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لقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توفير خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي بشكل إلكتروني، وذلك لجميع المواطنين المشتركين في خدمات التليفون المنزلي التي تقدمها شركة المصرية للاتصالات ولجميع العملاء أيضًا الذين يقومون بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي بشكل ربع سنوي.

فمن الملاحظ أن فاتورة التليفون الأرضي يتم دفعها أربعة مرات على مدار السنة كلها، فعلى سبيل المثال هناك فواتير شهر يناير وفواتير شهر أبريل ويوليو وشهر ديسمبر من كل عام.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2018

وأما عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الخطوات التالية وهي:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، والذي يتعلق بخاصية الاستعلام عن فاتورة التليفون والمتاح على الرابط التالي من هنــــــــــــــــا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من موقع المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من موقع المصرية للاتصالات. ثم يتم بعد ذلك تسجيل كود المحافظة التي تتبع لها ورقم التليفون الأرضي الخاص بك.

يتم بعد ذلك الضغط على زر إظهار الفاتورة.

طريقة السداد من خلال موقع المصرية للاتصالات

وسوف يتطلب منك حين ذلك سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وفي نطاق ذلك فلقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توفير أكثر من طريقة للسداد إما عن طريق السداد الإلكتروني من خلال موقع المصرية للاتصالات عن طريق كروت الائتمان أو من خلال السداد عبر خدمات فوري، بالإضافة لتوفر طريقة السداد البنكي.