اسماء وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي الجديدة « القائمة الكاملة»

آخِر تَحْدِيث: .
انتهى المهندس مصطفى مدبولي من تشكيل حكومته الجديدة، وتم اعلان أسماء جميع الوزراء وأقسموا اليمين الدستوري أمام الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإيمانا من موقع ( نجوم مصرية ) بإيصال المعلومات الجديدة إلى قراءه ننشر لكم أسماء القائمة الكاملة لحكومة المهندس مصطفى مدبولي والتي تم تعيينها واختيارتها اختيارا دقيقا بعد مجموعة من الاستشارات والترشيحات انتهت بهذه الأسماء.
أسماء وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي الجديدة
|الوزارة
|اسم الوزير المعيّن في حكومة مصطفى مدبولي
|رئيس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات
|الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد
|وزير الدفاع والانتاج الحربي
|الفريق محمد أحمد زكي محمد
|وزير الأوقاف
|الدكتور محمد مختار جمعة مبروك
|وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
|الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي
|وزير التضامن الاجتماعي
|غادة فتحي اسماعيل والي
|وزير الخارجية
|سامح شكري حسن شكري سليم
|وزير الدولة للإنتاج الحربي
|الدكتور محمد سعيد أحمد العصار
|وزير الاستثمار والتعاون الدولي
|الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر
|وزير البترول والثروة المعدنية
|المهندس طارق أحمد عبد القادر الملا
|وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
|نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف
|وزير العدل
|المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم
|وزير الموارد المائية والري
|الدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل
|وزير الآثار
|الدكتور خالد أحمد العناني علي عز
|وزير القوى العاملة
|محمد محمود أحمد سعفان
|وزير التموين والتجارة الداخلية
|الدكتور علي السيد علي المصيلحي
|وزير لشؤون مجلس النواب
|المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة
|وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
|الدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي
|وزير التعليم العالي والبحث العلمي
|الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد
|وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري
|الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس
|وزير النقل
|المهندس هشام عرفات مهدي أحمد
|وزير الثقافة
|الدكتورة ايناس مصطفى حسن عبد الدايم
|وزير السياحة
|الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد ابراهيم المشاط
|وزير المالية
|الدكتور محمد أحمد محمد معيط
|وزير الطيران المدني
|يونس السيد حامد المصري
|وزير التنمية المحلية
|محمود سيد عبد الحميد شعراوي
|وزير الداخلية
|محمود توفيق عبد الجواد قنديل
|وزير الصحة والسكان
|الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد
|وزير البيئة
|الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز
|وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
|الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت
|وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
|الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت
|وزير الشباب والرياضة
|الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر
|وزير التجارة والصناعة
|المهندس عمرو عادل بيومي نصار
|وزير قطاع الأعمال العام
|هشام أنور محمد توفيق
الله يوفقهم جميعا ويجعلهم بطانه صالحة
يعني كلهم جدد ولا فيه ناس من الحكومة السابقة..نرجوا الإيضاح
لاء فيه ناس من الحكومة السابقة طبعا