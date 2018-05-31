أول اجراء ضد اللبنانية منى مذبوح لإهانتها الشعب المصري

كَتَب: .



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) و ( تويتر) خلال الأيام الماضية بمقطع فيديو لـ لبنانية تدعى منى مذبوح، وهي تحكي ما تعرضت له من مضايقات في شارع أبو الفدا في حي الزمالك بالقاهرة وتحرش لفظي من أحد الأشخاص الذين لا يحترمون أنفسهم ولا القيم المجتمعية السليمة أو الأخلاق القويمة، وأثناء ما كانت تحكي اللبنانية منى المذبوح ذلك بدأت تتحدث بصورة غير مهذبة عن الشعب المصري بالكامل وعممت حكمها على جميع طبقات الشعب المصري، وتلفظت بألفاظ نابية جدًا وشتائم وسباب لجميع المصريين رجال ونساء، ومقطع الفيديو ذلك لاقى استياء كبيرًا من أغلب من شاهدوه على الفضاء الاجتماعي لدرجة أن بعض الأصوات نادت بمحاسباتها قانونًا على ما قالته وأهان الشعب المصري.

السلطات المصرية تتخذ أول اجراء ضد اللبنانية منى مذبوح

ولقد ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على منى المذبوح، اللبنانية الجنسية، مساء اليوم الخميس الموافق 31 مايو 2018، حيث تقدم أحد المواطنين ببلاغ ضدها اتخذت على اثره النيابة العامة قرارا بالضبط والاحضار، وتوجيه تهم لها بالسب وقذف الشعب المصري والتطاول على السيدات المصرية.

ومن المنتظر أن تعرض المتهمة منى المذبوح أمام نيابة أمن الدولة من أجل التحقيق معها في البلاغات المقدمة ضدها، والتي تقول أنها نشرت فيديوهات تتطاول فيه بأبشع وأقذر الألفاظ على مصر والمصريين وعلى جميع رجال ونساء مصر، لأنها قامت بتوصيف المصريين والمصريات بأبشع الألفاظ والعبارات الغير اللائقة لدرجة أنها اتهمتهم بالدعارة والعهر والزنا.

منى المذبوح تعتذر عما صدر منها قبل القبض عليها

وبسبب الهجوم الذي توعد به بعض المشاركين على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك)، خشيت منى المذبوح اللبنانية الجنسية من الملاحقة القضائية لما ارتكبته في الفيديو من سب علني لجميع المصريين، لذلك بدأت تتراجع عما قالته واعتذرت وقالت إنها مخطئة في الحديث بشكل عام عن المصريين، وهو ما لم يلاقي استحسان البعض الذين أكدوا أنها خشيت من الملاحقة القانونية فقط.