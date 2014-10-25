من هى شريهان ابو الحسن مذيعة قناة ontv والسيرة الذاتية لها

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المذيعة الشابة شريهان ابو الحسن من الوجوه الاعلامية المميزة , حيث بدأت حياتها الاعلامية من الصفر حتى أصبحت الان اعلامية معروفة ويتابعها الكثيرين عبر قناة اون تى فى برنامج ست الحسن , وفى مبادرة جريئة وغير مسبوقة فى مصر قررت الاعلامية شيريهان ابو الحسن قص شعرها على الهواء تضامنا ع مرضى السرطان.

السيرة الذاتية للأعلامية شريهان ابو الحسن مذيعة اون تى فى

بدأت الاستاذة شريهان ابو الحسن مسيرتها الاعلامية كمراسلة لقناة عمان وايضا لقناة دبى , بعدها أصبحت مديرة مكتب قناة عمان فى القاهرة , وعملت بالتلفزيون المصرن حيث قدمت على القناة الثقافية برنامج الاجندة وبرنامج البحث عن الانسان.

عملت الاعلامية شريهان ابو الحسن فى قنوات اون تى فى منذ بدايتها حيث قدمت برنامج صباح اون وبرنامج مصر فى اسبوع كما قدمت على قناة اون تى فى لايف برنامج “من جديد” بداية من 2011,وهى الان تقدم على قناة اون تى فى برنامج ست الحسن وهو برنامج خاص بالمرأة المصرية.

من المعروف ان الاعلامية شريهان ابو الحسن هى زوجة الاعلامى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع.