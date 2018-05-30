الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد الترم الثاني 2018

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اعتمد صباح اليوم الأربعاء 30-5-2018 اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني للعام 2018 حيث بلغت نسبة النجاح على مستوى جميع إدارات ومدارس محافظة الوادي الجديد 84.7%، وقد تقدم السيد المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، كما اعتمد سيادته نتيجة الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة، ووعد بتكريمهم، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بالمحافظة على الجهد المبذول للارتفاع بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وصرح الدكتور إبراهيم التداوي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد بأن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد قد تم نشرها على شبكة الإنترنت فور اعتماد السيد المحافظ لها، ويمكن متابعة النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أو موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة الوادي الجديد 4 آلاف 307 طالب وطالبة، غاب منهم عن حضور الامتحانات 18 طالب وطالبة.

ويمكن معرفة ومتابعة النتيجة برقم الجلوس ودرجات الطالب من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد من هنا أو من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد من هنا ويتم إدخال رقم الجلوس والبحث عن النتيجة فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل وتشمل اسم الطالب ورقم جلوسه واسم المدرسة واسم الإدارة التعليمية ودرجات الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلى للطالب وحالة الطالب، ويمكننا المساعدة فى حصولك على نتيجة الطالب من خلال ترك رقم الجلوس فى التعليقات ومتابعة الرد منا بالنتيجة.