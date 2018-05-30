نتيجة إعدادية الغربية 2018 “ثالثه إعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم “بعد قليل”

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يترصد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي خلال هذه الساعات اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2018 الترم الثاني، والتي طال انتظارها من جميع الطلاب وأولياء الأمور وذلك لتأخر إعلانها، حيث قامت العديد من المحافظات بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني منذ أيام ولم يتبقى سوى عدد محدود من المحافظات التي لم تقم بعرض النتيجة منها محافظة الغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2018

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2018 قد انتهت وجار تجهيز النتيجة لاعتمادها رسميا من سيادة المحافظ، كي تتمكن المديرية من رفع النتيجة على شبكة الإنترنت عبر موقع الرسمي ويستطيع جميع الطلاب معرفة النتيجة بكل سهولة ويسر.

مديرية التربية والتعليم بالغربية

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية قد انتهوا من أداء امتحانات آخر العام يوم الخميس الموافق 17 مايو، وعلى الفور بدأت أعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد، كما أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى ضرور تحري الدقة أثناء عملية التصحيح والمراجعة حتى يأخذ كل طالب حقه.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

ساعات قليلة وسوف نتابع معكم اعتماد نتيجة إعدادية الغربية 2018 الترم الثاني من داخل مكتب سيادة المحافظ، كما سنعلن عن نسبة نجاح هذا العام، جدير بالذكر أن نشبة نجاح الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول قد بلغت 85% وتعتبر هذه النسبة أعلى من العام الماضي.

رابط نتيجة إعدادية الغربية 2018 الترم الثاني

يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية من خلال الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم التالي:

ثم تسجيل رقم الجلوس واختيار الفصل الدراسي التابع له الطالب وهو الفصل الدراسي الثاني ثم اختيار امر بحث.

عزيزي الطالب النتيجة لم تظهر بعد وسوف نوافيكم بها فور إعلانها رسميا فتابعونا.