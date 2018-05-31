احصل على نتيجة اعدادية دمياط 2018 برقم الجلوس ترم ثاني

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يبحث أبناءنا وبناتنا من محافظة دمياط على اخر اخبار الشهادة الاعدادية ونبشرهم لأنه الآن يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط لعام 2018 الترم الثاني برقم الجلوس لأن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ محافظة دمياط اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية مرحلة التعليم الأساسي لعام 2017- 2018، ولقد وصلت نسبة النجاح إلى 74% وحضر حفل الاعتماد كل من السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وتم الاعلان عن أسماء العشرة الأوائل وتقدم لهم المحافظ بالتهنئة وخالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق المستمر.

ولقد اعتمد محافظ دمياط الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية للعام الدراسي 2017-2018 أيضًا بنسبة نجاح وصلت إلى 78.3%، واعتمد أيضًا سيادته نتيجة الشهادة الإعدادية مهني الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، وأرسل جميع أمنياته للطلبة والطلاب بالنجاح والتوفيق.

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جديرٌ بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية، بلغ نحو 23 ألف طالب وطالبة، موزعين على 136 لجنة، ولقد تم رصد النسب بصورة احترافية وكانت تسير أعمال الكنترول على قدر عالي من الشفافية والنزاهة.