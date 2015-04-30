موقع التأمينات الاجتماعية .. ونتيجة مسابقة التعيينات 2015 وأسماء الفائزين http://nosi.gov.eg

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يريد الكثيرين الان معرفة موقع التأمينات الاجتماعية المصرية ، وهو الموقع المرتقب ان تظهر عليه نتيجة مسابقة تعيينات التأمينات الاجتماعية 2015 ، تلك المسابقة التى بدأت فى 2014 واستمرت الاختبارات حتى بداية العام الجارى 2015 ، واكدت مصادر موثوقة بهيئة التامينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ان نتيجة المسابقة ستظهر خلال الايام القادمة ، وسنقدم لكم فى هذا التقرير الموقع الذى ستظهر عليه النتيجة.

هذا وقد أعنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان نتيجة مسابقة التأمينات الاجتماعية وأسماء الفائزين ستتم طبقاً لمعايير النزاهة والشفافية ، وسيتم تطبيق كل المعايير والشروط التى شملها إعلان المسابقة ليفوز بهد الاجدر والاحق ، وأن سبب تأخر ظهور النتيجة هو التدقيق والمراجعة ، هذا ويبلغ عدد الوظائف فى مسابقة التأمينات الاجتماعية 3 الاف وظيفة ، وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة فى كل محافظات مصر 307 متقدم.

نقدم لكم الان موقع التأمينات الاجتماعية ، الموقع الرسمى والذى من المتوقع ان تظهر عليه نتيجة المسابقة واسماء الفائزين ، ورابط الموقع هو :

http://nosi.gov.eg

موقع التأمينات الاجتماعية السابق ذكره يبدو انه لا يتحمل عدد الزيارات الكبير اون لاين ، وعلية من المن=توقع ان تظهر نتيجة المسابقة واسماء الفائزين على موقع وزارة التضامن ورابط هذا الموقع هو :

http://www.moss.gov.eg/misa/ar-eg/الصفحةالرئيسية.aspx