أسرار و غرائب رقم 7 و ارتباطه بأحداث عجز العالم الحديث و القديم عن تفسيرها

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أسرار وغرائب رقم 7 وهو من أشهر الارقام التى لها حكايات وأسرار وأكثر الأرقام غموضا وقد إحتار العلماء وكافة البشر عن تفسير مايحدث بعدد الرقم 7 سبحان الله وقد جاء تكرار هذا الرقم عدة مرات بعد رقم 1 لذلك تسأل عدد كبير من الناس عن معرفة المعني الذي يحمله رقم سبعة

أسرار وغرائب رقم 7

توصل العلماء والباحثين أن هذا الرقم من الأرقام الفردية وأنه رقم صحيح من مجموعة الأرقام الطبيعية ولم يستطيعوا التوصل إلى أسرار وغرائب الرقم 7 الرقم الغريب الذي ارتبط بعدة أحداث وقعت وتتكرر منذ بدأ الخليقة الى يومنا هذا ولا أحد يعلم سبب إرتباط تلك الأحداث بهذا الرقم. ومن خلال هذا المقال نقدم لكم متابعينا على موقع كلمة مجموعة من الأحداث والظواهر التي ارتبطت برقم 7.

أسرار وغرائب الرقم 7 وما يحمله من أحداث ومشاهد

1-الشهادة وهى ركن من أركان الإسلام ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) لو أحصينا عدد حروفها نجد أنها تتكون من 7 كلمات وهى شهادة التوحيد بالله سبحانه وتعالى

2– الطواف حول الكعبة والدعاء الى الله سبع أشواط

3– السعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة سبع اشواط

4 الجمرات التى يقذف بها الشيطان وهى الرجم 7 جمرات

5-تكبيرات فى صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى.

6– عددأيام الأسبوع 7 حتى كلمة الأسبوع نفسها سبع حروف

7- أبواب جنهم والعياذ بالله 7

8- تكبيرات فى صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى.

9–الدنيا بها سبع عجائب ومن أهم هذه العجائب ” الأهرام التي تقع في مصر مدينة الجيزة ،سور الصين العظيم ”

10-للذين يظلهم الله بظله يوم القيامة هم 7

.11- عدد ايات سورة الفاتحة 7 أيات

12- عدد الاراضين 7 وعدد السموات 7 والبحار 7

13-معادن باطن الارض 7

14-يأمر الله بالصلاة عند بلوغ سن 7سنوات

15- ألوان الطيف (قوس قزح ) 7 الوان

16-توجد 7 أنواع أساسية من النجوم .

17– المستويات مدارية للالكترون 7.

18- عدد الألوان الأساسية سبعة

19 على سطح الكرة الأرضية 7 قارات

20-الضوء الغير مرئي إشاعاته عددها 7

21- هجرة الطيو من مكان إلى مكان سرب على شكل 7

الى الأن لم يستطيع العلماء كشف سر من أسرارهذا الرقم العجيب وكما نرى كم من حدث وظاهرة ارتبطت بالرقم 7 سبحان الله هو عالم الغيب والشهادة الذي أوجد هذه الظواهر التي تتوافق مع هذا الرقم ولكن الله لايجعل أمراً إلا وفيه خيراً للعباد.