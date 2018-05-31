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ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة البحر الأحمر الترم الثاني لعام 2018 بعدما اعتمدها اللواء السيد أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأربعاء الموافق الثلاثون من شهر مايو 2018 ووصلت نسبة النجاح بين الطلبة والطلاب 72.52% واوضحت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم إن عدد الناجحين وصل 3734 طالبًا من بين إجمالي عدد 5168 مقيدين في جميع مدارس محافظة البحر الأحمر، ولقد وصلت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية أيضا لهذا العام للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 6.66% وبلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية المهنية في البحر الأحمر 73.6%.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية البحر الأحمر لعام 2018 برقم الجلوس ترم ثاني

احصل على نتيجة الاعدادية البحر الأحمر 2018 برقم الجلوس وذلك من خلال الدخول إلى الرابط التالى وهو رابط يمكنك الحصول منه على النتيجة من خلال البحث برقم الجلوس والاسم أيضًا :

https://drive.google.com/file/d/171v19l52opz20QZ-npnl-I2OcQnv8VHc/view?usp=sharing

لعرض نتيجة الثالث الاعدادى صم ومكفوفين وضعاف بصر 2018 اضغط الرابط التالى :

https://drive.google.com/file/d/14p7q118n6YZLpowhEKXMkuIo5L3fm-IU/view?usp=sharing

لعرض نتيجة الاعدادية المهنية مايو 2018

https://drive.google.com/file/d/1j5adlTpUuXL1oo6oVJ_WIRcji8f6Cbgg/view?usp=sharing

وأرسل المحافظ تهنئته لجميع طلاب الشهادة الاعدادية وتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح في جميع المراحل الدراسية القادمة، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر تقوم بالعمل للتطوير ودعم مدارس التربية والتعليم في مدن المحافظة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى إلى أن ينهض بالعملية التعليمية في أسرع وقت لأن ذلك هو الهدف الأكبر من أجل الوصول إلى مستوى علمي راقي لجميع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة في جميع مدن محافظة البحر الأحمر.