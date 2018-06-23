أحدث أسماء بنات عربية ومسلمة ومسيحية بمعانيها والصفات المميزة لها

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أسماء بنات عند اقتراب وقت الولادة وبعد معرفة الأم لنوع المولود الذي أصبح من السهل التنبأ به بعد استخدام التقنيات الحديثة مثل السونارو إختيار إسم جديد لمولودكم الجديد سواء إن كان المولود بنت أم صبي مشكلة كبيرة ومنذ هذه اللحظة يقع الأبوين في حيرة شديدة لإختيار أسم المولود الجديد ولايكتفون بذلك ولكن تشترك كل الأسرة مثل الجد والجدة للأبوين في اختيار أحلى أسماء بنات لو المولود بنت أو ولد.

وللمساعدة في حل تلك المشكلة جاء لكم موقع كلمة بمجموعة رائعة ومتميزة من أسماء البنات لتختاروا منها ما يعجبكم وكلها أسماء بنات تناسب العرب والمسلمين والأخوة المسحيين وإليكم ملف شامل يحتوي على أسماء بنات.

دارين :إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين,الغزال الشارد

هايدي :بالألماني الفتاة من أصل نبيل

مي :أنثى القرد والخادمة المملوكة

ميسم : العضو المؤنث في الزهرة – من بدا عليها أثر الحسن والجمال

دانة : الجوهرة أو اللؤلؤة الكبيرة لينة : النخلة الصغيرة

ليان : النسيم اللي حول النخلة روند : نبات عريض الاوراق

ريانه : ضد عطشانه ( بنات ديروا بالكم هذا للبنات ريانه )) اما ريان للذكر

زيان : ذات حسن وجمال

سجيه : طبيعه الخلق ((( ويقولون البنت على سجيتها او على نياتها .)))

لورا : (( اسم فارسي )) معناته هضبه

لميس : من اللمس وهو لفظ عربي صحيح

رتيل : من ترتيل القرآن

إران : النشاط والمرح

ديم : المطر المستمر في الهطول

رسيل :الماء العذب

رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء

ديمه : مطر يسقط بسكون بلا رعد ولا برق

أمل : طيبة قلب .. و تفكر ألف مره قبل ماتقرر بشي.

أحلام : قوية شخصيه .. ذكيه

طموح : دايم تحلم و تخطط حق المستقبل

هاديه و علطول ساكته .. و مخلصه .. بس غامضه.

ايمان : طيبة قلب .. يحبونها اللي حولها .. مشكلتها انها ماتعرف تعبر عن حبها .. وتحس ان مافي حد يفهمها

. بدور : مثل اسمها حلوه و مزيونه و خجوله .. بس ياويلك منها اذا سويت فيها شي.

بشرى : تحب تثبت نفسها .. ذكيه .. تحب الناس .. غامضه

. بدريه : ثقيله و رزينه .. وكتومه .. يعني اذا قلتلها سر .. تظمن سرك في بير..

بسمه : انسانه ذكيه .. شخصيتها قويه : ماتحب اللف و الدوران .. اذا حست ان في انسان بيغلط عليها .. تلعن سلسفيل اجداده.

. تهاني : خفيفة دم و من خفة دمها أحيان تظن انها مرجوجه و.. حذره في تعاملها مع الناس

. تغريد : طيبه و محبوبه من الجميع .. جميله : ذكيه .. و جريئه .. و الواحد يعتمد عليها .. حنان : خفيفة دم .. خدومه .. مخلصه .. و مطيعه .. بس أحيانا تصير أنانيه بشكل فظيع

. حصه : قوية شخصيه .. محبوبه .. بس للأسف مالها حظ .

. حوريه : محبوبه .. و تحب التعارف و الصداقات .

. بس انها شرسه .. محد يتحمل لسانها الطويل. حياة : اللي مايعرفها مايثمنها .. عاقله .. بس شينها انها تحب كل شي قدامها يكون جاهز

. خلود : طيبة قلب .. شخصيتها قويه .. محبوبه من الجميع .. دلوعه .. وراسها يابس.

خديجه :.. خدومه .. و تحب الناس .. و قلبها طيب .. ماتحب الحش .. و تتعامل مع الناس بطيبة قلب .. بس اذا غلط عليها أحد توريه نجوم الظهر.

دلال : حلوه و جذابه .. بس مشكلتها انها ضعيفة شخصيه . ديما : قوية شخصيه .. تتعامل مع الشخص مثل مايعاملها .. كلمتها وحده .. و قلبها طيب .. من طيبته يوديها في مشاكل.

دانه : أهلها يموتون فيها .. دلوعه .. و حلوه ولسانها طويل

رشا : ياحليلها .. طيبة قلب .. و دمعتها دايم على خدها .. عاطفيه .. بس ياويل من يغلط على أحبابها ولا يدوس لهم على طرف..

روان : دلوعه ..

متحفظه .. وماتحب اللعب و اللف و الدوران..

ريم : طيبة قلب .. و خدومه .. و على نياتها .

رانيا : .دلوعه .. ويعتمد عليها .. زينب : حلوه و مزيونه .. و لها شخصيه قويه .. خدومه .. و تحب تعبر عن مشاعرها بطلاقه .. و راسها يابس.

زهره : ذكيه وشاطره .. حبوبه .. تحب الصداقات .. مشكلتها غيرتها اللي تذبحها و تذبح اللي حولها . زكيه : تحب الضحك .. و المزاح .. و المرح .. شاطره .. و حنونه ..

سماح : وفيه .. وحبوبه .. و تفكر بعقلها قبل قلبها في الامور العاطفيه

. سلوى : قلبها طيب ..مطيعه و خدومه .. و حلوه و مزيونه .. دلوعه .. بس للأسف مالها حظ .

سعاد : شاطره و ذكيه .. بس شرانيه. ساره : محبوبه .. ذكيه .. طموحه .. عنيده ..و مزعجه.

سلمى : ذكيه .. شخصيتها قويه .. تحب الحريه و التجديد ..

. سناء : حبوبه و خفيفة دم .. و اذا حبت تبيع الدنيا للي تحبه .. مشكلتها انها تفكر بقلبها قبل عقلها .. و هذا يسبب لها مشاكل

. شعاع : ذكيه .. و مجتهده .. و شخصيتها قويه .. واذا حطت براسها شي لازم تسويه .. شريفه : خفيفة دم .. تحب صديقاتها .. و الناس تحبها .. بس وقت الجد جد .. ماعندها مزح و كلام فاضي .. (عسكريه ).

شـ.ــوق : رقيقه.. و تحب تثبت نفسها .. خوافه.

مايا : مأخوذ من الام معناه الام المرضعه مغاني : جمع مغنى نعناته منزل واقامه

منار : موضع النور

. نوف : تحب بناء الصداقات .. تحب المغامرات … تحب التراث . نوال : شخصيه قويه .. محبوبه .. و تحب الناس .. مطيعه .. و عنيده.

ناديه : شخصيتها قويه .. و تحب تثبت نفسها .. تعتمد على نفسها .. ولاتحب تغامر بشي .. تفكر مليون مره قبل ماتسوي أي شي هدى : شخصيه قويه .. يعتمد عليها في أصعب المواقف .. خدومه .. لكنها غامضه

هناء : على نياتها .. تتصرف حسب مايملي عليها عاطفتها .. بدون تفكير .. ذكيه ،

هيا : محبوبه .. تحب اللي يحبها بس .. مطيعه .. مخلصه .. لكنها عصبيه .