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يعتمد خلال ساعات قليلة اليوم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2017-2018 حيث انتهت مديرية التربية والتعليم من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية والرصد ومراجعة الأوائل وحصر وإعداد النسب والإحصائيات النهائية وسوف يتم عرضها على محافظ الغربية اليوم لاعتمادها.

وصرح الأستاذ الشناوى عابد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية بأن محافظ الغربية سوف يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الترم الثاني 2018 وكذلك سيعتمد نتيجة العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، وأشار بأن النتيجة هذا العام مبشرة وأفضل من العام الماضي حيث أن المؤشرات تؤكد بأن نسبة النجاح حوالى 85.2% على مستوى جميع إدارات ومدارس محافظة الغربية.

وأضاف الأستاذ الشناوى عابد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية بأنه يمكن للطالب أو ولى الأمر متابعة المواقع التى سوف يتم نشر النتيجة عليها فور اعتمادها من السيد المحافظ حيث سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية الترم الثاني 2018 على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية من هنا أو من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية من هنا .

وبعد الدخول على الموقع يتم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على النتيجة فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل وتشمل اسم الطالب، ورقم الجلوس، واسم الإدارة التعليمية، واسم المدرسة، ودرجات الطالب فى المواد الأساسية التى تضاف للمجموع والمجموع الكلى للطالب، ودرجات الطالب فى المواد الغير أساسية التى لا تضاف للمجموع، وحالة الطالب ناجح أو راسب أو دور ثان، ويمكننا المساعدة فى حصولك على النتيجة فور اعتمادها بأن تقوم بترك رقم الجلوس فى التعليقات وسوف نساعدك فى حصولك على النتيجة فور اعتمادها.