نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الثاني 2018 الآن بنسبة 83.7%

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اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي اليوم الأربعاء 30-5-2018 نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2017 – 2018 وقد بلغت نسبة النجاح فى جميع مدارس وإدارات محافظة الدقهلية 83.7% وقد اعتمد كذلك نتيجة الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة وقامت المديرية بنشر صورهم على المواقع الإلكترونية، وقد حضر اعتماد النتيجة الأستاذ على عبدالرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وصرح الأستاذ على عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بأن المحافظ قد اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي وكذلك نتيجة الأوائل على مستوى محافظة الدقهلية، وأضاف بأن عدد الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية هذا العام بلغ عددهم 97 ألف 859 طالب وطالبة حضر منهم الامتحانات 96 ألف و 40 طالب وطالبة، نجح منهم 883 ألف 720 طالب وطالبة.

وأشار الأستاذ على عبد الرؤوف بأن محافظ الدقهلية قدم التهنئة للطلاب الناجحين ولأولياء الأمور وتمنى لهم مزيد من التفوق، وأضاف بأن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الثاني 2018 تم نشرها بالفعل الآن على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الثانى 2018

ويمكن لولى الأمر او الطالب الدخول ومعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2018 من موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية من هنا بإدخال رقم الجلوس والضغط على البحث عن النتيجة فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل متضمنة درجات الطالب فى جميع المواد التى تضاف للمجموع اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، وكذلك المجموع الكلى للطالب، وأيضاً المواد التى لا تضاف للمجموع التربية الفنية، والتربية الدينية، والحاسب الآلى، وحالة الطالب ناجح أو راسب أو دور ثان، وكل التمنيات لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.