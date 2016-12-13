اسماء الناجحين فى مسابقة تعيينات الازهر 2016 (التدريس ، الوعظ)

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ظهرت منذ قليل نتيجة مسابقة تعيينات الازهر الشريف 2016 لمسابقة الوعظ ومسابقة التدريس وتم اعلان هذا الخبر رسمياً من قبل مشيخة الازهر عصر اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 ، هذا ويتسائل الجميع الان عن اسماء الناجحين فى مسابقة الازهر 2016 للوعظ والتدريس تلك النتيجة التى ظل الجميع فى انتظارها منذ فترة طويلة ها هى الان ظهرت رسمياً ويعتبر هذا خبر سار للكثيرن ايضاً ومن فازوا فى المسابقة.

اسماء الناجحين فى مسابقة تعيينات الازهر 2016 للوعظ والتدريس

اعتمد فضيلة الاستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الازهر نتيجة واسماء الناجحين فى مسابقة تعيينات الازهر 2016 للوعظ والتدريس واكد فضيلته ان اسماء الفائزين والناجحين سيتم ارسال خطابات لهم من شئون العاملين بمشيخة الازهر الشريف ، عن ان يتقدم الناجحين بمسوغات التعيين وخطاب شئون العاملين الى لجان مركزية فى كل محافظات مصر بحسب سكن المتقدم والفائز بالوظيفة.

واضاف فضيلة الاستاذ دكتور عباس شومان ان اجراءات التعيين ستتم فى خلال اسبوعين رسمياً ، هذا وقد اعلنت الازهر ان اختبارات حركة الاستكمال ستتم خلال الفترة من 20 وحتى 24 ديسمبر 2016.