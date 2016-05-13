اخبار نتائج مسابقة 40 ألف وظيفة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 2016

نتائج مسابقة 40 ألف وظيفة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ينتظرها الكثيرون الان حيث تقترب المسابقة من مراحلها الأخيرة لأقتراب موعد التعيين فى وظائف التعداد السكانى مصر 2016 ، يذكر ان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء كان قد اعلن وتلقى طلبات التعيين فى 40 الف وظيفة للتعيين بصورة مؤقته لمدة ستة شهور لحصر سكان ومنشأت مصر من 20 اغسطس 2016 حتى 9 فبراير 2016 ، وسوف يصل راتب الفرد الشهرى الى 2000 جنية تقريباً.
وأخر تطورات وأخبار نتائج مسابقة 40 الف وظيفة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ان الجهاز قد ارسل برسائل على ايميل المتقدمين للمسابقة يخبرهم بضرورة متابعة الموقع الرسمى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لمعرفة مكان وموعد المقابلة ، تلك المقابلة والتى سيتم من خلالها اختيار الفائزين فى المسابقة وبوظيفة التعداد السكانى مصر 2016 .
ومن الجدير بالذكر ان التعداد السكانى فى مصر يتم كل عشرة أعوام وهو ركيزة هامة لبناء السياسات المستقبلية للوطن ، وحتى الان على موقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء رسالة مفادها “جارى تجهيز واعداد مكان وميعاد مقابلة المتقدمين فى وظيفة التعداد العام للسكان والاسكان والمنشأت 2016” تابعونا مع كل جديد واخر اخبار المسابقة.
اريد معرفة النتيجة من فضل سيادتكم وشكرا
:)حضرتكم انا اسمى نزل فى المقبلين وانا حالين فى السعودية ممكن انزل استلم الشغل اى مش عارف وسغل 6شهور بعدها فى تثبيت ودة الرقم القومى 28812141600974
رقمى 28812141600974 وبعد الستة شهور فى تثبيت
01010692412
28804261801237
أنا قدمت فى المسابقة رقمى القومى 28406211700477 وعايز أعرف النتيجة
الكود 380/ 27-3-2016
اريد معرفه نتيجه الرقم القومي 28505220101029
رقمي القومي 28608230100326
حد عرف حااااجه
انا عايز اعرف ميعاد الاختبار واسمى / محسن سيد محمد عبد الفتاح ورقمى القومى هو (27509012300516 )
مارك جمال فؤاد الرقم القومي 29011062500078 اريد اعرف اسمي من المقبولين
الكود 380/ 27-3-2016 الرقم القومي27710200200411
يا ناس حد يقولنا الاسماء هاتنزل امتى او حد يرد علينا احنا عمال نرد على نفسنا وخلاص ومافيش حد بيقول حاجه
امتى النتبجه رقمي القومي 28805091702311
فين الرابط واخر موعد امتى
29204292300771
28209188800663
لو سمحت عاوزة اعرف انا نجحت واللى ايه
عاوزة اعرف انا اتقبلت وﻻ ﻻ رقمى القومى28209188800663
هل تم القبول
أريد أعرف أنا من المقبولين ام لا في مسابقه التعبئه العامه والاحصاء
أريد معرفه النتيجه
أنا عايزه اعرف أنا من المقبولين ولا لا
لو سمحتم انا قدمت فى المسابقه و مش عارف الاسماء نزل و لا ايه….
الاسم:- محمد ابو اليزيد حسن ابراهيم الاصيلى
الرقم القومى:- 29111011600773
انا عايز اعرف النتيجه مش عارف انا حسين علي احمد جاد موسي رقمي القومي ٢٩١٠٧٢٢١٣٠١٢٩١ ورقمي ٠١٠٢٤٢٤٦١٠٦
انا قدمت فالوظيفه وعايز اعرف الننيجه انا رقمي القومي ٢٩١٠٧٢٢١٣٠١٢٩١ ورقمي ٠١٠٢٤٢٤٦١٠٦
ارجومعرفةنتيجةالمسابقة
ارجو معرفة قبولى ولا له
الرقم القومى
29210221500141
أريد أن أعرف أنا من المقبولين أم لا
28801011247488
الرقم القومي28801011247448
انا نورا والرقم القومي 28801011247448
ارغب في معرفه إسمي هل تم قولي او لا إسمي مؤمن محمد علي االشريف
ارجو معرفة نتيجة تقديمي للمسابقة
قدمت فى الوظيفة اعرف اتقبلت ولا لا ازاى من فضلكم
عاوزة اعرف انا اتقبلت وﻻ ﻻ ازاى اسمى مى محمد احمد
اريد معرفة النتيجه
عاوزة اعرف النتيجة لو سمحت رقم بطاقتى 29101152800088
انا ياسمين فرحات زايد وعايزه اعرف النتيجة
قدمت في مسابقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أريد أن أعرف أسمى من المقبولين ورقمى القومى 28902221201506
قدمت فى مسابقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أريد أن أعرف أسمى من المقبولين ورقمى القومى 28902221201506
ان شاء الله بالتوفيق لكل المقبولين ياريت لو سمحتوا تبعتوا للمقبلوين علي البريد لو تكرمتوا علشان نعرف اتقبلنا ولا لأ. …. وشكرا
أنا قدمت فى مسابقة التعبئة االعامة والاحصاء
أريد أن اعرف اسمي من المقبولين ورقمي القومى 29107142800045
أنا منالمتقدمين فى وظيفة الإحصاء أريد أن اعرف اسمى من المقبولين ورقمى القومى 29107142800045
أنا قدمت فى مسابقة التعبئة االعامة والاحصاء
أريد أن اعرف اسمي من المقبولين ورقمي القومى 29107142800045
ياريت تعرفونا لما النتيجه بتاع الجهاز المركزي تبان علطول عن طريق الايميل وشكرا
قدمت فى مسابقه 4 الف ولم أذكر رقم الهاتف أو البريد الالكترونى المفروض اعمل ايه