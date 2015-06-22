للرجال : احذر الزواج من هذه الانواع من “النساء” فمصيرك “الطلاق” حتما

كَتَب: .



الزواج ليس فقط ان يعجب رجل بأمرأة او العكس ويقبلوا على الزواج وينتهى الامر على ذلك فالزواج هو حياة المستقبل يجب قبل ان تتخذ قرارا قد تندم عليه فى هذا المستقبل عليك ان تتروى كثيرا وان تجلس مع نفسك وتحدد شكل كاملا لهذا الزواج وما الذى ترغب فيه .

اذا كنت قد خططت لكل شيىء ولم يتبق لك غير اختيار الزوجة شريك حياتك وليست زوجة فقط فيجب ان تتخذ زوجة ليست من هذه الانواع واحذر ان تتزوج واحده منهن حتى لا يكون مصيرك اما الطلاق أو أن تعيش فى معانا’ الى ان ينتهى اجلك او اجلها 🙂

ففى نصيحة وجهها احد الاعراب عن انواع المرأة التى لا يجب على ابنه ان يتزوج واحده منهن فقال له:

يا بني لاتنكح المنانه ولا الانانه ولا الحنانه ولا الحداقه ولا البراقه ولا الشداقه ولا عشبه الدار

واليك عزيزى المقبل على الزواج شرح لهذه الانواع من النساء

1- المرأة المنانة وهى التى لا تتوانى عن ان تذكر زوجها بانها منت عليه عندما كان فى ضائقة مالية واعطته مالها او حتى ساعدته فى مشكلة ما وقع فيها من قبل او تمن عليه وتذكره كثيرا بمساعدة ابيها او احد افراد عائلتها لزوجها فى يوما ما … فابتعد فورا عن الزواج من هذه المرأة .

2- المرأة الانانة هى المراة التى تشكو دوما من الالم والانين واوجاع من الامراض ولا تكون مريضة من الاساس فحتما عزيزى الرجل ستمل منها لكثرة كذبها بشأن امراض لا توجد بها وتجدها فى اتم الصحة مع باقى الناس .

3- المرأة الحنانة هذه المراة لا تعرف ان الزواج يعنى استقرار فستجدها دوما تحن لاهلها كثيرا وتود دوما الذهاب الى اهلها ناسية بان بيتها الاساسى مع زوجها واولادها ولا اعنى بانك تقطعها من اهلها لكن ما اعنيه انها تود باستمرار وبشكل مفرط تحن وتود الذهاب الى اهلها.

4 – المرأة الحداقة هى المرأة التى سترهقك ماديا فستجدها تحدق وتنظر الى ما فى يد غيرها وتجبرك دوما على الاتيان بمثل ما هو موجود عند غيرها وهذا المرأة لن تشبع ابدا وستستمر دوما فى الفرض عليك بشراء مثل ما يمتلكه غيرها .

5- المرأة البراقة وهى المرأة كثيرة التزين والاهتمام بمظهرا بشكل مفرط لا لاسعاد زوجها وانما لاغترارها بجمالها او اظهاره للناس حتى يتحدث الجميع عن جمالها فلا تتزوج مثل هذه النساء اطلاقا .

5- المرأة الشداقة وهى التى تجد صوتها مرتفع دوما وكثيرة الكلام والكذب وتجدها تافهة لا قيمة لحديثها ويمل منها الجميع فحتما ستمل منها وتضعك فى مشاكل فكثير اللغط كثير الغلط.

6- المرأة عشبة الدار فهذه المرأة هى التى ستحول بيتك الى قبر من العفن والنتانة وعدم الاهتمام بنظافة نفسها او اولادها ومهمله لدرجة غريبة فابتعدت عن العفن واغتنم واحده تريحك وتهتم بك وباولادك وبنفسها .

اخيرا ايها المقبلون على الزواج انتق ولا تتعجل حتى لن تندم ونصيحة للنساء اذا كنتى واحده من هذه النساء فلابج ان تتغيرى فورا حتى لا تصبح حياتك جحيما .