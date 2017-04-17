استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2017، طرق سداد فاتورة المصرية للإتصالات

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فاتورة التليفون الأرضي، أعلنت المصرية للإتصالات وذلك في بيان رسمي منها بأنه يمكن للمواطنين الآن سداد فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر أبريل 2017، جاء هذا البيان الرسمي يوم السبت الماضي، وبالفعل بدأت الشركة في تحصيل الفاتورة، لذلك حرصنا علي أن نخبركم بأسهل الطرق لكيفية الأستعلام عن الفاتورة وكذلك أيضا طرق سدادها، فطرق السداد الوقت الحالي أصبحت أكثر سهولة بعكس الفترات الماضية والتي كان لا بد من الذهاب للفرع الخاص بالشركة لدفع مستحقات الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

يوجد طريقتين للاستعلام عن الفاتورة الخاصة بك، أولا يمكنك الاستعلام عن طريق رقم التليفون مصحوب بكود المحافظة، وأيضا يمكنك الاستعلام برقم الحساب الخاص بك كما هو موضح بالصورة التالية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

أولا: ستقوم بالذهاب إلي الموقع الخاص بالمصرية للاتصالات من هنا.

ثانيا:إذا أردت الاستعلام عن فاتورة التليفون برقم التليفون فكل ما عليك فعلة هو إدخال الرقم الخاص بك وبعد ذلك كود المنطقة ثم الضغط علي اعرض الفواتير، أما إذا اردت الاستعلام عن فاتورة التليفون برقم الحساب فستقوم بالضغط علي استعلام برقم الحساب وبعد ذلك ستقوم بإدخال رقم الحساب وبعد ذلك اعرض الفواتير.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي:

من أجل تسهيل وسائل الدفع وجعل الخدمة أكثر سهولة للمواطنين والتخلص من الزحام في الفروع كما كان يحدث الفترات الماضية، قامت المصرية للإتصالات بتوسيع طرق الدفع، حيث يمكنك الدفع وأنت في منزلك من خلال الموقع الخاص بالمصرية للإتصالات باستخدام الفيزا أو الماستر كارد الخاصة بك، كذلك يمكنك الذهاب إلي أي فرع من فروع “فوري” وتقوم بسداد المستحقات التي عليك، أو كالطريقة المعتاد عليها بذهابك إلي الفرع الخاص بك ومن ثم دفع الفاتورة.

ستقوم المصرية للإتصالات كما أعلنت في البيان الرسمي الخاص بها بأنها ستقوم بمد فترة السماح إلي عشرون يوما بعد ذلك تكون الخدمة إستقبال فقط وبعد استنفاذ الفترة الكلية المسموح بها ستقوم المصرية للإتصالات بقطع الخدمة تماما علي العميل.