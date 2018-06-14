دار الافتاء: أول أيام عيد الفطر الجمعة 15 يونيو 2018

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أعلنت دار الافتاء المصرية أن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018 وذلك بعدما استطلعت دار الافتاء المصرية هلال شهر شهوال لعام 1439 هجريا بعد غروب شمس الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لسنة 1439 هجريا الموافق 14 يونيو 2018 ميلاديا، حيث استطلعت هلال شهر شوال بواسطة اللجان العلمية والشرعية المنتشرة في انحاء جمهورية مصر العربية، وتحققت من خلال الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوت هلال شهر شوال لعام 1439 هجريا، ولقد وافق ذلك الحساب الفلكي، ووجهت دار الافتاء المصرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجميع المسلمين في كافة بقاع العالم الاسلامي، وإلى الشعب المصري داعين الله عز وجل أن ينعم على المصريين والمسلمين برغد العيش والخير واليمن والبركات.

بث مباشر لإعلان موعد عيد الفطر المبارك Publiée par ‎دار الإفتاء المصرية‎ sur jeudi 14 juin 2018

مواعيد صلاة العيد في المحافظات المصرية يوم الجمعة الاول من شوال 1439 الموافق 15 يونيو 2018

المحافظة وقت صلاة عيد الفطر القاهرة و الجيزة 5:18 صباحاً الإسكندرية 5:21 صباحاً بورسعيد 5:11 صباحاً السويس 5:13 صباحاً العريش 5:06 صباحاً الطور 5:13 صباحاً سانت كاترين 5:11 صباحاً طابا 5:05 صباحاً دمنهور 5:19 صباحاً طنطا 5:18 صباحاً المنصورة 5:15 صباحاً الزقازيق 5:16 صباحاً بنها 5:18 صباحاً شبين الكوم 5:18 صباحاً كفر الشيخ 5:17 صباحاً الفيوم 5:22 صباحاً بني سويف 5:21 صباحاً المنيا 5:25 صباحاً أسيوط 5:25 صباحاً سوهاج 5:25 صباحاً قنا 5:22 صباحاً أسوان 5:25 صباحاً أبوسمبل 5:34 صباحاً مرسى مطروح 5:31 صباحاً الإسماعيلية 5:13 صباحاً دمياط 5:13 صباحاً شلاتين 5:17 صباحاً السلوم 5:39 صباحاً حلايب 5:14 صباحاً

عدد أيام اجازة عيد الفطر 2018 لـ القطاع العام والخاص