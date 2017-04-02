قانون المرور الجديد : تسليم سيارتك لقسم الشرطة في الحالات الآتية

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تحددت عدة آليات جديدة في مشروع قانون المرور الجديد الذي من المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، كما تم تحديد عدة مواد وقوانين صارمة الهدف منها منع التجاوزات التي تحدث باستمرار بالإضافة إلى الحد من حوادث الطرق وكثرة المخالفات وضبط حركة السيارات بالشوارع، ومن ضمن مواد مشروع قانون المرور الجديد المادة رقم 8، والتي تعطي الحق لأفراد شرطة المرور بالاحتفاظ بالمركبة وتسليمها إلى أقرب قسم شرطة في عدة حالات وهي :

حالات احتفاظ رجال شرطة المرور بالسيارة وتسليمها إلى قسم الشرطة

1- يتم تسليم السيارة إلى قسم الشرطة في حالة مخالفتها لشروط الأمن .

2- يتم تسليم السيارة في حالة مخالفتها شروط المتانة والصلاحية .

3- يقوم رجال شرطة المرور بتسليم السيارة إلى قسم الشرطة في حالة مخالفتها لشروط الترخيص المعمول به في مصر .

نص المادة رقم 8 من قانون المرور الجديد

على ضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة في حالة وجود أية دلائل على عدم توافر أي من شروط المتنة والأمن أو الشروط الواردة في الرخصة ويتم التحفظ عليها وتسليمها لأقرب مقر شرطة لحين فحص المركبة والتأكد من صلاحيتها فنياً، وفي هذه الحالة سيتم تعليق رخصة سير السيارة لحين فحص المركبة فنياً والتأكد من أنها مستوفية لكافة الشروط الخاصة بالصلاحية الفنية

وأضاف القانون أنه يمكن لمالك السيارة أو من يخوله القانون بالذهاب إلى مدير إدارة المرور بنتيجة الفحص وتقديم تظلم في خلال عشرة أيام عقب تاريخ الفحص، وسيتم البت في الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة عدم الرد على مالك السيارة يكون ذلك نتيجة رفض التظلم المقدم منه .