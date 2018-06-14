اسماء وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي الجديدة « القائمة الكاملة»

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انتهى المهندس مصطفى مدبولي من تشكيل حكومته الجديدة، وتم اعلان أسماء جميع الوزراء وأقسموا اليمين الدستوري أمام الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإيمانا من موقع ( نجوم مصرية ) بإيصال المعلومات الجديدة إلى قراءه ننشر لكم أسماء القائمة الكاملة لحكومة المهندس مصطفى مدبولي والتي تم تعيينها واختيارتها اختيارا دقيقا بعد مجموعة من الاستشارات والترشيحات انتهت بهذه الأسماء.

أسماء وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولي الجديدة