وظائف وزارة الدفاع لحملة مؤهلات تجارة وعلوم واداب وتربية وخدمة اجتماعية ومؤهلات متوسطة برواتب تصل 4500 جنية حيث أعلنت وزارة الدفاع متمثلة فى ” الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ” ، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف وفرص العمل ، ضمن مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
وهى ” المشروعات التنموية ” ، حيث صرح اللواء كامل الوزير فى تصريحات صحفية ، عن وجود وظائف خالية للعمل فى بعض التخصصات المطلوبة للعمل بها ، والتى جاءت على النحو التالى .
الوظائف المطلوبة
– مهن حرة مثل ( نقاشين – عمال بناء – عمال محارة وبياض – سباكين – نجارين )
– سائقين
– مهندسين خريجى هندسة ( تخصص ميكانيكا – تخصص عمارة – تخصص مدنى – تخصص كهرباء )
– جيولوجيين
– مساحين
– محاسبين خريجى كلية تجارة او اى مؤهل عالى مناسب
– اداريين مؤهل عالى مناسب
– الخريجين الحاصلين على بكالوريوس تربية
– الخريجين الحاصلين على ليسانس اداب
– الخريجين الحاصلين بكالوريوس خدمة اجتماعية
وأنه سوف يتم تعيين الكليات العملية فى تانى يوم لتقديم اوراقهم ، وذلك لخريجى هندسة تخصص كهرباء ، وتخصص عمارة ، وتخصص مدنى ، وتخصص عمارة ، وتخصص ميكانيكا ، والجيولوجيين والمساحين .
اما الكليات النظرية كالأداب والتجارة والتربية رياضية والخدمة اجتماعية ، ممن ليس لهم وظائف , وسوف يتم منحهم تدريب على فرص العمل المتاحة بالوزارة ، لتهيئتهم للعمل فى وظائف ادارية ، او مهن حرة حسب التدريب الذى سيتلقاه المتقدم ، كما يتم منح المتقدم حافز اثناء التدريب لايقل عن 1200 جنيه ، عن فترة التدريب على ان يتم التعاقد معه بعد انتهاء التدريب ، للعمل فى المهن والحرة حيث يصل راتب عمال المهن الحرة 4500 جنيه .
نحن نريد عمال بناء وسباكة ونجارة ، يعملون لدينا ، وعامل المحارة ، يحصل فى اليوم على الأقل 150 جنيهاً ، ومن يتدرب يأخذ فى اليوم 50 جنيه .
المستندات المطلوبة
– صورة المؤهل الدراسى الحاصل علية المتقدم .
– صورة البطاقة الشخصية ” الرقم القومى ” .
– صورة شهادة الخدمة العسكرية او الاعفاء منها .
– صورة رخصة القيادة للمتقدمين لوظيفة سائق .
طريقة التقدم والعنوان
التقديم ” للشباب والبنات ” وجميع المؤهلات العليا ، ولكل الكليات بلا استثناء ، وايضاً المؤهلات المتوسطة ” كل الدبلومات ” والسائقين والعمال وبعد التقديم سوف يتم الاتصال بك بعد 10 / 3 / 2016 ، والتقديم لكل محافظات الجمهورية .
والتقديم يدوى بالعنوان التالى
ادارة المهندسين العسكريين – شارع منظمة الوحدة الافريقية – بجوار مستشفى عين شمس التخصصى – العباسية .
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