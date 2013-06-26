نرصد اليكم الان رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2013 برقم الجلوس كل المحافظات المصرية من موقع وزارة التربية والتعليم وبعض المواقع الالكترونية الاخرى مثل موقع مصراوى واليوم السابع وكايرو دار والوطن وبعض المواقع الاخرى اللتى من المتوقع ان تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2013 برقم الجلوس كل المحافظات عليها ان شاء الله تعالى حيث اقترب موعد الاعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2013 لدبلوم الصناعة والتجارة والزراعة حيث تم الاعلان من قبل بانها سوف تظهر خلال نهاية شهر يونيو الحالى حيث ننشر اليكم رعض الروابط الالكترونية اللتى من المتوقع ان تظهر عليها نتيجة الدبلومات الفنية 2013 برقم الجلوس كل المحافظات كالاتى
نتيجة الدبلومات الفنية 2013 من موقع وزارة التربية والتعليم
نرصد وننشر اليكم رابط صفحة نتائج الامتحانات موقع وزارة التربية والتعليم لعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2013 برقم الجلوس حيث هناك الكثير من من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية دبلوم الصناعة والتجارة والزراعة والان اليكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الدبلومات الفنية 2013 من هنا
موقع مصراوى نتيجة الدبلومات الفنية 2013
نرصد اليكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2013 موقع مصراوى الصناعية الزراعية التجارية فى تلك الفقرة باذن الله تعالى ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات فى الصف الثالث الثانوى التجاى والزراعى والصناعى والان اليكم موقع مصراوى نتيجة الدبلومات الفنية 2013 من هنا
موقع اليوم السابع نتيجة الدبلومات الفنية 2013
اصبح موقع اليوم السابع youm7.com/natega التابع لجريدة اليوم السابع الالكترونية من المواقع المهمة فى عرض نتائج الامتحانات ولكن فى تلك الفقرة ننشر اليكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية الزراعية التجارية 2013 من موقع اليوم السابع ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات فى الصف الثالث الثانوى التجاى والزراعى والصناعى والان اليكم موقع اليوم السابع نتيجة الدبلومات الفنية 2013 من هنا
موقع الفجر نتيجة الدبلومات الفنية 2013 برقم الجلوس
ننشر اليكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية الصناعية الزراعية 2013 من موقع الفجر حيث خصص موقع الفجر الالكترونى على شبكة الانترنت صفحة على موقعة لعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2013 لجميع طلاب محافظات الجمهورية فى الصف الثالث الثانوى الصناعى والتجارى والزراعى والان اليكم نتيجة الدبلومات الفنية التجارية الصناعية الزراعية 2013 من موقع الفجر من هنا
موقع الوطن نتيجة الدبلومات الفنية 2013 برقم الجلوس
من المتوقع ان ينشر موقع جريدة الوطن الالكترونى على الانترنت نتيجة الدبلومات الفنية 2013 تلك العام واذا لم تظهر فيمكنكم معرفة النتائج من خلال المواقع الالكترونية الاخرى والان اليكم موقع الوطن نتيجة الدبلومات الفنية 2013 دبلوم الصناعة الزراعة التجارة من هنا
موقع الاستاذ نتيجة الدبلومات الفنية 2013 برقم الجلوس وظهور الاسم
نعرض اليكم فى تلك الفقرة رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2013 موقع شبكة الاستاذ التعليمى لدبلوم الزراعة التجارة الصناعة ونتمنى ان يستفاد ان شاء الله تعالى من تلك الموضوع الكثير من طلاب الدبلومات الفنية والان اليكم موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2013 موقع شبكة الاستاذ التعليمى من هنا
موقع الاهرام نتيجة الدبلومات الفنية 2013 برقم الجلوس وظهور الاسم
فى تلك الفقرة على هذا الموضوع الحصرى على شبكة الانترنت نرصد اليكم نتيجة الدبلومات الفنية 2013 وزارة التربية والتعليم الصناعة التجارة الزراعة من موقع جريدة الاهرام الالكترونية على شبكة الانترنت حيث يعتبر موقع الاهرام gate.ahram.org من المواقع الهامة جدا بعد موقع وزارة التربية والتعليم والان اليكم رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2013 وزارة التربية والتعليم الصناعة التجارة الزراعة على موقع الاهرام من هنا
موقع كايرو دار نتيجة الدبلومات الفنية 2013 برقم الجلوس وظهور الاسم
والان اليكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2013 موقع كايرو دار نتائج الدبلومات الصناعة التجارة الزراعة من هنا
محتاجه اوصل للنتيجه لانه ملف بتاعي ضياع ومحتاجه اقدم في الجامعه المفتوحه ولازم اجيب اثبات نتيجه ومش عافه اجيبه اسمي يارا جمال ابراهيم خليل رقم الجلوس 7525
مبروك يا صدام عبدالباقى المجموع 403المجموع الكلى والتحريرى285
احلى مسا على الجميع لو النتيجة وحشة انا عنزل اولع فى مقر الاخوان انا قلت اهو
عايزة اعرف نتيجة دبلوم الصناعى مدرسة طلعت حرب بنات رقم الجلوس 97150
عايزة اعرف نتيجة الدبلوم 3 سنين
شعبه مصارف تجاره خمخس سنين
910069
12454545
انا عيزه النتيجه بسرعه من فضلكم انا اعده لي اعصابي
اريد نتيجه 685296تجاره بنات
ياريت اعرف نتيجة الدبلوم الفنى التجارى ثلاث ثنوات
رقم الجلوس -422753
عايزة اعرف نتيجة الدبلوم الفنى التجارى ثلاث ثنوات
عايزين نعرف النتيجه هتظهر امتى احنا جبنا اخرنا مدرسه قنا الفنيه الصناعيه نظام السنوات الخمس
امتى هتظهر النتيجة يا ناس
نتيجة دبلوم المدارس الفنية الصناعيةنظام السنوات الثلاث سنة 2013 شعبة الكترونيات والكمبيوتر الدور الاول
انا عوزها اعرف نتيجة الصنايع الثلاث سنوات رقم جلوسى 48088
انا عاوز اعرف نتيجة دبلوم تجاره نظام 3 سنوات امتى انا رقم جلوسى 36079 واللى يا جماعه يعرف يجبه يئولى الطريقه ازاى انا رقم تليفونى 01154956675
الاسم.محمود خميس حسن.رقم الجلوس1029
ياجدعان النتيجه بقي مش هتنفع الحوارات دي خالص
النتيجه ظهرت ولا لسه
انا اسمى صدام وعايز اعرف نتيجه الدبلوم الصناعى ورقم جلوسى 785159ارجو الرد
عايزة اعرف النتيجة 43416 تجارة 3سنوات شعبة عامة
عايزين نعرف النتيجة حرام عليكوا احنا قاعدين على نار انتوا مش حاسين بينا لية انا مدرسة امبابة الثانوى الصناعى بنين رقم جلوس 2625