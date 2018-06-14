توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2018 فى جميع محافظات ومدن مصر

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أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الخميس 14 يونيو 2018 ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1439 وبذلك يكون اليوم الخميس 14 يونيو 2018 هو يوم وقفة عيد الفطر المبارك، وأن يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018 هو أول أيام عيد الفطر المبارك وهو أول أيام شهر شوال للعام الهجري 1439 أعادة الله على المسلمين والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة العطرة فإننا ننشر توقيت صلاة العيد فى جميع المحافظات المصرية والمدن الكبرى فى جمهورية مصر العربية، حيث أن توقيت صلاة العيد بمدينة القاهرة الساعة الخامسة و18 دقيقة، وموعد صلاة العيد فى محافظة الجيزة الساعة 5:19، وفى محافظة الإسكندرية الساعة 5:21 ، وفى محافظة بورسعيد الساعة 5:11، وفى محافظة السويس 5:13 دقيقة، وفى محافظة العريش 5:06 ، وفى مدينة سانت كاترين فى الساعة 5:11، وفى مدينة طابا الساعة 5:05 ، وفى مدينة شرم الشيخ فى الساعة 5:11، وفى محافظة البحيرة بمدينة دمنهور الساعة 5:19، وفى محافظة الغربية وبمدينة طنطا الساعة 5:18 دقيقة، وفى محافظة الدقهلية وبمدينة المنصورة فى الساعة 5:15 دقيقة، وفى محافظة دمياط فى الساعة 5:13، وفى مدينة السلوم الساعة 5:39، وفى نويبع فى الساعة 5:07.

وتوقيت صلاة العيد بمحافظة الشرقية فى مدينة الزقازيق الساعة 5:16 دقيقة، وفى محافظة القليوبية بمدينة بنها فى الساعة 5:18 ، وفى محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم فى الساعة 5:18، وفى محافظة كفر الشيخ فى الساعة 5:17 ، وفى محافظة الفيوم فى الساعة 5:22، وفى محافظة بنى سويف فى الساعة 5:21 دقيقة، وفى محافظة المنيا فى تمام الساعة 5:25 ، وفى محافظة أسيوط فى تمام الساعة 5:25، وفى محافظة سوهاج فى الساعة 5:25، وفى محافظة قنا فى تمام الساعة 5:22، وفى محافظة أسوان فى الساعة 5:25 ، وفى مدينة أبوسمبل فى الساعة 5:34 ، وفى محافظة مرسى مطروح فى الساعة 5:31، وفى مدينة الغدرقة فى الساعة 5:15، وفى محافظ الوادي الجديد وبمدينة الخارجة فى الساعة 5:33، وفى محافظة الإسماعيلية فى تمام الساعة 5:13، وفى حلايب فى الساعة 5:14، وفى شلاتين فى الساعة 5:17.

وننشر صورة توضح توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2018 فى جميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018 وكل عام وأنتم جميعاً بخير وسعادة.