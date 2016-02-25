وظائف وزارة الدفاع لحملة مؤهلات تجارة وعلوم واداب وتربية وخدمة اجتماعية ومؤهلات متوسطة برواتب تصل 4500 جنية

وظائف وزارة الدفاع لحملة مؤهلات تجارة وعلوم واداب وتربية وخدمة اجتماعية ومؤهلات متوسطة برواتب تصل 4500 جنية
وظائف وزارة الدفاع لحملة مؤهلات تجارة وعلوم واداب وتربية وخدمة اجتماعية ومؤهلات متوسطة برواتب تصل 4500 جنية
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وظائف وزارة الدفاع لحملة مؤهلات تجارة وعلوم واداب وتربية وخدمة اجتماعية ومؤهلات متوسطة برواتب تصل 4500 جنية حيث أعلنت وزارة الدفاع متمثلة فى ” الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ” ، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف وفرص العمل ، ضمن مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وهى ” المشروعات التنموية ” ، حيث صرح اللواء كامل الوزير فى تصريحات صحفية ، عن وجود وظائف خالية للعمل فى بعض التخصصات المطلوبة للعمل بها ، والتى جاءت على النحو التالى .

الوظائف المطلوبة

– مهن حرة مثل ( نقاشين – عمال بناء – عمال محارة وبياض – سباكين – نجارين )
– سائقين
– مهندسين خريجى هندسة ( تخصص ميكانيكا – تخصص عمارة – تخصص مدنى – تخصص كهرباء )
– جيولوجيين
– مساحين
– محاسبين خريجى كلية تجارة او اى مؤهل عالى مناسب
– اداريين مؤهل عالى مناسب
– الخريجين الحاصلين على بكالوريوس تربية
– الخريجين الحاصلين على ليسانس اداب
– الخريجين الحاصلين بكالوريوس خدمة اجتماعية

وأنه سوف يتم تعيين الكليات العملية فى تانى يوم لتقديم اوراقهم ، وذلك لخريجى هندسة تخصص كهرباء ، وتخصص عمارة ، وتخصص مدنى ، وتخصص عمارة ، وتخصص ميكانيكا ، والجيولوجيين والمساحين .

اما الكليات النظرية كالأداب والتجارة والتربية رياضية والخدمة اجتماعية ، ممن ليس لهم وظائف , وسوف يتم منحهم تدريب على فرص العمل المتاحة بالوزارة ، لتهيئتهم للعمل فى وظائف ادارية ، او مهن حرة حسب التدريب الذى سيتلقاه المتقدم ، كما يتم منح المتقدم حافز اثناء التدريب لايقل عن 1200 جنيه ، عن فترة التدريب على ان يتم التعاقد معه بعد انتهاء التدريب ، للعمل فى المهن  والحرة حيث يصل راتب عمال المهن الحرة 4500 جنيه .

نحن نريد عمال بناء وسباكة ونجارة ، يعملون لدينا ، وعامل المحارة ، يحصل فى اليوم على الأقل 150 جنيهاً ، ومن يتدرب يأخذ فى اليوم 50 جنيه .

المستندات المطلوبة

– صورة المؤهل الدراسى الحاصل علية المتقدم .
– صورة البطاقة الشخصية ” الرقم القومى ” .
– صورة شهادة الخدمة العسكرية او الاعفاء منها .
– صورة رخصة القيادة للمتقدمين لوظيفة سائق .

طريقة التقدم والعنوان

التقديم ” للشباب والبنات ” وجميع المؤهلات العليا ، ولكل الكليات بلا استثناء ، وايضاً المؤهلات المتوسطة ” كل الدبلومات ” والسائقين والعمال وبعد التقديم سوف يتم الاتصال بك بعد 10 / 3 / 2016 ، والتقديم لكل محافظات الجمهورية .

والتقديم يدوى بالعنوان التالى

ادارة المهندسين العسكريين – شارع منظمة الوحدة الافريقية – بجوار مستشفى عين شمس التخصصى – العباسية .

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