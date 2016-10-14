اختفاء سائق التوك توك لليوم الثانى على التوالى

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تداول مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” و ” تويتر ” فيديو لمواطن مصرى يعمل كسائق توك توك فى العقد الثالث من العمر , حيث يظهر سائق التوك توك فى الفيديو وهو يصف حال البلد فى 3 دقائق تمكن من خلال هذا الفيديو أن يُعبر عن حالة الكبت الموجودة داخل كل مواطن .

بعد عرض فيديو سائق التوك توك على قناة الحياة المصرية الفضائية خلال برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمر الليثى , قام مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى بتداوله على نطاق واسع , حيث سجل هذا الفيديو نسبة مشاهدة عالية تتخطى المليون مشاهدة خلال ساعة واحدة .

من جانب آخر طالب مستشار رئيس الوزراء من الإعلامى عمرو الليثى بعض المعلومات عن سائق التوك توك من أجل الوصول إليه , لكنه لم يستطيع الوصول إليه , حيث حاولت بعض وسائل الإعلام الوصول إلى منزل سائق التوك توك من أجل إجراء حوارات معه حول هذا الفيديو .

لكن تفاجىء الجميع أن سائق التوك توك قد قام بركن التوك توك بجانب المنزل وغادر المنزل بعد إنتشار الفيديو بشكل كبير , ومع الحديث مع الجيران أكدوا أن سائق التوك توك مواطن بسيط لا ينتمى إلى أى نوع من الجماعات مثل ما أشيع عنه وأن هذا هو اليوم الثانى الذى يغيب فيه عن منزله بعد انتشار الفيديو وذلك لأنه علم بأنه مُطارد من جهات عديدة , كما أكد شقيق سائق التوك توك أن شقيقه مصطفى لا ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين , وأن أقصى طموح مصطفى فى الحياة أن يوفر لأولاده حياة كريمة .