www.nccvh.org.eg لتسجيل بيانات مرضى فيرس c

www.nccvh.org.eg لتسجيل بيانات مرضى فيرس c
عقار سوفالدى
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فيرس سى الذى يعانى منه ملايين من المصريين هذا المرض الذى لا يترك صغير ولا كبير تم اخيرا تسجيل الدواء الجديد المعالج لفيرس سى سوفالدى واعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات عن موعد بدء العلاج بالدواء الجديد سوفالدى لجميع مرى فى منتصف شهر اكتوبر 2014 , واعلنت اللجنة عن موقعها الالكترونى من اجل تسجيل بيانات مرضى فيرس سى من خلالة الاسم والرقم القومى ومن خلال هذا المقال نقدمة لحضراتكم ولكن حتى الان لم يتم تفعيل الموقع للمرضى من اجل التسجيل .

واليكم الموقع الرسمى الذى اعلنت عنه اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات من خلال الرابط التالى

www.nccvh.org.eg

موعد التقدم بالموقع يوم الخميس 18 سبتمبر 2014

وسيتم تحديد من الذى سيحصل على العلاج بعد اجراء الفحوصات الطبية على المريض واجراء اشعه فيبروسكان التى تحدد نسبة التليف لدى المريض وسيتم اعطاء الدواء لمرضى النوع الثالث والرابع من التليف F3,F4 اما المرضى الذين لايعانون من تليف فسيتم تاجيلهم للدواء الجديد القادم الذى سيتم اصدارة فى بداية السنة الجديدة حسبما اعلنت وزارة الصحة .

هذا وسيتم اعطاء عقار سوفالدى مع حقن الانترفيرون للمريض الذى ليس لديه موانع من حقن الانترفيرون لمده ثلاث اشهر اما المرضى الذين لديهم موانع من اخذ حقن الانترفيرون سيتم اخذ سوفالدى لمده 6 اشهر .

التعليقات

  3. انا اخي محمود سعد الدين من سوهاج محبوس في سجن الواد باسيوط عنده تليف في الكبد وحولوه في الي المحافظه ليتعالج الحكومه مش راضيه تعالجه انا عايز اعالجه كيف اسجل اسمه لكي يتعالج باسرع وقت

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  26. أود أن ألفت نظرسيادةالوزيروالسادة المسئولين في وزارة الصحة الي النموذج الخاص بتسجيل بيانات المريض يمكن نسخه علي يو ا س بي ( فلاشه) بحيث يمكن طباعة في مكان يوجد به طابعة كمبيوتر لأن الأغلبية من الناس يوجد اشتراك نت لايوجد عندها طابعة كمبيوتر ولايقتصر النموذج علي كلمة برنت أوت التي أشارت اليها وزارة الصحة في نهاية النموذج التي من خلالها يتم طباعة النموذج الذي يتقدم به كل مريض المركز الصحى التابع له المريض وأخيرا أرغب في تسجيل اسمي . علاء زغلول علي حسانين الرقم القومي 26504142500791 شركة فريال – تقسيم الطرابيش – اسيوط ثان – اسيوط – محمول 01022279513

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  33. كريمه عبدالحميد عزب اسماعيل حسب الله
    كفر الدير ـ مركز شبين القناطرـ القليوبية
    الرقم القومى هو ( 26112011402861)
    محمول 01282054297

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    1. رمضان ابوالسعود عبدالعظيم مسعود
      [email protected]
      01287294164
      مصاب بفيروسc

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