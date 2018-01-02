موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2018 وأسماء المرشحين

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متى موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2018 سؤال يشغل كل جموع المصريين فى الخارج وفى الداخل الأن حيث يتأهب الملايين من الشعب المصرى للمشاركة فى تلك الانتخابات وأختيار رئيس مصر الجديد لمدة ولاية تستمر من 2018 حتى 2022، ومن أبرز أسماء المرشحين فى انتخابات رئيس مصر الجديد هو الرئيس المصرى الحالى عبد الفتاح السيسى والذى يحق له الترشح لفترة ولاية ثانية بحسب مواد الدستور المصرى والتى تنص بان يحق لنفس الشخص تولى رئاسة مصر دورتين أو مدتين رئاسيتين.

من أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة بمصر 2018 الفريق أحمد شفيق والذى عاد من الامارات مؤخرا وسط أنباء عن نيته خوض تلك الانتخابات القادمة، ومن بين المرشحين المحتملين المحامى والحقوقى المعروف خالد على، هذا وستحدد الهيئة الوطنية للانتخابات شروط محددة لكى يتمكن كل مرشح خوض الانتخابات الرئاسية وهى الحصول على دعم عدد معين من أعضاء مجلس النواب المصرى، او يحصل على توكيلات من كل محافظة لا تقل عن 25 ألف توكيل، إلى جانب عدد من الشروط الاخرى ومنها عدم الحكم عليه فى اى قضايا.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن خلال الساعات القادمة الجدول الزمنة لانتخابات الرئاسة المصرية بداية من فتح باب الترشح وثم اعلان قوائم المرشحين الاولية ثم النهائية بعد الطعون، بعدها تبدأ فترة الدعاية للمرشحين ثم الانتخابات للمصريين فى الخارج والداخل.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2018

هذا وسوف نتابع معكم البرامج الانتخابية للمرشحين.