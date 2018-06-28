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رابط بوابة التعليم الفني ،التي يبحث عنها الآلاف من الطلبة والطالبات الآن بعد أن تم الإعلان منذ الصباح عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 خلال مؤتمر صحفي أقامه وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، عقبة نشر جريدة اليوم السابع الإلكترونية أسماء أوائل التعليم الفني 2018 في كافة الأقسام على مستوي جميع المحافظات ويبلغ عددهم ثلاثة وثلاثون طالب وطالبة، أما عن نتيجة التعليم الفني 2018 والت ييمكن الحصول عليها الآن بكل سهولة من خلال رقم الجلوس والقسم من خلال بوابة التعليم الفني.

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يمكنك الآن ترك الاسم ورقم الجلوس والتخصص ونعرض على الفور النتيجة الخاصة بك وهناك طريقتين للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الآن إما من خلال رابط بوابة التعليم الفني والذي يظهر لنا كما بالصورة السابقة تهنئة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتدخل من خلالة بالضغط على الاطلاع على النتيجة إلى رابط النتيجة برقم الجلوس، أو من خلال نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الرابط المباشر برقم الجلوس للحصول على النتيجة مع تمنياتنا لكافة طلبة وطالبات التعليم الفني النجاح والتفوق بأعلى الدرجات.