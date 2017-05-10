المهندس المصري الذي صمم “مكة وجدة وأبو ظبي” ورفضته القاهرة قالوا عن تخطيطه “مدينة ملاهي”

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عبد الرحمن حسنين مخلوف هو المهندس المصري الذي خطط مكة في المملكة العربية السعودية وكذلك أبو ظبي من مواليد سنة 1924 نشأ في أسرة من علماء الأزهر ولكنه أحب التصميمات المعمارية الصغيرة ورسم الأشكال الهندسية المختلفة ولم يسلك مخلوف التعليم الأزهري بباقي العائلة ولكنه تعلم العلوم الأخرى وفي عام 1950 تخرج بكلية الهندسة قسم العمارة في جامعة القاهرة وتعين معيداً بها العام التالي.

كان منتدباً في هيئة الأمم المتحدة بصفته خبير في تخطيط المدن وعندما طلبت المملكة العربية السعودية خبير في تخطيط المدن فكلفته بهذه المهمة وظل في المملكة حتى عام 1963 وخطط مدن “مكة وجدة والمدينة المنورة ومدينة جيزان وينبع” وعاد إلى مصر في عام 1964 كأستاذ في الجامعة وخلال تلك السنة وضع مخطط هندسي رائع لمدينة القاهرة والجيزة حيث يتم إنشاء كوبري أكتوبر دورين “مستويين” ويكون كل منهما 4 حارات يعاكس كل منهما الآخر وأيضاً مشروع متكامل للطريق الدائري وتوسيع مداخل وخارج القاهرة.

ليس هذا فقط بل قدم تخطيطاً هندسياً متكاملاً لكل من منطقة شبرا الخيمة الصناعية والمنطقة الحرة في بورسعيد ولكن الخبراء الروس اعترضوا آنذاك على المشروع الذي قدمه مخلوف ونصحوا جمال عبد الناصر برفض مقترحه بحجة أنه سينفي صفة الاشتراكية عن مدينة القاهرة وكتبوا له على الدراسة التي قدمها “هذا تصميم لمدينة ملاهي”.

في عام 1968 طلب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خبيراً لتصميم مدينة أبو ظبي فرشحت له الأمم المتحدة المهندس المصري مخلوف ليضع التخطيط الهندسي والمعماري لمدينة أبو ظبي والعين وظل هناك حتى تم تكريمه عام 2010 في فندق الإمارات.