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انتهت امتحانات الثانوية رسميا الان والجميه في انتظار ظهور النتيجة ومعرفة الدرجات لتحقيق أمنياتهم وأمنيات أسرهم بالالتحاق بأي من كليات القمة والجامعات المصرية المتميزة، هذا ونقدم لكم الان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 على شبكة الإنترنت وقبل ظهور النتيجة والشهادات في المدارس، هذا ويترقب ظهور النتيجة رسميا ما يزيد عن 650 ألف طالب وطالبة في القاهرة والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية وقنا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان وفى كل محافظات جمهورية مصر العربية، هذا وقد أعلن عن الموعد الدكتور رضا حجازي رئيس الامتحانات.

موقع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 وأول موقع سينشر النتيجة على شبكة الإنترنت سيكون الموقع الإخباري المصري الكبير والمعروف وهو موقع اليوم السابع، حيث عودنا موقع اليوم السابع كل عام على نشر النتيجة وخدمة متميزة جدا لطل طلبة تلك المرحلة العامة والتي تعتبر البوابة الرئيسية للمرحلة الجامعية، كما توجد عدة مواقع أخرى ستنشر النتيجة مثل موقع الوطن الإخباري المصري المعروف.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018

بدأت الامتحانات للصف الثالث الثانوي من يوم الثالث من يونيو 2018 واستمرت لمدة شهر كامل تخللها إجازة عيد الفطر، هذا وتتواصل عمليات التصحيح فى كل الكنترولات على مستوى الجمهورية، وبعد الانتهاء سترفع النتيجة إلى وزير التربية والتعليم لاعتمادها ثم تنشر في نفس يوم الاعتماد على شبكة الإنترنت، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة سيكون خلال الفترة من 16 حتى 18 يوليو 2018.

بالتوفيق للجميع.