بالصور| ابن المطرب الشعبي “حكيم” بصحبته إلي أسبانيا وتشابه كبير بينهما

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المطرب الشعبي “عبد الحكيم عبد الصمد كامل” من أبناء محافظة المنيا، يبلغ من عمره 54 عاماً، بدأ العمل بالمجال الفني منذ بلوغه سن العاشرة بحفلات المدارس مما زاد من شهرته في بلدته، انتقل إلي محافظة القاهرة لكي يبحث عن فرصة ينتقل من خلالها إلي عالم الشهرة والنجومية، حيث قام بالغناء في الأفراح والملاهي الليلية.

الجدير بالذكر بأن والده حاول أن يبعده عن تلك الطريقة لأنها كان عمدة البلد التي كانوا يعيشون بها ولكي يكمل دراسته ولكنه لم ينتبه إلي كلامه وظل مستمراً في طريقه الفني والعمل بالغناء.

من أبرز ألبوماته الغنائية منذ بدايته عام 1992 إلي الآن (اليومين دول – نار – نظرة – هايل – طمني عليك – افرض – تيجي تيجي – يامزاجو- كله يرقص).

صورة نجل الفنان والمطرب “حكيم” :

حيث أن المطرب حكيم يحرص علي بُعد عائلته وحياته الشخصية عن الأضواء ولا يشارك معجبيه بأي صور ولكنه قام بنشر صورة تجمع بينه هو وابنه علي حسابه الشخصي “انتسجرام” معلقاً (عمر ابني).

أعجب الجمهور والمتابعين للمطرب حكيم بابنه الشاب وقد انهالت التعليقات عليها بوضوح وجه الشبه بينهما، كما يذكر بأن ابنه عمر هو الابن الأصغر.

حيث سافر حكيم بصحبة ابنه إلي أسبانيا وأعلن لجمهوره عن مفاجأة يحضرها لهم ولكنه لم يكشف عنها ولا عن تفاصيلها, مما جعل جمهوره ومتابعيه بالتوقع بأنهم سوف يجمعهم عمل فني واحد جديد.