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أفادت هيئة الأرصاد الجوية بتصريح عن أحوال الطقس خلال هذا الأسبوع والفترة القادمة، وأن سوف تشهد البلاد موجة شديدة البرودة على جميع المحافظات وأنها سوف تزدات سوء خلال هذا الأسبوع الحالي.

هيئة الأرصاد تعلن أن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع شديد البرودة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سوف تنخفض انخفاض كبير وملحوظ وتتراوح نسبة انخفاض الحرارة بين 9 إلى 10 درجات مئوية، وأوضح الدكتور “أحمد عبد العال” رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مساء اليوم الأحد 8/1/2017 في بيان له، أن سوف تكون الأيام القادمة هي الأكثر شراسة في البرودة.

فصل الشتاء هذا العام هي الاسوء

وسيكون فصل الشتاء هذا العام 2017 هو الاسوء حتى الآن على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وأضاف “عبد العال” اعتبارا من صباح غد الاثنين حتى نهاية الأسبوع الحالي، سوف تشهد البلاد بانخفاض شديد في الحرارة، وحذر جميع المواطنين بعدم تخفيف الملابس، ويجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

أمطار إلى حد السيول في هذه البلاد

وأكد “عبد العال” أن انخفاض درجات الحرارة سوف يصاحبها رياح نشطة شديدة تصل لحد العاصفة الترابية على جميع أنحاء البلاد وتصل إلى القاهرة، بسبب وجود الكثير من السحب وسوف تشهد محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وشمال سيناء امطار غزيرة تصل لحد السيول.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وتحذير شديد اللهجة لجميع المواطنين في المدن الساحلية بعدم القيام بأي أنشطة بحرية في هذه الأيام، وناشد جميع المسافرين بالقيادة بهدوء علي الطرق السريعة بين المحافظات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة من يوم الجمعة القادم حتى الثلاثاء من الأسبوع التالي هي :