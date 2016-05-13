اخبار نتائج مسابقة 40 ألف وظيفة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 2016

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نتائج مسابقة 40 ألف وظيفة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ينتظرها الكثيرون الان حيث تقترب المسابقة من مراحلها الأخيرة لأقتراب موعد التعيين فى وظائف التعداد السكانى مصر 2016 ، يذكر ان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء كان قد اعلن وتلقى طلبات التعيين فى 40 الف وظيفة للتعيين بصورة مؤقته لمدة ستة شهور لحصر سكان ومنشأت مصر من 20 اغسطس 2016 حتى 9 فبراير 2016 ، وسوف يصل راتب الفرد الشهرى الى 2000 جنية تقريباً.

وأخر تطورات وأخبار نتائج مسابقة 40 الف وظيفة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ان الجهاز قد ارسل برسائل على ايميل المتقدمين للمسابقة يخبرهم بضرورة متابعة الموقع الرسمى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لمعرفة مكان وموعد المقابلة ، تلك المقابلة والتى سيتم من خلالها اختيار الفائزين فى المسابقة وبوظيفة التعداد السكانى مصر 2016 .

ومن الجدير بالذكر ان التعداد السكانى فى مصر يتم كل عشرة أعوام وهو ركيزة هامة لبناء السياسات المستقبلية للوطن ، وحتى الان على موقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء رسالة مفادها “جارى تجهيز واعداد مكان وميعاد مقابلة المتقدمين فى وظيفة التعداد العام للسكان والاسكان والمنشأت 2016” تابعونا مع كل جديد واخر اخبار المسابقة.