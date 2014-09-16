www.nccvh.org.eg لتسجيل بيانات مرضى فيرس c

فيرس سى الذى يعانى منه ملايين من المصريين هذا المرض الذى لا يترك صغير ولا كبير تم اخيرا تسجيل الدواء الجديد المعالج لفيرس سى سوفالدى واعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات عن موعد بدء العلاج بالدواء الجديد سوفالدى لجميع مرى فى منتصف شهر اكتوبر 2014 , واعلنت اللجنة عن موقعها الالكترونى من اجل تسجيل بيانات مرضى فيرس سى من خلالة الاسم والرقم القومى ومن خلال هذا المقال نقدمة لحضراتكم ولكن حتى الان لم يتم تفعيل الموقع للمرضى من اجل التسجيل .
واليكم الموقع الرسمى الذى اعلنت عنه اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات من خلال الرابط التالى
موعد التقدم بالموقع يوم الخميس 18 سبتمبر 2014
وسيتم تحديد من الذى سيحصل على العلاج بعد اجراء الفحوصات الطبية على المريض واجراء اشعه فيبروسكان التى تحدد نسبة التليف لدى المريض وسيتم اعطاء الدواء لمرضى النوع الثالث والرابع من التليف F3,F4 اما المرضى الذين لايعانون من تليف فسيتم تاجيلهم للدواء الجديد القادم الذى سيتم اصدارة فى بداية السنة الجديدة حسبما اعلنت وزارة الصحة .
هذا وسيتم اعطاء عقار سوفالدى مع حقن الانترفيرون للمريض الذى ليس لديه موانع من حقن الانترفيرون لمده ثلاث اشهر اما المرضى الذين لديهم موانع من اخذ حقن الانترفيرون سيتم اخذ سوفالدى لمده 6 اشهر .
الشفاء
محمود سعد الدين حسين سوهاج مركز المنشاه تلفون 01212954160
انا اخي محمود سعد الدين من سوهاج محبوس في سجن الواد باسيوط عنده تليف في الكبد وحولوه في الي المحافظه ليتعالج الحكومه مش راضيه تعالجه انا عايز اعالجه كيف اسجل اسمه لكي يتعالج باسرع وقت
عندي فيروس B واريد العلاج وعنواني محافظة الشرقية. الزقازيق
01223396353
عندي فيروس B واريد العلاج
محافظه البحيره مركزالمحموديه عزبه جنيدي
الرقمم القومى26303300201378
رقم التليفون01287736096
نرغب فى عﻻج فيرس س باقصى سرعة
عزه محمدعبدالفتاح مرسى
01210005735
محافظة سوهاج مركز العسيرات قريه الاحايوةغرب 01281246742 ت رقم قومي27806032601894
رقم قومي٢٥٧٠٩٢١٠١٠٠٤١٩ موبيل 01141986060
01141986060
التوفيقييه / سنورس / الفيوم ت/01288066076 الرقم القومي / 26208192301252
رقم التليفون 01018266351
01143313868
25807170100641
ازاي أنا اطبع هذا التسجيل من علي التليفون
الرقم القومي26510141200948
سعداوي عمر محمود عمر ….عامل بوزارة الداخلية تاليف كبد وفيرس c…..موبيل01201392988
الاسم : احمدكامل احمد عبدالله عجلان
الرقم القومى : 25802011403259
رقم الموبيل : 01091366500
العنوان : قرية/ كفر النخله. مركز/ طوخ قليوبيه
هاله عبد العظيم على الشعراوى
الرقم القومى : 26308121400602
رقم الموبيل : 01117154885
انا اريد ان أسجل بيناتى فى علاج مرضى فيروس سي
الرقم القومى. 27203301600275
رقم التليفون. 01006579368
محمود سيلمان مصطفي البمبي الرقم القومي 259060101501098الموبايل 01225990605
انا عندي فيرس سي ونشط وأرغب في تسجيل أسمى الرقم القومي 27306252501049
25701020101841
الرقم القومي 27012150101174 رقم التليفون 01154506806 فيس بوك ابراهيم عرفه عنواني ش حسين عامر بيجام شبرا الخيمه
أود أن ألفت نظرسيادةالوزيروالسادة المسئولين في وزارة الصحة الي النموذج الخاص بتسجيل بيانات المريض يمكن نسخه علي يو ا س بي ( فلاشه) بحيث يمكن طباعة في مكان يوجد به طابعة كمبيوتر لأن الأغلبية من الناس يوجد اشتراك نت لايوجد عندها طابعة كمبيوتر ولايقتصر النموذج علي كلمة برنت أوت التي أشارت اليها وزارة الصحة في نهاية النموذج التي من خلالها يتم طباعة النموذج الذي يتقدم به كل مريض المركز الصحى التابع له المريض وأخيرا أرغب في تسجيل اسمي . علاء زغلول علي حسانين الرقم القومي 26504142500791 شركة فريال – تقسيم الطرابيش – اسيوط ثان – اسيوط – محمول 01022279513
رضاعلى شحاته حسنين
تليفون 01061306128
العنوان الشوبك الشرقى الصف حلوان
الرقم القومى 27411272100375
فيروس سي
1334
فيروس سى 27306241700937
01150435877
رضاعلى شحاته
تليفون 01061306138
الشوبك
الشرقى الصف حلوان
الرقم القومى 27412272100375
مصاب بفيرس B
27810302701397
كريمه عبدالحميد عزب اسماعيل حسب الله
كفر الدير ـ مركز شبين القناطرـ القليوبية
الرقم القومى هو ( 26112011402861)
محمول 01282054297
مصاب بفيرس B
٠١١٢٥٢٣٨١٠٨
فيرس سي من الدرجه الثالثه 01115592070
من الدرجه الربعه فيرس سي 01115592070
من الدرجه الربعه الموبيل 01115592070
رمضان ابوالسعود عبدالعظيم مسعود
رمضان ابوالسعود عبدالعظيم مسعود
[email protected]
01287294164
مصاب بفيروسc
يبث
رقم التليفون بتاعى 01281853085 ياريت تكلمونى فى اقرب وقت
ناجى محمد الشهيدى
نجاه السيد احمد
ايناس السيد متولى رقم قومى 27912121306248رقم التليفون 01220658135
تليوف في الكبد
اريد علاج لائمى الاسم ايناس السيد متولى الرقم القومى 27912121306248
. يارب
يا جماعه عاوز أسجل بيانات صحبة ياريت أى عارف حاجه ببعضهالى على الفيس أحمد محمد الجعار
15400111308462الزقم القومي ٠١٢٢٥٥٠٠٦٩٨ التلفون احمد
محمد ابر اهيم ابر اهيم السد
يارب