عروسة تقضي ليلة الدخلة في العناية المركزة و السبب في ذلك زوجها

كان من المفترض ان تكون ليلة الدخلة لهذة العروسة هي ليلة العمر الليلة التي ينتظرها كل البنات الا ان ليلة الدخلة انقلب الي ليلة تعيسة بعد ان قضتها العروسة المسكينة في العناية المركزة بسبب زوجها الذي قام بشئ لا يمكن ان يكون ناتج عن تفكير و عقل يفسد مثل هذة الليلة السعيدة عليه و علي زوجته
بدأت الحادثة حينما ملئت ام العريس رأسه بأفكار عفي عليها الزمن حيث استغلت حب ابنها الاصغر سليم لها و امرته بان يضرب زوجته في ليلة الدخلة حتي يكسر شكيمتها و لا تستطيع ان تعصي له امرا بعد ذلك و للاسف نجحت فيما فشلت فيه مع ابنائها الاخرين فبعد ان اختلي العريس سليم بزوجته مي قام بضربها و صفعها 3 مرات علي وجهها الا ان العروسة لم تقبل الامر في صمت فبادرته هي الاخري بالضرب حتي تطور الامر بينهما و تطورت الامور بسرعة فذهب الزوج سليم الي المطبخ و احضر عصا و انهال بالضرب علي زوجته حتي دخلت المسكينة في غيبوبة
بعد ذلك اتصل سليم الزوج باهل العروسة و ذهب والدها و اسرتها ليجدوا ابنتهم مصابة بغيبوبة و تم نقلها الي المشفي و اتضح انها تعاني من كسر في الجمجمة و كسر في الحوض و بعد استدعاء الشرطة قامت بالتحقيق مع سليم الابن ليكشف لهم غموض ما حدث و قضت الزوجة ليلتها في غرفة العناية المركزة و الزوج في الحبس
و ما علينا الان هو ان نوضح لكم ان هذة الحادثة حدثت بالفعل و علينا اخذ العبرة منها و علي كل ام صاحبة تفكير مريض كهذا ترك ابنائها يعشيون حياتهم في سلام و علي كل زوج و زوجة ان لا يسمحوا لاحد ان يتدخل في حياتهم و ليس كل ما يقال ينفذ حتي لو كان من اقرب الناس الام و الاب فالله ميزنا بالعقل و يجب علينا استخدامه في الحكم علي الامور .
حلوووو ممتاز
كلهم مجنين
هؤلاء (الابن وامه) ليسو متخلفين عقليا بل هم بلا عقل اصلا ; النساء مااكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه واله (رفقا بالقوارير) خلقت المراة من ضلع الرجل فهي جزء منه ومن الجزء القريب من القلب ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن هم اضل سبيلا من الانعام ٠٠٠
ألرجل متخلف كان بأمكانه يرضي أمه ويرضي عروسته لأن ألأمور كلها بيد وعقل ألرجل
حسبي الله ونعم الوكيل نحنا وين والعالم وين يا عمي لو طلعوا العرب ع القمر رح يضلوا اغبياء
هههههههههههه حلوه
يجب وضع حد للخرافات الباليه وإحالة المجرمين أمثالهم للجنايات
ﻻ غبي ولك هيه وين حاصله العروس وتضربه
حسبنا الله ونعم الوكيل على امه
ايوه والله
مع كل الأسف هم المجتمع السعودي مريض وجهلة
كل ضني عبالي امفوته كله ومتخربطه ههه
هذا الزمه واحط العصاية بطيزة واطلعها من حلكه والزم امه افشخ كسها
هذا إنسان ماعنده ذره من العقل
حسننآ فعل لأنه يخشى أن تكون كالأميره ساره مجتمع الخليج مجتمع بدوي متخلف ولايمكن أن يتحضر أبدآ
K8 l ^
المفروض أن يسأل والته الأب فعل معها هذه الوصية
اخاف اكول هاذا حمار وأكون سبب في اهانت هاذا الحيوان لأن الحمار احسن منه
أيوه والله
هذا أكيد لا يعد من البشر
السبب الوحيد هي الام بهذا المشكله
الله ينتقم منه
بحسبو بنات الناس لعبه بأيديهم
هو في أم بتعلم أبنها على هذا الفعل المشين
وهو مش عاقل بيسمع لهيك خرافات
هذا انسان غبي ومريض
حمار بأذنين طويلتين
مزال في ناس متخلفة عقليا رغمى هذا ازمن توعية وتطور وتكلنوجية الحذيتا ياللعجب هذا ناتج عن لبعد الذيني
هذا حيوان مو بشر والمفروض يعاقب أشد العقاب
الي بتقبلو على خواتك وبناتك اقبلو لبنات العالم يا متخلف حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي امك
حسبي آلله ونعم آلوكيل !! يا حبيبي
يارسول آلله <>
مثل شي الي عملتو حماتي معي علمت زوجي كيف يتعامل معي من اول يوم تعبي براسو حتى ماستمرت زواجي وطلقت فورن بسببها فعلن في حمايه بتكون مريضه نفسيا وبنعمل بنات الناس هيك
الأم بحاجه إلى عير 300 متر أبو سته انج
وشنو يعني المهم سمع كلام أمه هعهعهعهع
الله يغضب على كل وحدة بتخرب عقل ابنها وبتزن على رأسه وبتعمل فتنة بينه وبين مرته
بياخده بنات الناس ليذلوهم!!
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
الام فهمانه بس الواد حيوان واحد جايه لندن وحده ينبسط معها برد على امو
نعلت الله عليهي وعلى امه
هذا اصلي والا عمله صحيح
ماهي تعاليم الاسلام وانتم غنيين عن التعريف انتم الخصم والحكم
لا أعتقد أن هذا الأمر يتم في هذا الزمان بزمن الديمقراطيه
اشي بضحك هدول الام وابنها معطوووووبين
وبدعم مطرف رمان ع جنابهم
جهلة
حسبي الله ونعم الوكيل الله لا يسامحها شو هالام المتخلفة هاي
الوحدة بتكون بدها السعلدة لابنها مو التعاسة
قبل كان الرجل يذبح بزون او اي حيوان امام زوجته بليله الدخله حتى تخاف من عنده هذا عند الجاهليه وليس المتعلمين اما الان مع الاسف وكل الاسف احنه بنعيد الزمن نفسه فكل شي بالفكر والبس وتعامل وكل شي
هل القصة حقيقة والا خيال واذا كانت حقيقة يجب معاقبة الام
مع الاسف ان نكون هكذا
ههههه عرس الخير
ما مع
قول لهالدرجي التخلف
الجنه تحت اقدام الامهات
دا مجنون رسمى
الولد متخلف والام جاهلة الله أعطانا العقل فلماذا لا نفكر به
اعلب السعوديون متخلفين وهذا قد يكون من غيره
حيوانات
مجنون هو وأمه
الرفق بالنساء المرئة اجمل شيئ في الحيات عند الرجل المتفهم والمثقف
Mahboul
هذا بسبب ضعف الواسع الديني للأسف
تخلف
التخلف الوراثه لعلكم تعقلون
متخلف ﻷنه بيرد على امه
مٌجُتٍمٌع فُآشلّ
طاحظ الولد وطاحظ أمه ﻻنهم حيوانات. ….
حسبي الله ونعم الوكيل لك هيدا حماااااااار وليس من البشر جحش بكل معنه الكلمه
Hgfbcsfbb
اذا كانت الام عايشة في عصر الجاهلية ومعشعشة في راسها افكار غير واقعية المفروض من الابن ان شوية يطلع على الاقل يعرف اشلون يتعامل مع الانسانة التي وهبت نفسها الية .جهال خلف جاهل .
ابقى خلي بالك من العيال فلسجن ي اباصيري
غيرة ام
والله فعلا متخلف كيف صدق كلام أمه هذا الكلام أنتهي من
زمان دلوقتي أصبح فيه تعليم والناس فهمت وغير كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرفق علي النساءولم يأمرنا بضربهن الا في حالات معينة وان ﻻيكون ضربا موجعا تتأذي منه الزوجية
حسبي الله ونعمة الوكيل بكل شخص ما بيعرف الرحمة بالنساء لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بالنساء خيراً الله يشفيكي يا عروس ويهدي زوجك
Nasse matkhalfin
حسبي الله عليه مريض نفسي
هو ده الفرق بين المتعلم والجهل …وبعدين بنات الناس مش لعبه وفى الأول وفى الاخر فى مليون طريقه انك تعود مراتك على إلا أنت عوزه مش بضرب ولكن بطريقه الحوار
الام بحاجة الى النكاح ،،،،،،،،،
انبيرةه
العريس وامو متخلفيييييييين
لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شيء
هزا حيوان وليس ادمى ابن امه يعلم الله وحدة فى النساء
حسبي الله ونعم الوكيل اكيد متخلفين
قصه كاذبه قصه مفبركه من اجل الحصول على تعليقات اكثر
حسبناالله على كل ظالم
لا يوجد تخلف إلى هذه الدرجة
انا لا أصدق
هادا معاق و حيوان
اصتوصو بالنساء خيرآ يردن الحب واللين وانظر ما ستلقى من المعامله
ربنا يخرب بت اما الي جابت امو
هادى هووإمه من جماعة داعش
لا حول ولا قوة إلا بالله
والله حرام ها شيء
استغفر الله العظيم وش هاض حيوان
الشيء من مأتاه لا يستغرب سعودي غبي وحيوان زي أي سعودي.
حسبى الله ونعمه الوكيل
ان كيدهن عظيم
هذا حرااام يتجوز حماره مو بنت وامه حيوانه مثله
الله يطيح حضه
حسبي الله ونعمة الوكيل
ما اعرف هاي الناس وين عايشه بالغابه
جاموسة مخلفة حمار
حسبنا الله ونعم الوكيل
المفروض ان البنت لا توافق علي الجواز من الراجل الا بعد ان تتاكد من اخلاقه و انه ابن ناس محترمين
و التاكد من التوافق في التعامل بينهما
ام متخلفة ووأد عبيط
لاحول ولاقوة الاالله
اللهم انتقم من كل اللى ينصح أحد من ابناء بهذه النصائح وربنا يرويها فى بناتها عشان تعرف أن الله حق
كما تدين تدان
الله يصلح ويهدي كل ضالن مسلم ظلمته امه مرتين مره ف السجن ومره اخرى فى خسارت زوجته
ربنا ينتقم منهن هما الاتين حسبى الله ونعم الوكيل
اكيد دا واحد متخلف عقليا
لا. تعقل كذب.في كذب
برنس بس ضيع اليوم على نفسه
حقيييير وخسرها للابد وامه احقر
دبنى ادم عندنقس هو وأمه
ندذممزدز
حسب لله وإنا ونعم الوكيل
ده اي كلام
تأليف يا ولاد الوسخه
بطلوا كدب واشتغلات
دى عقول بعيدة عن ربنا
ﺣﺴﺒﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻣﻪ ﺩﻭﻝ ﻳﺴﺘﻬﻠﻮ ﻣﻮﺑﺪ ﻣﺪﻱ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ
ﻻ ده فى اكتر من كده بمراحل
ايه ياناس التخلف داوالله البيعمل كذامن البشراوﻻنقول عليه حيوان؟ثانياهوالي من الناس دول بعيدكل البعدعن طاعة الله ربنايهديهم من هذاالفعل الشيطاني
اكيييد الراجل ده مصرى وهو ده المصرى بطبعته
حسبو الله ونعم الوكيل فيه وفي امه دول يستهلو موبد مدي الحياه
القصه حقيقيه ويوجد ماهو أشنع من ذلك وحسبي الله ونعم الوكيل
حمار هو وامو
المشكل واضحه تخلف عقلى للزوج
هو الخسران
جحش.بن.حمارة
الله يخربيت عقله المر يض هو وامه
حسبى الله ونعمه الوكيل فيه
خد فشار يا هبل
زوج متخلف بس الحق على اخوات العروس لازم يكسرون راسه
وهوا يعني متخلف عشان يسمع كلام وحده متخلفه والله ده غباء وراثي زي ما بيقولو
علي فكره مفيش ام مهما كانت علي جهل او صواب حتقول ابنها كده اتقوا الله في عقول البشر ويارب. الرحم عبادك الطيبين.
حسبي الله ونعم الوكيل ا
هذه النوعيه لا مكان لها بين البشر الى فى مستشفى الامراض العقليه وحسبي الله ونعم الوكيل فى امه
المفروض يحبسه امه ويحبسوه وينفخوهم فى الحبس
قصه مؤلفه
جهل تخلف مرض
مستنين ايه غير كدا
زوج مريض ومتخلف
الله يصلح شأن شباب الأمة
الشاب يحتاج الى دوره تعليميه في كيفية التعامل مع الآخرين وكذلك التعامل مع زوجته ونقول “الجاهل عدو نفسه “
بشرمتخلفه
داه مريض
بسيطه
من امك لله وحسب الله ونعم الوكيل فيك انته وامك أصل انته معفن وحمار
ﻻحول وﻻ قوة اﻻ بالله
لسه فى رجاله بتسمع كلام امه وفى الاخر.بيتسما رجل حسبي الله ونعمه الوكيل
هههههههههههههه شر الباليه ميضحك
اكيد ابوة عمل في امة كدة
ده حمار
ده أبن وسخة وأمة بنت ميتين كلب
حمار زي أمه
يعني ايه شكيمتها؟ أنا وحشه في العربي عشان كنت في مدارس لغات . انا أسفه لو أحرجت حد. أسفه
ربنا ينتقم منه
ربنا يشفية
هي ترضى إن بنتها يحصل لها كده زي إلي عملته في زوج إبنها منها لله
فكره ظريفه سوف أستعملها مع الزوجه الجديده
حسبنا اللة ونعمة الوكيل فى كل ظالم
ولية مجنونة
معلش نصيبها جه في واحد حمار مع الاسف طبعا للحمير ( ابن امه )
معلش نصيبها جه في واحد حمار مع الاسف طبعا للحمير ( ابن امه )
حسبى اللة ونعمة الوكيل
حسبى الله ونعم الوكيل فى الناس البهيم دى
لاحول ولاقوة الاباللة انا واللة لو دى بنتى اكسر دماغ امة ودماغة لوبنتى حصلها حاجة والبادى اظلم اولاد المجانين دول
ده هبل
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبي الله ونعم الوكيل ف الأمهات اللي كده والرجال اللي معاندهمش عقل يفكر بيه
اين العقل
زبالة
حسبي الله ونعم الوكيل
الله ينتقم منه ومن امه بسبب البنت الغلبانه ديه واللي عملوه فيها
ربنا يهدي الجميع
الله المستعان
وربنا يجمع شملهم علي خير
ده حمار هو وامه حيوانات وحرام نقول حيونات
اتقوا الله في النساء استوصوا بالنساء خيرا لا ترضاه يا اخي علي اختك
حرام عليك
ام متخلفة وولد عبيط
ام جهله ووالد متخلف حسبي الله ونعم الوكيل
يعني هوه باللي عملو ده بقي راجل ولاهايخليها تسمع كلامه ده غبي والله
المفروض امه اللى تتحبس مش هوه. هوه ضحية امه تربية خاطئة.
يعنى هيه دى الرجولة
ممكن تكون اشتغالة متصدكوش أي حاجة بتشوفوها أو تسمعها علشان منزلمش حد
حسبى الله ونعمه الوكيل فى حموات زى دى
دي حيوانه هى والمتخلف ابنها ربنا هو المنتقم
هوا وامه متخلفين واغبيه وده ﻻ يعد من الرجال
دي متخلف وحيوان وامه دي ست زباله
ربنا ينتقم منه ومن أمه يااااااااااااااااااااااااااااارب ويجيب حق الغلبان دى
حموات اخر زمن
لسا في تخلف الله يجرنا من يارب
حسبي الله ونعم الوكيل فيه مريض نفسي ذا شكله الله لايوفقه
أستغفر الله العظيم لسه فى ناس جهله بالطريقه دى فين قلب الست دى ترضى لو عندها بنت يتعمل فيهاكده ( حسبى الله ونعم الوكيل)
حسبي الله ونعم الوكيل في ابن امه عايزة اقول منها لله امه وﻻزم كل راجل يفهم ان مش كل الي بتقوله اﻻم صح ويعرفوا ام فيه امهات مريضة وبتهدم حياة وﻻدها وكل مشكلتها انها بتغير من الست كالعادة الي هي مرات ابنها مع ان دي سنة الحياة ولو بتحب ابنها تحب مراته وخصوصا لو كويسه وبتسعده اكن دول مش بيحبوا وﻻدهم دول انانين عايزين يسيطروا علي عقول وﻻدهم طول العمر وماحدش يعمل معاه غير الي تحبه هي ودي راحتها هي مش راحة ابنها وﻻزم تفتكر انها في يوم كانت بنوتة زيها تحب تتعامل كويس من جوزها وتبقي ست بيتها مش ام جوزها تتحكم فيهم طول العمر ولﻻسف لما يكون عندهاةبنت ماتحبش جوزها يعامله كدة وممكن تكون مرات ابمها برقبة بنتها بس تقول ايه في العقول المتخلفة والظلمة الي بينسوا ربهم وبقول للحيوان ابنها خليك راجل بقي ﻻما تقعد جمب امك يابن امك وماتبهدلش وﻻد الناس امك دي بني ادمه عاديه ممكن تصيب وتخطئ زي اي ست مش مﻻك واﻻ تشوف مراتك كدة بردوا الغريبة كلهم يشوفوا كل الستاتةغلط واغبية اﻻ امهم وانا متأكدة ان ابني لما يكبر هيعمل كدة بردوا بس انا مش هربيه هلي كدة وهحب مراته طالما بحب ابني وعايزة اسعده وهعلمه يحترمها ويحبها وهاسعدها تعرف ابني وتفهمه وتحبه ازاي وهدافع عنها زي بنتي طالما تستاهل
حسبي الله
ده ضعف منه وغباء ﻻن الراجل الحقيقى عمره ما يعمل كده ابدا
ده اساسن ولدها
ياحفيظ
منه لله ربنا ينتقم منه اصل مش انسان ده حمار
كلمه واحده حيوان
حرام
حسبي الله ونعم والوكيل
حسبى الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل فيه
حتي لو والدته مريضه كان لازم هو يكون رجال وميسمعش كلامها
من المفروض ان الام تعاقب وهي اللي تسجن ونجلد رأس الفتنة وحسبنا الله ونعم الوكيل
منك لله وعلى فكرة دى مش من الرجولة
وعلى فكرة هتيجى إللى تخلص حقها
لإن ذنب ناس بتخلصه ناس
وحسبى الله ونعم الوكيل
كلها أمور دنياويه
يخرب بيته وبيت أمه الاتنين شو حمير لسه في عالم بفكر هيك
يخرب بيته وبيت أمه الاتنين شو حمير لسه في عالم بفكر هيك
الزن علي الودان اقوي من سحر
انا ليلة الداخلية بتاعتي بعد بكرة
ايه التخلف ده
خيرها في غيرها القادم اخس ..يافرحة امك ببك
دى تحمد الله ان طلع طرطور وربنا يعو ضها باحسن منه
اكيد هى جوزها ضربها كده ربنا يعهدهولها فى بنتها
حسبى الله ونعمه الوكيل
متخلف عقلي
دحمار
والله العظيم كده حرام اوي اللهم صلي وسلم علي نبي الرحمه اللذي قال اوصيكم بنساء خيرا
يا حرام
مش راجل الي يدرب زوجتو
الله يسامحو مكانش يدير هكذا بسكو راح تعيش معاه العمر كزوجة وحبيبة ماشي عبيد
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبى الله ونعم الوكيل فيه وفى امه بجد
الحمد الذى عافنى ما ابتلاء غيرنا ياااااااااارب انت رحيم بينا اووووووووووووى ﻻ حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
ليس انسان مؤمن بالله ولا عاقل
مين المتخلف الغبي إللي بيقول ضلع اعوج
إن لله وإن إليه راجعون
دى مش ام دى حيوانه ربت حيوان
هذاالرجل فقدعقله
ده مش انسان
غبى منه فيه
راجل ضلع اعوج
يا ساتر يا رب ايه التخلف ده
ياساتر يارب لدرجادى