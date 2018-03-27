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استحوذت أخبار الإنتخابات الرئاسية على اهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تناقل رواد السوشيال ميديا الكثير من الصور الطريفة التي تكشف عن خفة دم الشعب المصري و كيف يتعامل دائما مع الأحداث الهامة التي تشهدها البلاد، وكانت من أهم الصور التي لاقت انتشارا واسعا و اهتماما كبيرا من رواد مواقع التواصل، كانت صورة تأييد للسيد الرئيس وقد كتب عليها بطريقة طريفة تأييد من جميع أفراد عائلة الشريف فيما عدا الولد العاق و اسمه وليد الشريف، والتي تم اكتشاف مكانها في مدينة دمياط الجديدة بالمنطقة الصناعية.

صاحب المنزل يكشف سر صورة الولد العاق والتي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي

وقد كشف محمود الحفناوي صاحب المنزل الذي وضعت أمامه اللافتة الشهيرة، بأن تلك اللافتة قد قام جيرانه بوضعها منذ حوالي 10 أيام ، على عود يوجد في حديقة المنزل الخاصة به، وتحديدا من قبل احدى أكبر عائلات دمياط و هي عائلة “سنو” ، وأنه قد تم التلاعب في اليافطة الحقيقية بواسطة الفوتوشوب، حيث فوجئ بالإتصالات تنهال عليه و على أفراد أسرته تخبرهم بأن صورة منزلهم قد انتشرت في كل مكان بالإنترنت.

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وعند بحثه عن الأمر بمواقع التواصل اكتشف بالفعل أن صورة اليافطة المزيفة أمام منزله قد انتشرت بشكل كبير، و عليها آلاف من التعليقات و المشاركات رغم أنه لا يعلم من هي عائلة الشريف، و لذلك فقد سارع إلى نشر الصورة الحقيقية و فيها تظهر اليافطة الأصلية بصفحته الشخصية و اكونتات الأصدقاء و الأهل ، و الصفحات الخاصة بدمياط.

ويذكر الحفناوي بأن أطرف ما حدث له بعد انتشار تلك اليافطة المزيفة، كان اتصال عاجل من شقيقه الذي يعمل في السعودية يتساءل عن المنزل خلف الصورة و هل هو منزلهم الخاص بهم.