احصل على نتيجة الاعدادية في الغربية برقم الجلوس ترم ثاني 2018

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تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية من أهم الأخبار التي يبحث عنها الزوار في الوقت الحالي لذلك نحب أن نقدم لكم بشرى فلقد ظهرت النتيجة بفضل الله، ولقد اعتمد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام 2017-2018 ووصلت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية محافظة الغربية لـ 76.9% بزيادة عن السنة الماضية، ولقد حضر الاعتماد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

معلومات مهمة جدًا عن الشهادة الاعدادية في الغربية

جدير بالذكر أن الشهادة الاعدادية في الغربية تقدم لاختباراتها 67 ألف و 813 طالب وطالبة، وحضر الاختبار 67 ألف و 723 طالب وطالبة، وشهد عدد الغياب عن اختبارات النصف الثاني من الصف الثالث الثانوي في الغربية لعام 2018 تسعون طالب وطالبة، مقارنة بالعام الماضي ولقد تسرب سبعة آلاف طالب من الاختبارات ونجح 52 ألف و85 طالب وطالبة دور ثاني 15 ألف و 727 طالب وطالبة.

رابط الحصول على نتيجة اعدادية الغربية برقم الجلوس ترم ثاني 2018

يمكنك تحميل جميع النتيجة عبر ملف اكسيل من هذا الرابط: اضغط هنا للدخول على ملف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2018

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جديرٌ بالذكر أن فيما يخص أخبار اعدادية الغربية فإن هناك تسعة طلاب من المكفوفين حضروا الاختبارات ونجحوا التسعة أي نسبة النجاح تصل لمئة بالمئة، أما فيما يخص اعدادية الصم في الغربية فلقد تقدم تسعة وثلاثون طالبا حضر منهم خمسة وثلاثون وهناك اربعة طلاب دور ثاني، وفيما يخص الاعدادية المهنية فلقد تقدم 6261 حاضر 6136 طالب غائب، 125 طالب ناجح، 4094 طالب دور ثان 2042 طالب.

محافظ الغربية : الهدف كان تقليل نسبة التسرب من الاختبارات من خلال اجراءات معينة

ومن جهته صرح محافظ الغربية، كان الهدف تقليل نسبة التسرب من الامتحانات، بالتواصل مع أولياء الأمور عن طريق الاخصائى الاجتماعي، والوقوف على أسباب التسرب من الامتحانات ويتم حل المشاكل، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تنفق المليارات من الجنيهات على العملية التعليمية، لتقديم خدمة تعليمية للطلاب، ومحافظة الغربية هي المحافظة الوحيدة التى طبقت هذا النظام والتواصل بين الاخصائى الاجتماعى وولى الأمر، مشيرا أنه تم عمل 923زيارة لمنازل الطلاب المتسربين من الامتحانات وتم اقناع ذويهم واعادتهم للمدارس.

من ناحيته، قال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك 3طلاب من أبناء محافظة الغربية، حصلوا على مراكز أولى على مستوى العالم، مشيرا أن مديرية التربية والتعليم أدخلت للمدارس 27 معمل للغات بالتنسيق مع جامعة طنطا، والمركز الثقافى البريطاني، وهناك بروتوكول تعاون لإعطاء دورات لغة انجليزية للطلاب بشهادة معتمدة.

وأشار إلى أن هناك مجموعات تقوية كل أسبوع للطلاب بكلية التربية جامعة طنطا، والاستعانة بمدرسين أكفاء لتقديم خبراتهم للطلاب، لمحاربة الدروس الخصوصية.

وأشار الشناوى عايد، أنه لولا تأشيرات محافظ الغربية بالحاق الأطفال فوق الكثافة لكان أكثر من ثلثى أطفال المحافظة بلا تعليم، مطالبا المحافظ بتوقيع التأشيرات مع بذله والعاملين بالمديرية لتوفير أماكن برياض الأطفال.

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