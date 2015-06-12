الشيخ علي جمعة يؤكد ظهور ثلاث علامات ليوم القيامة ويحذر من

كَتَب: .



بمجرد ان تقرأن عنوان الموضوع ان هناك علامات من علامات يوم القيامة قد ظهرت بالتأكيد ستذهب لتتعرف ما هي العلامات ومتى حدثت وهل صحيح ام كذب حتى تخاف وتبدأ فى الاصلاح من شأنك ولكن حتى لو لم تقرأ مثل هذه العلامات فعليك بالتسارع فى اصلاح جميع شؤونك لان الموت قد يأتى فى اى لحظة ولكن بالفعل قد ذكر بعض العلماء والمشايخ الكثيرين انه ظهرت علامات من علامات يوم القيامة واليوم قد علمنا ان تكلم الشيخ على جمعة عن ظهور ثلاث علامات من هذه العلامات ولنتكلم عنها بالتفصيل

اما عن العلامة الأولى فهى عن بحيرة طبرية :-

تكلم فضيلة الشيخ عن انخفاض منسوب المياه فى بحيرة طبرية وهذا هو ما يحدث بالفعل حيث يقل منسوب المياه بشكل ملحوظ حيث شكل الخوف عند الكيان الصهيونى وهدده بالعطش حتى انه ذهب الى جزء من جنوب لبنان حتي يستطيع الاستفادة من نهر الليطاني و يقوم بصب مياهه في بحيرة طبرية .

اما عن العلامة الثانية فهى عن هلاك نخل منطقة بيسان بفلسطين :-

وقد حدث ان النخل فى منطقة بيسان هلك وعدم واصبح لا قيمة له عندما بنى الصهاينه مدينة بيسان الجديدة بعد احتلالها عام 1950

اما عن العلامة الثالثة والاخيرة فهى عن انخفاض منسوب المياه فى عين زغر :-

وعين زغر هي عين تقع فى قرية صغيرة بجوار البحر الميت واكد فضيلة الشيخ ان انخفاض منسوب المياه بها وصل الى 500 متر بعد ان تأكد بنفسه