كَتَب: .



ومع اقتراب انتهاء اليوم الثاني من الإنتخابات الرئاسية 2018، والتي يتم عقدها من (26-28 مارس) يتوافد فناني و فنانات مصر وسط الملايين من أبناء الشعب المصري لمشاركتهم فرحتهم والإدلاء بأصواتهم في اللجان الإنتخابية المختلفة، حيث التقطت عدسات كاميرات المصورين الفنان الكبيرعادل إمام و هو يدلي بصوته اليوم في اللجنة الإتخابية بمدرسة بدر الإعدادية بنين بشارع الدقى ،وذلك وسط ترحيب كبير من أعضاء اللجنة الإنتخابية والمواطنين، بينما قام الزعيم بمداعبة الموظفة المسئولة عن كشف الأسماء عن سبب سمنتها وعدم رشاقتها وأن المحشي هو المسئول الرئيسي عن ذلك، لتجيب عليه الموظفة قائلة: بأن السبب في ذلك يرجع لمشاهدتها مسرحياته.

بالصور.. الفنانين في اللجان للتصويت في الإنتخابات الرئاسية 2018

كما شاركت الفنانة شرين رضا جمهورها بصورتها وسط رجال الجيش و الشرطة بعد خروجها من لجنة الإنتخابات، و كتبت رسالة من حسابها الرسمي تطالب فيه لجميع بالنزول للمشاركة في التصويت لأنه واجب وطني لا يمكن التخلف عنه ، وفي الوقت نفسه فقد شارك اليوم الفنان كريم عبدالعزيز متابعيه من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”، صورته أثناء قيامه بالتصويت في الإنتخابات في أحد اللجان بمدينة الشيخ زايد.

بينما شارك الفنان محمد صبحي صوره أثناء التصويت، وصورته عند قيامه بوضع اصبعه في الحبر حيث كان قد توجه اليوم للتصويت في اللجنة بالمدرسة الفندقية التجارية في شارع الهرم بمحافظة الجيزة.

بينما اصطحبت الفنانة صابرين أبناءها ” يوسف و نور و محمد” مع شقيقها محمد واتجهوا جميعا للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية، في مركز شباب مدينة الشيخ زايد، و شاركت جمهورها بصورها مع أبناءها و شقيقها بصحبة أفراد الجيش المصري الذي يقومون بتأمين اللجنة الإنتخابية.

وفي ظل الشعار الذي رفعه الفنانين و الفئات المختلفة من أبناء الشعب المصري، و هو أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية هي واجب وطني، واستمر إقبال الفنانين منذ أمس و حتى اليوم الثاني من الإنتخابات حيث شارك الفنان إدوارد بصورته أثناء التصويت و كتب معلقا بأنه قد سارع للنزول ليكون من أوائل المشاركين في التصويت.

بينما شارك الفنان الكبير صلاح عبدالله جمهوره فيديو مباشر له بصفحته الشخصية بالفيس بوك، أثناء عودته من مدينة بورسعيد إلى القاهرة بعد تأكيد مشاركته بالإنتخابات الرئاسية والإدلاء ببصوته في اللجنة الإنتخابية بمدرسة بانوراما الثانوية بمحافظة الجيزة.

أول صورة للفنان صلاح عبدالله في المستشفى بعد تعرضه للإغماء أثناء جنازة شقيقه

وقد شارك أيضا الفنان أشرف زكي و زوجته الفنانة روجينا بصورة له من داخل اللجنة الإنتخابية حيث أدلى بصوته في السباق الإنتخابي

وفي الوقت الذي رفضت فيه النجمة الكبيرة نادية الجندي الإحتفال بعيد ميلادها، مؤكدة بأنها لن تحتفل به حتى تطمئن على مصر، سارعت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد للتصويت في الإنتخابات بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض، كما نشر الفنان والمطرب الكبير مدحت صالح صورته أثناء تصويته

كما وقفت الإعلامية الكبيرة هالة سرحان أمام احدى اللجان الإنتخابية بشارع الدقي، و هي ترفع علم مصر و تطالب الجميع بالمشاركة في التصويت، شارك أيضا الفنان شريف منير بصورته و رفع اصبعه و هو مغطى بالحبر بعد مشاركته بالتصويت

أما المطرب حكيم فقد شارك بالتصويت بطريقة مميزة و خاصة حيث قام حكيم باستئجار سيارة مكشوفة و رفع علم مصر و الرقص على أغنيتة الجديدة التي قام بطرحها قبل أيام من بدء الإنتخابات.