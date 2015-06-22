للرجال : احذر الزواج من هذه الانواع من “النساء” فمصيرك “الطلاق” حتما

الزواج ليس فقط ان يعجب رجل بأمرأة او العكس ويقبلوا على الزواج وينتهى الامر على ذلك فالزواج هو حياة المستقبل يجب قبل ان تتخذ قرارا قد تندم عليه فى هذا المستقبل عليك ان تتروى كثيرا وان تجلس مع نفسك وتحدد شكل كاملا لهذا الزواج وما الذى ترغب فيه .
اذا كنت قد خططت لكل شيىء ولم يتبق لك غير اختيار الزوجة شريك حياتك وليست زوجة فقط فيجب ان تتخذ زوجة ليست من هذه الانواع واحذر ان تتزوج واحده منهن حتى لا يكون مصيرك اما الطلاق أو أن تعيش فى معانا’ الى ان ينتهى اجلك او اجلها 🙂
ففى نصيحة وجهها احد الاعراب عن انواع المرأة التى لا يجب على ابنه ان يتزوج واحده منهن فقال له:
يا بني لاتنكح المنانه ولا الانانه ولا الحنانه ولا الحداقه ولا البراقه ولا الشداقه ولا عشبه الدار
واليك عزيزى المقبل على الزواج شرح لهذه الانواع من النساء
1- المرأة المنانة وهى التى لا تتوانى عن ان تذكر زوجها بانها منت عليه عندما كان فى ضائقة مالية واعطته مالها او حتى ساعدته فى مشكلة ما وقع فيها من قبل او تمن عليه وتذكره كثيرا بمساعدة ابيها او احد افراد عائلتها لزوجها فى يوما ما … فابتعد فورا عن الزواج من هذه المرأة .
2- المرأة الانانة هى المراة التى تشكو دوما من الالم والانين واوجاع من الامراض ولا تكون مريضة من الاساس فحتما عزيزى الرجل ستمل منها لكثرة كذبها بشأن امراض لا توجد بها وتجدها فى اتم الصحة مع باقى الناس .
3- المرأة الحنانة هذه المراة لا تعرف ان الزواج يعنى استقرار فستجدها دوما تحن لاهلها كثيرا وتود دوما الذهاب الى اهلها ناسية بان بيتها الاساسى مع زوجها واولادها ولا اعنى بانك تقطعها من اهلها لكن ما اعنيه انها تود باستمرار وبشكل مفرط تحن وتود الذهاب الى اهلها.
4 – المرأة الحداقة هى المرأة التى سترهقك ماديا فستجدها تحدق وتنظر الى ما فى يد غيرها وتجبرك دوما على الاتيان بمثل ما هو موجود عند غيرها وهذا المرأة لن تشبع ابدا وستستمر دوما فى الفرض عليك بشراء مثل ما يمتلكه غيرها .
5- المرأة البراقة وهى المرأة كثيرة التزين والاهتمام بمظهرا بشكل مفرط لا لاسعاد زوجها وانما لاغترارها بجمالها او اظهاره للناس حتى يتحدث الجميع عن جمالها فلا تتزوج مثل هذه النساء اطلاقا .
5- المرأة الشداقة وهى التى تجد صوتها مرتفع دوما وكثيرة الكلام والكذب وتجدها تافهة لا قيمة لحديثها ويمل منها الجميع فحتما ستمل منها وتضعك فى مشاكل فكثير اللغط كثير الغلط.
6- المرأة عشبة الدار فهذه المرأة هى التى ستحول بيتك الى قبر من العفن والنتانة وعدم الاهتمام بنظافة نفسها او اولادها ومهمله لدرجة غريبة فابتعدت عن العفن واغتنم واحده تريحك وتهتم بك وباولادك وبنفسها .
اخيرا ايها المقبلون على الزواج انتق ولا تتعجل حتى لن تندم ونصيحة للنساء اذا كنتى واحده من هذه النساء فلابج ان تتغيرى فورا حتى لا تصبح حياتك جحيما .
حسبنا الله ونعم الوكيل
لااله الا الله محمدرسول الله والله ما عارف اقول ايه اناكرهة الحريم استغفرالله العظيم
نعم قولك أحسن ٫النساء لن تعرفهن حن تكون معها بعد الزوج و تتبين الحقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل .
لفيها عيب واحد ممكن يعدى طبيعة الانسان فيه عيوب كارثة لفيها معظم العيوب ديه .مع انها فتانه وكذابة وطمعا . الفتنة اشد من القتل . تعتبر مصيبة طبعا ولكن الله مع الصابرين ويعوضهم خير . ولكن لو يوجد اب راجل يحكم البيت ممكن يرد نصف هذه العيوب انما امره كاامراة امراة عليه العوض حتما الطلاق او الانكسار العمر كله
تخيلو باه ان تعيشو فترة مع انسانه فجاة تلاقي فيها الصفات ديه حياة وسخة بجد
تتعرف بسهولة لما تحس انها طماعة وتجيب هدية قيمةمثلا جوال وتقولك مثلا كنت فاكرة ان في فلوس جواه بتعرف الاهل من طلبتهم في الزواج . دايما طول ماقاعدة عينها في عين امها علشان تقريها .ممثلات بارعات ولكنهم اوساخ .تشم راءحتهم .
المشكله مش فى الصفات المشكله انه اى طرف حيقول الصفات ده فى الطرف الاخر . بس ياترى حينتبه للصفات الفيهو هو .. رحم الله من عرف قدر نفسه
تخيلو باه ان تعيشو فترة مع انسانه فجاة تلاقي فيها الصفات ديه حياة وسخة بجد ممكن كمان تكون وراثة من اهل كارثة
لو كان النساء العالم كامل فيهم هادو صفات الرجال العالم كامل يبورو هادي معلومة طبقها انت وعيش وحدك……
١_اما رايي الراجل اللي دا مرا هد النوع يكون دار كاش بلية في حياتو وربي عاقبو بيها وهادي كاين منها،٢_نعرف الراجل تاع صح عينو ميزانو ماشي يقعد يحلم قبل الزواج و مبعدكي تطفر يبدا يشكي. ٣_
اما هاد النوع كاين منو نسا ورجال
لو كان النساء العالم كامل فيهم هادو صفات الرجال العالم كامل يبورو هادي معلومة طبقها انت وعيش وحدك……
١_اما رايي الراجل اللي دا مرا هد النوع يكون دار كاش بلية في حياتو وربي عاقبو بيها وهادي كاين منها،٢_نعرف الراجل تاع صح عينو ميزانو ماشي يقعد يحلم قبل الزواج و مبعدكي تطفر يبدا يشكي. ٣_
اما هاد النوع كاين منو نسا ورجال
انا وجدت كل هذه الصفات في مراة واحدة ،نهايتي الموت مش طلاق
Le problème dans ces histoires c ‘est que la partie adversaire n ‘ a pas dit sa version , car lorsque on connaît la vérité on change d ‘ avis , de plus comment cacher nos actes (bon ou mauvais ) lorsque les gens qui vivent autour de nous connaissent tout de nous , donc on ne peux pas mentir et prétendre qu ‘ on est la victime , , il y a des menteurs qui ne savent pas mentir et aussi les preuves tangibles qui peuvent témoigner contre eux .
العيوب دى مش بتظهر قبل الزواج ……. وبعد الزواج بيكون من الصعب جدا موضوع الطلاق وبالذات عندما يكون الرجل ذو خلق .انا شخصيا بفكر فى السفر للابتعاد عن هذه الزوجة التى معى (حنانة.انانة .منانة. عشبة الدار )
أنا تزوجت واحده فيها صفة من هذه الصفات وأنا لآن أعاني الأمرين
مشكله هي اننا لا نتعرف على بعضنغ الى بعد الزواج
معظم ستات و بنات الايام دية فيها عيب واحد علي الاقل من العيوب اللي فاتت .يبقي نعمل اية
شكراااااااااا
المشكل هو انك ستعرف هذه الاشياء الا بعد الزواج هل من إقتراح
على فكرة تخيلوا بقى ان الصفات دي كمان ممكن تكون في الرجاله ودي حاجه انا عيشتها بنفسي بس للاسف كان فين المقال ده قبل ما اتجوز
طب حنعرفها ازاي قبل الجواز
هذا المقال لا علاقة له بالمقبل على الزواج فالمعروف ان المرئة تنكح لثلاث لدينها ولجملها ولنسبها
أنا عشت مع واحده كده كلامك صح ومظبوط
المشكلة أنك اقترحت علينا عدم الزواج بالمرأة التى تحمل احدى هاته الصفات ..أليس هدا غريب بعض الشيئ ؟؟؟ لانك قبل الزواج بالفتاة كيف ستعرف صفاتها لان معرفة صفات المرأة الحقيقية ستكتشفها الا بعد الزواج وخاصة ان معظم نساء هدا الزمن هن ممثلات بارعات قبل الزواج ولكن بعد الزواج يظهرن حقيقتهن