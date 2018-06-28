الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني

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اعتمد اليوم الخميس 28 يونيو 2018 الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2018 لجميع نوعيات التعليم الفني صناعي وزراعي وتجاري وفندقي ، وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام 75% بزيادة قدرها 4% عن العام الماضى، وقد اعتمد كذلك أسماء الأوائل فى الدبلومات الفنية على مستوي الجمهورية وقد اكتسحت البنات المراكز الأولي حيث بلغ عددهم 25 طالبة من إجمالي 33 طالب وطالبة هم الأوائل على الدبلومات الفنية 2018 فى جميع نوعيات التعليم الفني، وقد حصلت الطالبة إلهام سعد إبراهيم من محافظة كفر الشيخ على المركز الأول على الدبلومات الفنية بنسبة 99.83% وقام السيد الوزير بتقديم التهنئة لها ولجميع الأوائل فى الدبلومات الفنية والبالغ عددهم 33 طالب وطالبة.

وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام نحو 700 ألف طالب وطالبة فى عدد 2400 لجنة امتحان علي مستوي الجمهورية فى الامتحانات التي بدأت يوم السبت 19 مايو 2018 وانتهت يوم الخميس 1 يونيو 2018، وقد بلغ عددالطلاب الذين لهم دور ثان فى الدبلومات الفنية عددهم 233 ألف و 873 طالب وطالبة، كما بلغ عدد الراسبين 60 ألف و744 طالب وطالبة فى الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات، أما عدد الذين لهم دور ثان فى الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات فبلغ 2254 طالب وطالبة، وبلغ عدد الراسبين 125 طالب وطالبة فقط فى نظام خمس سنوات.

نسب النجاح فى نتيجة الدبلومات الفنية 2018

أما نسب النجاح فى الدبلومات الفنية 2018 فقد بلغت نسبة النجاح فى الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 57.58%، وفى الدبلوم الفني التجاري 58.43% ، وفى الدبلوم الفني الفندقي بلغت 78.06%، وفى الدبلوم الفني الزراعي 42.32%، وفى الدبلوم الفني الصناعي 61.04%، وفى التعليم والتدريب المزدوج 84.65%، وفى التعليم والتدريب المزدوج التجاري 72.09%، وفى التعليم والتدريب المزدوج الفندقي 70.53%، وفى التعليم والتدريب المزدوج الزراعي 73.85%، وفى التعليم والتدريب المزدوج الصناعي 88.30%، وفى الإعداد المهني نظام 3 سنوات 48.50%، وفى الإعداد المهني الفندقي 62.59%، وفى الإعداد المهني الزراعي 49.04%، وفى الإعداد المهني الصناعي 48.10%،.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2018

وقد تم نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2018 لجميع نوعيات التعليم الفني نظام ثلاث وخمس سنوات وكذلك نظام التعليم والتدريب الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقى وكذلك إعداد المهني على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني على الرابط التالي من هنا http://natega.fany.emis.gov.eg/ ويتم اختيار نوعية التعليم صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقى ثم كتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على عرض النتيجة فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل بالأسم ورقم الجلوس والمجموع الكلي للطالب وحالة الطالب ناجح أو دور ثان أو راسب،ونعرض صورة من نتيجة أحد طلاب الدبلومات الفنية 2018 لتوضيح بأن النتيجة قد ظهرت بالفعل وأن رابط نتيجة الدبلومات الفنية يعمل بكفاءة، مع التمنيات القلبية لجميع طلبة الدبلومات الفنية بالتوفيق والنجاح.