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وظائف وزارة الدفاع لحملة مؤهلات تجارة وعلوم واداب وتربية وخدمة اجتماعية ومؤهلات متوسطة برواتب تصل 4500 جنية حيث أعلنت وزارة الدفاع متمثلة فى ” الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ” ، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف وفرص العمل ، ضمن مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وهى ” المشروعات التنموية ” ، حيث صرح اللواء كامل الوزير فى تصريحات صحفية ، عن وجود وظائف خالية للعمل فى بعض التخصصات المطلوبة للعمل بها ، والتى جاءت على النحو التالى .

الوظائف المطلوبة

– مهن حرة مثل ( نقاشين – عمال بناء – عمال محارة وبياض – سباكين – نجارين )

– سائقين

– مهندسين خريجى هندسة ( تخصص ميكانيكا – تخصص عمارة – تخصص مدنى – تخصص كهرباء )

– جيولوجيين

– مساحين

– محاسبين خريجى كلية تجارة او اى مؤهل عالى مناسب

– اداريين مؤهل عالى مناسب

– الخريجين الحاصلين على بكالوريوس تربية

– الخريجين الحاصلين على ليسانس اداب

– الخريجين الحاصلين بكالوريوس خدمة اجتماعية

وأنه سوف يتم تعيين الكليات العملية فى تانى يوم لتقديم اوراقهم ، وذلك لخريجى هندسة تخصص كهرباء ، وتخصص عمارة ، وتخصص مدنى ، وتخصص عمارة ، وتخصص ميكانيكا ، والجيولوجيين والمساحين .

اما الكليات النظرية كالأداب والتجارة والتربية رياضية والخدمة اجتماعية ، ممن ليس لهم وظائف , وسوف يتم منحهم تدريب على فرص العمل المتاحة بالوزارة ، لتهيئتهم للعمل فى وظائف ادارية ، او مهن حرة حسب التدريب الذى سيتلقاه المتقدم ، كما يتم منح المتقدم حافز اثناء التدريب لايقل عن 1200 جنيه ، عن فترة التدريب على ان يتم التعاقد معه بعد انتهاء التدريب ، للعمل فى المهن والحرة حيث يصل راتب عمال المهن الحرة 4500 جنيه .

نحن نريد عمال بناء وسباكة ونجارة ، يعملون لدينا ، وعامل المحارة ، يحصل فى اليوم على الأقل 150 جنيهاً ، ومن يتدرب يأخذ فى اليوم 50 جنيه .



المستندات المطلوبة

– صورة المؤهل الدراسى الحاصل علية المتقدم .

– صورة البطاقة الشخصية ” الرقم القومى ” .

– صورة شهادة الخدمة العسكرية او الاعفاء منها .

– صورة رخصة القيادة للمتقدمين لوظيفة سائق .

طريقة التقدم والعنوان

التقديم ” للشباب والبنات ” وجميع المؤهلات العليا ، ولكل الكليات بلا استثناء ، وايضاً المؤهلات المتوسطة ” كل الدبلومات ” والسائقين والعمال وبعد التقديم سوف يتم الاتصال بك بعد 10 / 3 / 2016 ، والتقديم لكل محافظات الجمهورية .

والتقديم يدوى بالعنوان التالى

ادارة المهندسين العسكريين – شارع منظمة الوحدة الافريقية – بجوار مستشفى عين شمس التخصصى – العباسية .