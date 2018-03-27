بالفيديو موقف طريف لـ عادل إمام أثناء تصويته في انتخابات الرئاسة 2018

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ذهب الفنان الشهير عادل إمام إلى الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وحرص على أن يمزح مع العاملين في اللجنة الانتخابية التي أدلى بها في صوته حيث التقى بموظفة سمينة فمازحها.

قال عادل إمام للموظفة السمينة في اللجنة الانتخابية: ” المعكرونة بالباشميل والمحشي هم اللي عاملين فيكي كده”، فردت عليه قائلة: ” لاء .. لأني أشاهد مسرحياتك”، ثم أردف عادل إمام قائلًا: ” هو محدش موجود غيري هنا” فردوا عليه قائلين: ” لا.. يوجد أكثر من شخص قام بالتصويت من الصباح الباكر”.

الفيديو التقطته قناة ( فيتو ) على موقع ( يوتيوب) أظهر أحد الرجال الغاضبين من انتظاره الفنان عادل إمام الذي نظر إليه ولم يعقب على حديثه حتى انتهى من تصويته في اللجنة الانتخابية.

وفي أكثر من موقف أبدى فيها عادل إمام بضرورة أن يكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة انتخابية أخرى وذلك لما حققه من مجموعة من الانجازات في فترة رئاسته الأولى مشيرًا إلى أهمية أن ينزل جميع المواطنين الذين لهم الحق في التصويت الانتخابي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2018 لأن ذلك يصب في مصلحة كارهي الوطن.

عادل إمام مشهور بإمانه وحبه الشديد لمصر والمصريين والذي أمتعهم بمجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة فتارة يظهر رجل ثري وتارة يظهر رجل فقير ويعتبر من الفنانين الأعلى أجرًا في السينما المصرية أو الدراما على حد سواء وله شعبية فنية جارفة.