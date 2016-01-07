سعر الهوفر بورد 2016 فى مصر ،السعودية ،الامارات ، دبى ،الكويت

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سعر الهوفر بورد 2016 يشغل الملايين من الاطفال والشباب وكافة الاعمار ، والبحث عن كم سعر الهوفر بورد على الانترنت هو حال الكثيرين فى مصر والسعودية والامارات وفى دبى والكويت وكل الدول العربية ، حيث يعتبر أختراع Hoover board أو الاسكوتر الذكى واحد من أجمل وأروع الاختراعات فى مجال الألعاب والتسلية.

ويتحكم فى سعر الهوفر بورد الامكانيات المميزة التى به ، حيث يسير هذا الاختراع عن طريق بطارية تشبة بطاريات الهواتف النقالة ولكنها اقوى بمراحل ويمكن شحنها حتى 100% ، وبالطبع عند شراء الهوفر بورد يجب السؤال عن مدة عمل البطارية ، وتعتمد حركة الهوفر بورد لليمين واليسار والخلف والامام على توازن الجسم وهى لعبة مسلية جداً.

سعر الهوفر بورد فى مصر ماركة صينى جيدة وبالخوذة والضمان يبلغ سعره ما يقترب من 4000 جنية مصرى ، اما الهوفر بورد الامريكى يتجاوز 1000 دولار ، ولكن حديثاً تم اصدار انواع جيدة بسعر 600 دولار ، وسعر الهوفر بورد فى الصين يبدأ من 250 دولار.