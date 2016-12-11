انفجار كاتدرائية العباسية بالقاهرة اليوم 11-12-2016 وتفاصيل الواقعة

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تناولت كل وسائل الاعلام الان خبر حادثة انفجار كاتدرائية العباسية اليوم الاحد 11 ديسمبر 2016 ووقع عدد كبير من الضحايا والمصابين ، حادثة انفجار كاتدرائية العباسية بالقاهرة اليوم الاحد وبحسب تقارير وزارة الصحة المصرية نتج عنه حتى الان وفاة 25 واصابة 35 وغالبية الضحايا من السيدات وذلك طبقاص ايضاً لأخر تصريح لوزير الصحة عماد الدين راضى ، حادثة انفجار كاتدرائية العباسية اليوم ادت الى اعلان البابا تواضروس الثانى قطع زيارته لليونان والعودة للبلاد.

انفجار كاتدرائية العباسية اليوم 11-12-2016

انفجار اليوم تحديداً وقع فى الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية واكد خبراء المفرقعات ان ما استخدم فى الانفجار عبوة بها 12 كيلو جرام من مادة تى ان تى شديدة الانفجار والتى احدث دوى كبير اليوم واسفرت عن وقوع الكثير من الضحايا ، هذا وقد انتقلت اجهزة الحماية المدنية الى مكان الكاتدرائية بالعباسية فور اخطارها بالواقعة.

هذا وأكد عدد من المتواجدين بالمكان وقت الحادثة ان انفجار كاتدرائية العباسية وقع فى قاعة للسيدات بالتزامن مع صلاة القداس اليوم الاحد وهو ما عزى وقوع الكثير من الضحايا ، وتؤكد كل المؤشرات ان منفذ حادثة انفجار كاتدرائية العباسية امرأة .