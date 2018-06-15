تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على هزيمة المنتخب المصري من أوروجواي فى كأس العالم

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عقب انتهاء مباراة منتخب مصر مع أوروجواي فى المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم روسيا 2018 عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن فخره بأداء المنتخب الوطني فى المباراة الأولي له فى بطولة كأس العالم أمام أوروجواي، حيث خسر منتخب مصر من أوروجواي بهدف وحيد فى الدقيقة 89 من المباراة بعد ان أدي مباراة قمة فى القوة والرجولة، وفى ظل غياب النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح قدم منتخب مصر مباراة بطولية، وتميز فى هذه المباراة حارس المرمي المصري الرائع محمد الشناوي الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: “فخور بالأداء الرجولي لأبناء المنتخب الوطني وواثق فى قدراتهم علي تحقيق الفوز فى المباريات القادمة #ادعم_منتخب_مصر”، وذلك بعد أن خسر المنتخب المصرى بهدف قاتل فى الدقيقة الأخيرة من منتخب أوروجوي فى المباراة التى جمعت بينهما فى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الأولي بالدور الأول ودور المجموعات فى بطولة كأس العالم، تلك المجموعة التى تضم كل من منتخب مصر وروسيا وأوروجواي، والسعودية.

وكان المنتخب السعودي قد تلقى خسارة قاسية فى مباراة الافتتاح فى المجموعة الأولي من منتخب روسيا بخمسة أهداف نظيفة، وبهذه النتائج يحتل المنتخب الروسي قمة المجموعة برصيد 3 نقاط، وخمسة أهداف، وفى المركز الثاني منتخب أوروجواي برصيد 3 نقاط وهدف واحد، وفى المركز الثالث منتخب مصر بدون نقاط، وتحتل السعودية المركز الأخير فى المجموعة بدون رصيد، ويلتقى يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018 منتخب مصر مع روسيا، وتلتقى السعودية مع أوروجواي فى مباريات الجولة الثانية فى المجموعة الأولي.