نتيجة الشهادة الابتدائية بالدقهلية 2017 نتيجة الصف السادس الابتدائى

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الجميع الان فى انتظار نتيجة الشهادة الابتدائية بالدقهلية 2017 كما يبحث الكثيرين من اولياء الامور عن موقع نتيجة الصف السادس الابتدائى بالدقهلية 2016-2017 للفصل الدراسى الاول (التيرم الاول) ، هذا ومن الجدير بالذكر ان ما يقرب من 108 الف طالب وطالبة قد ادوا امتحانات نصف العام من الشهادة الابتدائية بالدقهلية والتى بدات من السبت 14 يناير 2017 مع مادة اللغة العربية واستمرت حتى يوم الاربعاء 18 يناير 2017 مع مادة الدراسات وبعدها بدأ طلاب الشهادة الابتدائية بالدقهلية اجازة نصف العام.

وبرغم بدأ اجازة منتصف العام والفرصة الكبيرة فى قضاء وانجاز برنامج عطلة سياحية مبهرة خلال تلك الفترة الا ان الشغل الشاغل للجميع والاهتمام الاول هو معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية بالدقهلية 2017 التيرم الاول ، وبعد معرفة النتيجة سيفكر الجميع بالفعل فى قضاء اجازة وعطلة سياحية فى اى محافظات مصر الجميلة ، هذا وتعتبر نتائج التيرم الاول فرصة للجميع لمعرفة نقاط الضعف لدى الابناء والمواد التى تشكل صعوبة لهم لمساعدتهم فى تجاوز تلك النقاط فى التيرم الثانى .

نتيجة الشهادة الابتدائية بالدقهلية 2017

موقع نتيجة الصف السادس الابتدائى بالدقهلية 2016-2017 الفصل الدراسى الاول هو الموقع الرسمى للنتائج فى المحافظة التابع لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، ومن خلال رقم الجلوس وتحديد الادارة التعليمية المنصورة او السنبلاوين او دكرنس او المنزلة او غيرها من الادارات ستتعرف على النتيجة ورابط الموقع هو :

نتيجة الشهادة الابتدائية بالدقهلية 2017

مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق للجميع.