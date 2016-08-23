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جميع التلاميذ والطلاب ينتظرون هذه الأيام قرار نهائي لموعد بدء الدراسة لعام 2016-2017، وجميع الأهالي يترقبون هذا اليوم، مع ظهور بعض الشائعات أنه تم تأجيل الدراسة.



تأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد 2016-2017

وقد أنتشر خبر أن سوف يتم تأجيل الدراسة لعام 2016-2017 بجميع المدارس والجامعات، بسبب أجازة عيد الأضحى 2017، والتي ستكون قريبة مع بداية الدراسة للعام الجديد، كما أنتشر حملة من بعض الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بتأجيل الدراسة لمدة اسبوع او أسبوعين.

جميع الأسر في المصايف

وأيضاً أغلب الأسر المصرية متواجدة في المصايف، وأن ليس هناك وقت كبير للتحضير للعام الدراسي الجديد 2016-2017، ولكن صرح وزير التربية والتعليم ببعض التصريحات عن تأجيل الدراسة.

تصريحات وزارة التربية والتعليم عن تأجيل الدراسة

وكانت تصريحات وزارة التربية والتعليم عن تأجيل الدراسة، أعلنتها في وقت سابق انه لا تغيير في ميعاد بداية الدراسة بمصر، وأن لا يوجد نية في تأجيل الدراسة بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

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القرار النهائي من الوزير عن موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2016-2017

وأكدت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني، على أن الدراسة سوف تبدأ في موعدها المتفق عليه، وهو يوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر 2016، وهذا هو القرار النهائي.

وكل عام وأنتم بخير