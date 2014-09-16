www.nccvh.org.eg لتسجيل بيانات مرضى فيرس c

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فيرس سى الذى يعانى منه ملايين من المصريين هذا المرض الذى لا يترك صغير ولا كبير تم اخيرا تسجيل الدواء الجديد المعالج لفيرس سى سوفالدى واعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات عن موعد بدء العلاج بالدواء الجديد سوفالدى لجميع مرى فى منتصف شهر اكتوبر 2014 , واعلنت اللجنة عن موقعها الالكترونى من اجل تسجيل بيانات مرضى فيرس سى من خلالة الاسم والرقم القومى ومن خلال هذا المقال نقدمة لحضراتكم ولكن حتى الان لم يتم تفعيل الموقع للمرضى من اجل التسجيل .

واليكم الموقع الرسمى الذى اعلنت عنه اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات من خلال الرابط التالى

www.nccvh.org.eg

موعد التقدم بالموقع يوم الخميس 18 سبتمبر 2014

وسيتم تحديد من الذى سيحصل على العلاج بعد اجراء الفحوصات الطبية على المريض واجراء اشعه فيبروسكان التى تحدد نسبة التليف لدى المريض وسيتم اعطاء الدواء لمرضى النوع الثالث والرابع من التليف F3,F4 اما المرضى الذين لايعانون من تليف فسيتم تاجيلهم للدواء الجديد القادم الذى سيتم اصدارة فى بداية السنة الجديدة حسبما اعلنت وزارة الصحة .

هذا وسيتم اعطاء عقار سوفالدى مع حقن الانترفيرون للمريض الذى ليس لديه موانع من حقن الانترفيرون لمده ثلاث اشهر اما المرضى الذين لديهم موانع من اخذ حقن الانترفيرون سيتم اخذ سوفالدى لمده 6 اشهر .