عروسة تقضي ليلة الدخلة في العناية المركزة و السبب في ذلك زوجها

كَتَب: .



كان من المفترض ان تكون ليلة الدخلة لهذة العروسة هي ليلة العمر الليلة التي ينتظرها كل البنات الا ان ليلة الدخلة انقلب الي ليلة تعيسة بعد ان قضتها العروسة المسكينة في العناية المركزة بسبب زوجها الذي قام بشئ لا يمكن ان يكون ناتج عن تفكير و عقل يفسد مثل هذة الليلة السعيدة عليه و علي زوجته

بدأت الحادثة حينما ملئت ام العريس رأسه بأفكار عفي عليها الزمن حيث استغلت حب ابنها الاصغر سليم لها و امرته بان يضرب زوجته في ليلة الدخلة حتي يكسر شكيمتها و لا تستطيع ان تعصي له امرا بعد ذلك و للاسف نجحت فيما فشلت فيه مع ابنائها الاخرين فبعد ان اختلي العريس سليم بزوجته مي قام بضربها و صفعها 3 مرات علي وجهها الا ان العروسة لم تقبل الامر في صمت فبادرته هي الاخري بالضرب حتي تطور الامر بينهما و تطورت الامور بسرعة فذهب الزوج سليم الي المطبخ و احضر عصا و انهال بالضرب علي زوجته حتي دخلت المسكينة في غيبوبة

بعد ذلك اتصل سليم الزوج باهل العروسة و ذهب والدها و اسرتها ليجدوا ابنتهم مصابة بغيبوبة و تم نقلها الي المشفي و اتضح انها تعاني من كسر في الجمجمة و كسر في الحوض و بعد استدعاء الشرطة قامت بالتحقيق مع سليم الابن ليكشف لهم غموض ما حدث و قضت الزوجة ليلتها في غرفة العناية المركزة و الزوج في الحبس

و ما علينا الان هو ان نوضح لكم ان هذة الحادثة حدثت بالفعل و علينا اخذ العبرة منها و علي كل ام صاحبة تفكير مريض كهذا ترك ابنائها يعشيون حياتهم في سلام و علي كل زوج و زوجة ان لا يسمحوا لاحد ان يتدخل في حياتهم و ليس كل ما يقال ينفذ حتي لو كان من اقرب الناس الام و الاب فالله ميزنا بالعقل و يجب علينا استخدامه في الحكم علي الامور .