدير بالذكر ان هناك موقع خاص بكل محافظة او ادارة تعليمية لنقل نتيجة الابتدائية وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية بخلاف الثانوية العامة التي يتم توحيد نتيجتها في موقع واحد لكل محافظات الجمهورية.